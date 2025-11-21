Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Такси «Яндекса» начало использовать ИИ-агента в службе поддержки

Сервис «Яндекс Такси» первым в России внедрил в свою службу поддержки технологию, которая сочетает большие языковые модели и ИИ-агента. Об этом CNews сообщил представитель «Яндекс Go».

Нейросети не просто поддерживают контекст и диалог с пользователем, но и могут принимать решения и действовать самостоятельно — например, заново заказать такси или сообщить водителю о забытых в салоне вещах. Уже сейчас они решают без участия оператора 60% всех текстовых обращений пользователей в поддержку сервиса. Такой подход позволяет значительно перераспределить нагрузку, чтобы специалисты могли быстрее подключаться к сложным вопросам. Автоматизация поддержки позволит сервису в 2026 г. сэкономить более 600 млн руб.

После внедрения технологии скорость ответа пользователю в службе поддержки выросла в полтора раза. В неделю нейросети самостоятельно решают в среднем более чем 450 тыс. вопросов, не привлекая специалиста к диалогу. Оператор подключается к чату по сложным и чувствительным обращениям или если нейросеть не уверена в своем ответе — такие запросы переводятся на специалиста автоматически.

В основе технологии — четыре большие языковые модели, созданные на основе Alice AI LLM. Каждая из них выполняет свою функцию и специально дообучалась на реальных обезличенных диалогах операторов поддержки с пользователями. Разработала технологию команда Техплатформы городских сервисов «Яндекса», которая создает решения для высоконагруженных систем компании.

Когда в службу поддержки приходит запрос от пользователя, первая нейросеть решает, нужно ли передавать его человеку или на него может ответить модель. Если она определяет, что вопрос может быть решен без участия специалиста, то отправляет его другой нейросети, которая использует RAG-подход (Retrieval Augmented Generation — генерация, дополненная поиском). Она обрабатывает информацию и обращается в специальную базу знаний, где находит похожие кейсы и документацию, релевантную ситуации.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Далее процесс переходит к третьей модели — ИИ-агенту, который непосредственно готовит ответ пользователю. Он способен не только сгенерировать текст, но и самостоятельно исходя из контекста принять решение, что необходимо сделать в конкретной ситуации, какой из внутренних сервисов подключить. Агент может, например, вернуть деньги за заказ, перезаказать машину или отправить промокод.

За качество отвечает четвертая нейросеть — модель-критик. Ее задача — проверить ответ на соответствие эталонным кейсам и корректность всей информации. По результатам внутренних замеров side-by-side и АВ-тестам, ответы нейросети не уступают по качеству ответам оператора благодаря многоступенчатому контролю.

«Яндекс Такси» планирует в 2026 г. автоматизировать до 70% текстовой работы службы поддержки не только для пользователей, но и для водителей. Кроме того, будут развиваться решения в сфере голосовой поддержки. В дальнейшем с помощью больших языковых моделей планируется автоматизировать работу поддержки разных сервисов «Яндекс Go» — «Самокатов», «Драйва», «Бери заряд» и других.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Каштанов, «Синтеллект»: С ростом доверия компаний к ИИ мы видим все больше областей его применения в проектах СЭД

Россияне расписались в недоверии к облакам. По всей стране дикими темпами растут продажи флешек, на них тратят миллиарды

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Россиян хотят лишить скидок в Ozon и Wildberries. За этим стоят крупнейшие банки страны во главе со Сбербанком. Опрос

Обзор: Telecom API 2025

Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще