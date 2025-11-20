Разделы

Яндекс.Алиса ИИ Yandex.Alice AI LLM


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.11.2025 Господин и королева: как пользователи просят нейросеть «Алису AI» называть их в чате 2
19.11.2025 «Яндекс Карты» представили ИИ-помощника для решения нестандартных городских задач 1
19.11.2025 «Яндекс» расскажет школьникам о нейросетях и безопасной работе с ними 1
18.11.2025 «Яндекс» представил платформу с идеями применения ИИ 1
07.11.2025 «Яндекс Маркет» запустил ИИ-агента: он подберет товары по фото, найдет подарок, а скоро научится понимать голосовые запросы 1
06.11.2025 «Рекламная сеть Яндекса» запускает ИИ-инструменты для партнеров 1
06.11.2025 «Яндекс Реклама» запускает ИИ-редактор креативов для создания объявлений 1
06.11.2025 «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для рекламодателей и рекламных площадок 1
05.11.2025 Поиск с «Алисой» может дать шансы сайтам бизнесов разного калибра 1
01.11.2025 Нейросеть в «Яндекс Картах» поможет выбрать, чем заняться в городе 1
31.10.2025 Искусственный интеллект «Яндекса» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике 1
31.10.2025 «Яндекс» научит НКО пользоваться ИИ-инструментами для работы 4
30.10.2025 «Яндекс» запускает «Алису Про» — специализированного ИИ-ассистента для рабочих задач 3
30.10.2025 Yandex B2B Tech расширит возможности «Яндекс Таблиц» за счет искусственного интеллекта 1
29.10.2025 В «Яндекс Go» пользователи смогут решать повседневные задачи в городе c «Алисой AI» 4
29.10.2025 «Яндекс» объявляет финансовые результаты за III квартал 2025 года 4
28.10.2025 «Яндекс» анонсировал новую категорию носимых ИИ-устройств с «Алисой AI» 4
28.10.2025 «Яндекс» представил «Алису AI» 7
19.09.2025 «Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками 1
30.04.2025 «Алиса» и умные устройства в апреле 1

Яндекс.Алиса ИИ и организации, системы, технологии, персоны:

Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17710 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72611 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31463 1
