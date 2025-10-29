В «Яндекс Go» пользователи смогут решать повседневные задачи в городе c «Алисой AI»

В «Яндекс Go» появится «Алиса AI». Она станет городским ассистентом, который будет помогать пользователям решать даже сложные задачи одновременно в нескольких сервисах «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

«Алисе AI» можно будет поручить в чате помощь в заказе такси, сборе корзины продуктов, выборе ресторана и бронировании там столика, а еще оформлении доставки. Это станет возможным благодаря тому, что «Алиса AI» научилась взаимодействовать с ИИ-агентами сервисов «Яндекс Go».

Чтобы перейти в чат с нейросетью, нужно будет нажать на кнопку «Найти с Алисой AI» на главной странице приложения «Яндекс Go». Пользователи смогут общаться с ней текстом или голосом и при этом формулировать запросы так, как они приходят в голову.

«Алиса AI» проанализирует запрос пользователя, определит, какой сервис поможет решить его задачу, и подключит нужного агента — «Такси», «Еды», «Лавки» или «Доставки». Например, нейросети можно написать запрос: «Хочу на ужин что-то с рыбой, нежареное, до 700 калорий». «Алиса AI» призовет ИИ-агентов «Еды» и «Лавки», и они предложат разные варианты: рецепт блюда и продукты для него, готовую еду, которую можно заказать, и рестораны, где есть подходящие позиции в меню.

Теперь пользователям не нужно будет самим разбираться в опциях и тарифах сервисов, например, «Доставки». Можно просто сказать нейросети, что нужно срочно отправить ключи по определенному адресу — «Алиса AI» призовет ИИ-агента сервиса, который уточнит все детали, предложит пользователю подходящий вариант и предзаполнит форму заказа. Перед тем как его оформить, пользователю нужно будет подтвердить все данные: адрес, условия, стоимость.

Пользователям приложения станут доступны и другие возможности. Например, они смогут узнать у «Алисы AI» погоду перед выходом из дома или уточнить, до скольки работает музей или метро. Кроме того, нейросеть будет уметь отвечать на вопросы про город и не только. Ее можно будет попросить найти ремонтные мастерские, где реставрируют брендовую обувь, или спросить, какие выставки будут проходить в Москве в ноябре.

Чтобы первыми получить доступ к этим и другим возможностям «Алисы AI», нужно будет записаться в лист ожидания. В будущем нейросеть научится взаимодействовать с «Маркетом» и другими сервисами «Яндекс Go».