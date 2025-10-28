«Яндекс» анонсировал новую категорию носимых ИИ-устройств с «Алисой AI»

«Яндекс» первым в России анонсировал выход носимых ИИ-устройств для работы с ассистентом. Они будут служить интерфейсом для нового сервиса «Алисы AI» «Моя память». С его помощью пользователи смогут на ходу, не доставая смартфон, наговаривать «Алисе AI» мысли и идеи, которые важно не забыть, — «Моя память» преобразует их в структурированные списки, заметки и напоминания. К ним можно будет в любой момент вернуться в чате с «Алисой AI» или через голосовой интерфейс носимого устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Носимые ИИ-устройства объединят экспертизу «Яндекса» в «железной» разработке и возможности «Алисы AI». Первое устройство новой категории поступит в продажу в 2026 г. Оно сделает ИИ доступным везде — на улице, в дороге, дома и на работе. С помощью нового устройства можно будет совершать действия голосом через ИИ-агентов: например, записаться на стрижку. «Моя память» поможет вести списки, заметки и напоминания голосом. Все данные будут синхронизироваться с «Алисой AI» в чате: то, что продиктовано устройству, сразу появится в разделе «Моя память» в чате, а изменения в чате будут мгновенно доступны на носимом устройстве.

Запуск категории носимых ИИ-устройств — это следующий шаг «Яндекса» в развитии возможностей искусственного интеллекта. Компания строит единый опыт взаимодействия с ИИ на разных поверхностях: в чате, умных колонках и носимых ИИ-устройствах — и расширяет возможности «Алисы AI» по решению задач во внешнем мире.

ИИ-агенты — это встроенные в «Алису AI» программы, благодаря которым она может выполнять прикладные действия во внешнем мире по поручению пользователей. Например, оформлять заказы, бронировать рестораны, отправлять сообщения или вносить данные в формы. ИИ-агенты будут доступны в чате с «Алисой AI», в «Яндекс Браузере» и «Яндекс Go».