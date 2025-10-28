Разделы

ПО Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

«Яндекс» анонсировал новую категорию носимых ИИ-устройств с «Алисой AI»

«Яндекс» первым в России анонсировал выход носимых ИИ-устройств для работы с ассистентом. Они будут служить интерфейсом для нового сервиса «Алисы AI» «Моя память». С его помощью пользователи смогут на ходу, не доставая смартфон, наговаривать «Алисе AI» мысли и идеи, которые важно не забыть, — «Моя память» преобразует их в структурированные списки, заметки и напоминания. К ним можно будет в любой момент вернуться в чате с «Алисой AI» или через голосовой интерфейс носимого устройства. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Носимые ИИ-устройства объединят экспертизу «Яндекса» в «железной» разработке и возможности «Алисы AI». Первое устройство новой категории поступит в продажу в 2026 г. Оно сделает ИИ доступным везде — на улице, в дороге, дома и на работе. С помощью нового устройства можно будет совершать действия голосом через ИИ-агентов: например, записаться на стрижку. «Моя память» поможет вести списки, заметки и напоминания голосом. Все данные будут синхронизироваться с «Алисой AI» в чате: то, что продиктовано устройству, сразу появится в разделе «Моя память» в чате, а изменения в чате будут мгновенно доступны на носимом устройстве.

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем
Безопасность

Запуск категории носимых ИИ-устройств — это следующий шаг «Яндекса» в развитии возможностей искусственного интеллекта. Компания строит единый опыт взаимодействия с ИИ на разных поверхностях: в чате, умных колонках и носимых ИИ-устройствах — и расширяет возможности «Алисы AI» по решению задач во внешнем мире.

ИИ-агенты — это встроенные в «Алису AI» программы, благодаря которым она может выполнять прикладные действия во внешнем мире по поручению пользователей. Например, оформлять заказы, бронировать рестораны, отправлять сообщения или вносить данные в формы. ИИ-агенты будут доступны в чате с «Алисой AI», в «Яндекс Браузере» и «Яндекс Go».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

Создателя Chronopay посадили на 10 лет

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Искусственный интеллект в сертификации: как превратить затратную процедуру в конкурентное преимущество

Более сотни расширений к браузеру Chrome атакуют WhatsApp

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/