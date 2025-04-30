«Алиса» и умные устройства в апреле

В апреле представлен обновленный ИИ-ассистент, новые «Станции», умная IP-камера и анонсированы технологии, которые появятся уже в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Что нового на «Станциях» и «ТВ Станциях»

Новые быстрые команды — «Лайк» и «Дизлайк». Со «Станции» играет песня, которая сразу зацепила? Просто скажите «Лайк»! Не произносите «Алиса», только быструю команду, и трек тут же пополнит ваш плейлист «Избранное». А если композиция, напротив, не попала в настроение, достаточно произнести «Дизлайк» — и Алиса будет знать, что такое вам не по душе. Если вы уже знакомы с «Алисой» на этой «Станции», она узнает ваш голос и зачтет лайк или дизлайк именно в ваш аккаунт «Яндекс Музыки». Включить быстрые команды «Лайк» и «Дизлайк» можно в настройках приложения «Дом с Алисой»: раздел «Виртуальный ассистент» → «Быстрые команды».

Продолжаем тестировать «Откликаться без имени в диалоге». В феврале на «Станции Миди» появилась новая возможность — продолжать разговор с Алисой без повторного обращения по имени. С тех пор улучшилось качество работы фичи, исправлены баги и расширен тест: отклик без имени в диалоге стал доступен еще и на «Станции Дуо Макс» благодаря наличию у нее нейронного процессора. Если после ответа «Алисы» вам хочется продолжить разговор или дать другую команду, не нужно снова обращаться к ней по имени. Алиса подождет следующий запрос еще 30 секунд. По интонации она поймет, когда обращаются к ней, а когда просто разговаривают рядом. Включить настройку «Откликаться без имени в диалоге» можно в разделе «Виртуальный ассистент» в приложении «Дом с Алисой».

Что нового на телевизорах с YaOS

Список каналов такой длинный, что легко забыть, зачем включали телевизор? А вы ведь смотрите только несколько любимых! На телевизоры с YaOS добавлена новая категория «Избранное». Теперь нужные каналы всегда под рукой. Добавить канал в «Избранное»: выберите его и зажмите кнопку ОК на пульте. Тем же долгим нажатием легко убрать его из списка.

Алиса теперь ИИ-ассистент

Для сложных задач и нестандартных запросов в чате с «Алисой» появился режим «Рассуждать». Отлично подойдет для математических задач, работы с кодом и других непростых штук. А если включить «Поиск», Алиса найдет актуальную информацию в интернете и добавит ее в ответ.

Работа с документом на десятки страниц — теперь «Алиса» справляется и с таким! Загружайте в чат файлы форматов PDF, TXT, DOC и DOCX — ИИ-ассистент сможет изучить документ, выделить в нем главное и найти нужную информацию.

Иногда проще показать, чем описать. Для вопросов, которые сложно задать в текстовом формате, тоже появилось решение. Понадобилось узнать, какой цоколь у лампочки? Покажите ее Алисе через новый Live-режим в приложении, и она ответит на все вопросы.

Давно хотели начать практиковать английский, но было не с кем? Алиса всегда рядом. Ассистент теперь говорит на английском свободно и без акцента, поддерживает разговор, а еще помогает разобрать ошибки. Новая возможность доступна как в чате, так и на «Станциях» по команде: «Алиса, давай практиковать английский».

Для детей разного возраста появились развивающие квесты, игры и обучающие режимы. Все это уже доступно в рамках опции «Алиса Про».

Пополнение в модельном ряду «Станций»

В мае ждем «Станцию Стрит» — первую портативную «Станцию с Алисой», которую можно брать с собой. Работает до 12 часов без подзарядки, защищена от влаги и пыли, умеет воспроизводить музыку и выполнять быстрые команды даже без Wi‑Fi!

Летом встречаем «Станцию Мини 3 Про» — новую компактную колонку с поддержкой Zigbee и Matter over Wi‑Fi. В дополнение к колонке появятся два съемных модуля — портативный аккумулятор и модуль с датчиками температуры, влажности и уровня углекислого газа.

Также летом появится «Станция Лайт 2» без часов. Она станет самой доступной моделью в линейке Станций. Без LED-дисплея, но со всеми навыками «Алисы».

Планируется также обновление «Станции Дуо Макс». Интерфейс станет удобнее, появится караоке, кастомизация главного экрана, поддержка мультизадачности.

Первая умная IP-камера «Яндекса»

В линейке умных устройств скоро появится первая умная IP-камера «Яндекса» — с трансляцией видео в реальном времени, записью событий и уведомлениями при обнаружении движения или человека в кадре.

Создавать сценарии станет еще проще

Уже в этом году появится возможность голосом создавать сценарии умного дома. Достаточно будет сказать «Алиса, создай сценарий для вечера». «Алиса» уточнит детали и сформирует сценарий в приложении «Дом с Алисой» — останется только сохранить!

Новые возможности «Алисы» на «ТВ Станциях»

Одно из самых долгожданных обновлений — возможность управлять голосом любым приложением на «ТВ Станции» — станет доступно совсем скоро. Благодаря развитию нейросетевых технологий в «Алисе», для просмотра Rutube, VK, Wink, «Иви», «Кинопоиска» и других приложений не понадобится брать в руки пульт.

«Алиса» начнет помогать в играх. Если вы застряли на уровне и задаетесь вопросом «Как же пройти босса?», уже в этом году вы сможете спросить об этом «Алису». ИИ-ассистент научится распознавать, что происходит на экране во время игры, и подсказывать, как пройти сложные уровни.

В машине — как дома

С помощью новой мультимедийной платформы «Яндекс Авто» в будущем с «Алисой» можно будет не только слушать музыку и строить маршруты, но и голосом управлять функциями автомобиля — например, стеклоподъемниками или климатом.