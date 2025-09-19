Разделы

ПО Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

«Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками

Пользователи чаще всего используют ИИ-агентов в браузере в качестве помощников для шоппинга, организации путешествий и работы с документами. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Браузера», изучив обезличенные данные участников альфа-тестирования Алисы в режиме ИИ-агента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследование показало, что треть (32%) всех задач, которые делегируют пользователи браузерному агенту, связана с подбором товаров в интернет-магазинах. Алиса в режиме ИИ-агента способна изучать информацию о продуктах и собирать товары в корзину, даже если ей не дали конкретного списка покупок. Например, на запрос «найди две-три популярные марки пельменей, убедись, что в начинке нет крахмала» она отобрала продукты известных брендов и проверила состав каждого их них.

Алиса в роли ИИ-агента также умеет изучать не только текст, но и изображения. Для запроса «подбери в магазине одежду в цветотипе "нежная осень"» она распознала палитру оттенков на фотографиях в карточках товаров, оценила соответствие заданной палитре и предоставила пользователю подходящую подборку.

Второе по популярности направление использования ИИ-агента — организация путешествий. На такие поручения приходится 13% запросов. Участники тестирования, в частности, просили Алису в режиме ИИ-агента «построить пешеходный маршрут по Кронштадту и выбрать три-четыре лучшие локации». Алиса в ответ на такой запрос сама нашла, какие места считаются лучшими, а затем — открыла карты и составила план прогулки.

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?
Цифровизация

Третье место занимают рутинные операции с текстами и данными — 10% от общего числа задач. Первые пользователи Алисы в режиме ИИ-агента поручали ей сортировать и редактировать документы, управлять электронной почтой и использовать онлайн-сервисы для повышения продуктивности.

У ИИ-агентов нет жестко заданных алгоритмов действий — они самостоятельно находят оптимальные пути решения. Благодаря этому Алиса справилась даже с неожиданными поручениями. В ходе тестирования она даже выполнила шуточную просьбу «поиграй в крестики-нолики»: нашла сайт с онлайн-версией игры и начала делать ходы, нажимая курсором на игровое поле.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Станкевич, Positive Technologies: Мы развиваем эмуляционную технологию для борьбы со сложным вредоносным ПО

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще