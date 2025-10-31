Искусственный интеллект «Яндекса» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по математике

С помощью «Яндекс Учебника» теперь можно бесплатно подготовиться к ЕГЭ по математике. Это один из самых популярных предметов: экзамен по нему сдают все выпускники школ — в следующем году их будет около 600 тыс. В подготовке поможет «Репетитор AI» — помощник на базе Alice AI, который не просто дает готовые ответы, а объясняет решения. Математика стала вторым по счету предметом на платформе после информатики. В прошлом году к ЕГЭ по информатике с «Яндекс Учебником» готовились 85% школьников, выбравших этот предмет. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Репетитор AI» оказывает комплексную помощь: рассказывает теорию, помогает разобраться в логике заданий и пошагово приводит ученика к правильному ответу. «Репетитор AI» — совместная разработка экспертов из «Яндекса» и опытных учителей. В его основе лежит специализированная ML-модель, обученная на экзаменационных заданиях и реальных решениях. В обучении модели участвовали более 150 педагогов, а весь процесс занял два года. В результате Репетитор научился объяснять понятным языком даже сложный материал.

«Прежде чем начать работу, мы провели исследование и узнали, с какими трудностями чаще всего сталкиваются школьники при подготовке к ЕГЭ по математике. Выяснилось, что 44% ребят не хватает системного плана действий и практики с терпеливым наставником — таким, который всегда на связи и сопровождает на каждом этапе. Мы учли эти данные, и теперь у нас на платформе есть планы подготовки, много практических заданий и «Репетитор AI», который поможет дойти до желаемого балла на экзамене», — сказала руководитель «Яндекс Учебника» Елена Краевская.

На выбор доступны разные планы подготовки — в зависимости от того, сколько баллов рассчитывает набрать школьник. Например, если достаточно 60 баллов, его будут учить уверенно решать все задания из первой части экзамена и не бояться задач из второй. Если хочется получить 80 баллов и больше, упор будет сделан на сложные задачи из второй части. Для отработки навыков доступны авторские пробные варианты ЕГЭ, база заданий ФИПИ и тематические подборки от методистов Яндекс Учебника. Их можно решать в интерактивном тренажере вместе с «Репетитором AI».

Сейчас готовиться можно к ЕГЭ по профильной математике — ее выбирают для поступления в вуз. В декабре добавится базовая математика, которую сдают все выпускники. В будущем появятся и новые предметы.

Платформа будет полезна не только ученикам, но и учителям. До конца года педагогам и репетиторам, которые готовят к ЕГЭ, станет доступен личный кабинет. В нем они смогут составлять собственные подборки заданий из банка, скачивать материалы для уроков, назначать их всему классу или отдельным ученикам и отслеживать статистику успеваемости в реальном времени.