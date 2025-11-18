«Яндекс» представил платформу с идеями применения ИИ

«Яндекс» запустил «Промптхаб» — площадку с идеями, как применять ИИ. Любой человек, даже незнакомый с нейросетями, сможет найти для себя что-то полезное и тут же воспользоваться идеей — например, чтобы нейросеть спланировала поездку по стране или составила меню на неделю. На платформе есть уже готовые задания для нейросетей (промпты) на все случаи жизни и курсы по работе с ИИ. Пользователи и компании могут также добавлять на сервис свои идеи и находки. Понравившийся вариант можно сразу попробовать, отправив в чат с нейросетью «Яндекса» — «Алисой AI». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Качество ответов нейросети напрямую зависит от того, насколько хорошо составлен промпт. Например, чтобы получить персональный план тренировок, нужно указать свою цель, текущий уровень подготовки, состояние здоровья и подробно описать, в каком виде нужно дать ответ. На «Промптхабе» собрано уже более тысячи готовых промптов, в которые нужно только подставить свою информацию. Таким образом можно решать самые разные задачи, от покупки автомобиля и выбора гаджета до оживления семейных фотографий. Каталог промптов охватывает 50 тематик, среди них — учеба, карьера, здоровье, дом, дети, финансы, искусство и технологии. Искать промпты можно в каталоге или с помощью умного поиска, который находит все подходящие по смыслу варианты.

«Промптхаб» — это еще и место для обмена идеями. Пользователи и бренды могут добавлять на платформу свои промпты и ставить лайки вариантам, которые им понравились. Перед публикацией каждый промпт проходит модерацию, а самые популярные попадают на главную страницу «Промптхаба», где их видит вся аудитория сервиса.

Платформа помогает не только использовать ИИ, но и следить за своим прогрессом с помощью «ИИндекса». Он показывает, насколько хорошо человек разбирается в нейросетях. Чем чаще пользователь пробует разные промпты, добавляет свои варианты, получает лайки, взаимодействует с «Алисой AI» и другими нейросетями «Яндекса», тем выше будет его личный «ИИндекс». Он обновляется раз в сутки и станет доступен 19 ноября. «ИИндекс» можно будет увидеть в личном кабинете на «Промптхабе» и на главной странице «Яндекса».

Специально к запуску платформы «Яндекс» разработал курсы по ИИ для людей с разным уровнем подготовки. В частности, на «Промптхабе» можно пройти бесплатные курсы по написанию промптов, работе с ИИ-агентами, кибербезопасности, анализу данных и генерации изображений и видео. А для тех, кто уже разбирается в теме, на платформе проходят разнообразные челленджи. Например, в одном из них нужно создать с помощью ИИ настольную игру, а в другом — снять альтернативную концовку фильма.