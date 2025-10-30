Yandex B2B Tech расширит возможности «Яндекс Таблиц» за счет искусственного интеллекта

«Яндекс 360», входящий в бизнес-группу Yandex B2B Tech, представил масштабное обновление «Яндекс Документов». Теперь в «Яндекс Таблицах» доступны функции на базе искусственного интеллекта — они помогут быстрее справляться с задачами и превратят Таблицы в универсальный рабочий инструмент. Об этом и других обновлениях сервиса рассказали на конференции Yandex Connect. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

ИИ в «Яндекс Таблицах»

С помощью ИИ можно структурировать данные в таблицах, переводить тексты в ячейках на другой язык, ужимать их в короткие тезисы и не только. К примеру, если у пользователя есть список товаров, ИИ сможет распределить их по категориям. А если в таблице собраны отзывы клиентов — определить их тональность: положительный, отрицательный или нейтральный. Также ИИ поможет навести порядок в данных. Скажем, его можно попросить убрать двойные пробелы или привести все даты к единому формату.

Чтобы обратиться к ИИ, нужно вызвать функцию «АлисаПРО». Она понимает естественный язык — не придется запоминать дополнительные команды и формулы. Достаточно просто сказать, например: «Раздели товары на категории». Искусственный интеллект также готов дать подсказку по «Яндекс Таблицам» — напомнить функцию или оператор или составить формулу.

В основе функции лежат языковые модели из семейства «Алиса AI». Они же используются в «Алисе» и «Алисе Про» — новом помощнике для решения рабочих задач, который представили на Yandex Connect. ИИ уже доступен всем пользователям «Яндекс Таблиц». В бесплатной версии сервиса ему можно адресовать 50 промтов в месяц. В будущем возможности ИИ в «Таблицах» расширятся — к примеру, он научится учитывать весь контекст документа.

Коллективная работа над документами — до 400 пользователей одновременно

До конца года в «Яндекс Документах» обновится функция совместного редактирования. Работать над одним файлом смогут до 400 пользователей одновременно — «Документы» станут одним из первых редакторов в индустрии офисного ПО с такой возможностью. Совместное редактирование пригодится в масштабных проектах с большим количеством участников: например, при работе над годовыми отчетами или корпоративными регламентами.

Чтобы обеспечить сотням пользователей возможность вместе работать над документом, в «Яндекс 360» создали собственную реализацию технологии CRDT (Conflict-free Replicated Data Types — конфликтно-устойчивые реплицируемые типы данных). Она используется там, где нужно постоянно синхронизировать данные, например в онлайн-играх, мессенджерах и сервисах заметок.

Десктопные приложения «Документов» и «Таблиц»

В I квартале 2026 г/ выйдут десктопные приложения «Документов» и «Таблиц» для Windows, macOS и Linux, которые будут совместимы с MS Office и справятся даже со сложными документами с нестандартным форматированием. На старте пользователям будут доступны функции редактирования, комментирования и рецензирования, а позднее появится синхронизация с облаком.

«Документы» и «Таблицы» в on-premises

Редакторы документов и таблиц в начале 2026 года станут доступны по модели on-premises. Компании и партнtры смогут развернуть сервисы на собственной инфраструктуре, чтобы хранить и обрабатывать данные внутри организации. Это решение подходит в первую очередь компаниям со строгими политиками безопасности — банкам, промышленным предприятиям, медицинским учреждениям и другим.

Презентации на собственной технологической платформе «Яндекс 360»

Редактор презентаций, доступный в составе «Яндекс Документов», в 2026 г. перезапустится и начнет использовать собственную технологическую платформу «Яндекс 360», которая уже лежит в основе «Документов» и «Таблиц». Это позволит повысить производительность и быстрее внедрять новые функции.