Yandex B2B Tech Яндекс 360 Яндекс Документы


Яндекс Документы — онлайн-редактор текстов и таблиц с AI-функциями. Например, в нём можно создавать тексты с нуля или улучшать их с помощью YandexGPT, а также работать над файлами вместе с командой до 100 пользователей одновременно.

УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 «Яндекс Документы» вышли из беты с офлайн-режимом и новыми инструментами для совместной работы 1
13.11.2023 Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы 2
15.04.2022 Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs 1
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8085 4
Google LLC 12081 4
Microsoft Corporation 25040 3
Новые облачные технологии (НОТ) 458 2
Apple Inc 12425 1
VK - Mail.ru Group 3504 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6775 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2120 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25149 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9566 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7988 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13161 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9881 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26569 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1658 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11905 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1789 2
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 249 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2653 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11906 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13319 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7329 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6112 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21481 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4077 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1045 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5198 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8628 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21930 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5072 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 457 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31264 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2314 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4811 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12544 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25482 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11068 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4195 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7994 1
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 233 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2598 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3312 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 4
Новые облачные технологии - МойОфис 844 3
Microsoft Office 3887 3
Microsoft Windows 16125 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1292 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 854 3
Google Android 14471 2
Apple iOS 8110 2
Linux OS 10620 2
Apple macOS 2178 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2297 2
Google Gmail 971 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 2
Google Sheets - Google Таблицы 59 2
Google Keep 32 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 212 2
Google Chrome - браузер 1616 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1170 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 581 1
Microsoft Office 365 966 1
Microsoft Outlook 1432 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
НКТ - Р7-Офис 440 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 194 1
Apache OpenOffice 482 1
Qsoft amoCRM 121 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 208 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 874 1
Microsoft Office 2007 240 1
Microsoft Access 60 1
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 79 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 239 1
Kingsoft Office Software - WPS Office 38 1
Google Slides 12 1
Apache OpenOffice Impress 28 1
Apache OpenOffice Writer 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 152897 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17803 1
Индия - Bharat 5607 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9699 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14631 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1716 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

