«Яндекс» создал «убийцу» Google Docs

«Яндекс» разработал сервис «Документы», позволяющий работать файлами docx (MS Word), xlsx (Excel) и pptx (PowerPoint). Сервис полностью бесплатный, и в нем реализована возможность совместной работы над документами без необходимости регистрации и авторизации в системе «Яндекса».

Российский ответ Google Docs

Российский интернет-гигант «Яндекс» запустил веб-сервис для совместной работы над документами, электронными таблицами и презентациями. Как сообщили CNews представители компании, проект получил название «Документы».

«Яндекс.документы» позволяет работать с перечисленными типами файлов даже при полном отсутствии на ПК или мобильном устройстве предустановленного офисного пакета. Кроме того, совместная работа в этом сервисе будет доступна даже тем, у кого нет аккаунта в «Яндексе».

На момент публикации материала сервис был доступен не всем пользователям «Яндекса» и существовал исключительно в веб-версии, подключиться к которой можно было через браузер на компьютере, планшете или смартфоне. На запрос CNews о сроках открытия доступа к «Документам» всем пользователям и дате релиза приложений под iOS и Android представители «Яндекса» на момент публикации материала ответить не смогли.

«Яндекс.документы»

«Яндекс.документы» - это полностью бесплатный сервис. Редакция CNews обратилась в «Яндекс» с вопросом о вероятности появления в нем платных функций в обозримом будущем и ожидает ответа.

Что умеет сервис

На момент запуска сервис «Яндекс.документы» работал только с текстовыми документами, таблицами и презентациями. О возможности появления в его составе дополнительных инструментов для совместной работы, например, над диаграммами (как в Google Drawings) информации в настоящее время нет.

Каталог презентаций

«Яндекс.документы» поддерживает наиболее распространенные форматы перечисленных типов документов – docx, xlsx и pptx, внедренные корпорацией Microsoft с релизом Office 2007. Новый сервис «Яндекса» работает только с ними, но в то же время у него есть инструментарий для конвертирования документов, созданных в старых версиях форматов (doc, xls и ppt) в более новые. Работать можно как с полностью новыми документами, так и созданными в офлайн-пакетах офисных программ или конкурирующих сервисов. Для этого реализована функция загрузки файлов из памяти устройства – компьютера или мобильного гаджета.

Веб-версия «Яндекс.документов» на экране смартфона

Для более удобной навигации по файлам в верхней части перечня отображаются те, которые открывались последними. При необходимости все документы можно отсортировать по названию или размеру, словом, в этом плане «Яндекс.документы» повторяет «Проводник» - файловый менеджер в ОС Windows. Дополнительно предусмотрена возможность закрепления любого документа из имеющихся, чтобы работающие над ним пользователи могли быстро открыть его.

Коллективная работа

Для создания документа в «Яндекс.документах» аккаунт в «Яндексе» потребуется обязательно. Затем все будет зависеть от его автора – он сможет работать над ним в одиночку, или же ему всегда доступна одна из основных особенностей сервиса – возможность открыть к нему доступ коллегам (и не только им).

Для этого владельцу документа нужно сгенерировать ссылку на документ и отправить ее требуемым адресатам по почте, в мессенджер или любым другим способом. Получатели смогут подключиться к работе над таблицей, презентацией или docx-файлом без необходимости регистрации или авторизации в экосистеме «Яндекса».

Окно генерации ссылки на документ

Каждый из подключенных пользователей сможет вносить свои правки в документ, которые сразу станут доступны другим участникам виртуального «коворкинга». В сервисе по умолчанию есть защита от случайного удаления фрагмента документа – она реализована при помощи истории изменений, и для отмены удаления достаточно будет выбрать один из предыдущих вариантов этого документа.

Широкий спектр сервисов

«Яндекс.документы» с момента запуска входит в состав набора веб-сервисов «Яндекс.360». Представители компании объяснили это тем, в настоящее время «в нем есть все, что нужно для работы: не только сервисы для делового общения и хранения файлов, но и для работы с документами».

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Помимо «Документов», «Яндексе 360» есть «Почта» (для работы с электронной почтой), «Диск» (облачное хранилище файлов), «Телемост» (сервис проведения видеоконференций», а также «Календарь», «Заметки» и «Мессенджер». Каждым из перечисленных сервисов можно пользоваться бесплатно.

Конкурирующие проекты

«Яндекс» с запусом «Документов» открыл для себя нишу, довольно давно занятую другими компаниями, среди которых есть и российские. Наиболее известный проект такого рода – это «Документы Google», они же Google Docs. Первый его запуск состоялся в марте 2006 г., и за 15 лет в его составе появились текстовый редактор (Docs), редакторы электронных таблиц и презентаций (Sheets и Slides), а также проекты Drawings (создание диаграмм), Calendar (календарь и напоминания), Keep (заметки) и Sites (простой редактор веб-сайтов).

Google Docs

У корпорации Microsoft есть онлайн-аналог своего офисного пакета Office под названием 365 (в прошлом – Office 365). Он работает с июня 2011 г., и в него входят Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, Publisher и др.

Office 365

За несколько дней до релиза «Яндекс.документов» отечественная компания «Новые облачные технологии» (НОТ) запустила обновленную версию платформы для совместной работы с документами и коммуникаций «Мой офис». Как сообщал CNews, веб-редакторы в этом сервисе бесплатны, не демонстрируют рекламу, пользоваться ими можно без регистрации и установки каких-либо дистрибутивов или браузерных расширений.

«Мой офис», веб-версия

Сервис запущен на сайте проекта «Мой офис». Его посетители могут создавать, открывать, редактировать и форматировать текстовые и табличные файлы. В веб-версии реализованы вставка изображений, таблиц, оглавлений и колонтитулов в тексты, а в таблицах можно использовать формулы и строить графики. Сохранение файлов осуществляется в Open document format (ods, odt), pfd, а также современных форматах Microsoft Office (docx, xlsx).