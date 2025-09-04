Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182222
ИКТ 14153
Организации 11009
Ведомства 1487
Ассоциации 1059
Технологии 3503
Системы 26135
Персоны 78326
География 2936
Статьи 1552
Пресса 1244
ИАА 715
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 869

Google Keep


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Samsung Galaxy S25 FE 1
13.12.2024 Компания лишилась важных резервных копий из-за несовершеннолетнего сына руководителя. Он перешел дорогу хакерам, те отомстили крупной DDoS-атакой 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1
13.11.2023 Управляем рутиной: лучшие приложения и сервисы для работы 2
06.10.2022 Лучшие мобильные приложения для заметок: выбор ZOOM 2
03.03.2022 Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки 1
19.01.2022 Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google 1
23.11.2021 Обзор Amazfit PowerBuds Pro: гарнитура для спортсменов и меломанов 1
03.11.2021 Как синхронизировать календари и заметки на смартфоне и компьютере 2
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
10.03.2020 Создатели Tiktok в течение месяца запустят «убийцу» Google Doc 1
05.09.2018 Из Evernote ушел топ-менеджмент 1
25.04.2018 Google обновила дизайн Gmail 1
09.06.2015 Пять самых важных анонсов от Apple. Итоги WWDC 2015 1
10.09.2013 Новый бэкдор перехватывает вводимые с клавиатуры данные 1
19.04.2013 Evernote выпустит «магические» гаджеты 1
21.03.2013 Google запустил "убийцу" Evernote 2
20.03.2013 Microsoft приманивает на $100 разработчиков приложений для Windows 8 1
25.01.2011 Пользователи Chrome и Mozilla получат возможность отказа от онлайн-слежки 1
13.10.2009 DLC для Dragon Age одновременно с релизом 1
14.11.2008 Саундтрек Shaun White Snowboarding 1
14.11.2008 Саундтрек Shaun White Snowboarding 1
15.08.2008 Саундтрек FIFA 09 1
14.08.2008 Crimsonwood Keep — крупнейшее дополнение к MapleStory 1
06.05.2008 Легенды Trengal Keep 1
22.02.2008 «Саотрон» анонсирует новое решение для автоматизации складской логистики 1
08.02.2008 «Саотрон» представила новое решение для учета складского имущества 1
07.02.2008 Пользователи Flickr протестуют против продажи Yahoo 1
13.03.2007 Программа «Keep Count Основные Средства» прошла сертификацию 1
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес 1
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес 1

Публикаций - 32, упоминаний - 36

Google Keep и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12075 11
Microsoft Corporation 25033 8
Apple Inc 12406 5
Yandex - Яндекс 8072 4
Саотрон 8 3
Huawei 4109 2
Samsung Electronics 10485 2
X Corp - Twitter 2897 2
Sierra Monolithics 3 2
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 337 2
Palo Alto Networks 160 2
Fly 205 2
Ring 62 2
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 742 2
Harris Corporation 88 2
Box inc - box.com - box.net 366 2
HPE SGI - Silicon Graphics 387 2
Textron - AAI Corporation 19 2
Alibaba Group 443 1
Tencent 170 1
ByteDance 35 1
data.ai - App Annie 85 1
Amazon Inc - Amazon.com 3081 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Новые облачные технологии (НОТ) 458 1
Dropbox 505 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1543 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 49 1
Dr.Web - Доктор Веб 1270 1
Lenovo Motorola 3511 1
Цифра ГК 2510 1
Yahoo! 3701 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 26 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
LeaderTask - Органайзер ЛидерТаск 5 1
EA - Electronic Arts 1288 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
EA - BioWare 203 1
Naver 21 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 500 2
Lockheed Martin 765 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 2
Alpari - Альпари 66 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
UPS 208 2
Merrill Lynch 453 2
Storm Ventures 5 2
Sequoia Capital 114 1
NEA - New Enterprise Associates 22 1
Harbor Capital 1 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 1
Почта России ПАО 2211 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 1
EPIC Telecom Invest 206 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 522 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 660 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1834 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3074 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 620 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 155 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 375 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 258 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25126 10
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9559 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17595 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26543 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25455 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55022 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13154 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16590 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14192 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70465 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7980 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2115 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16519 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12536 4
Оповещение и уведомление - Notification 5153 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2568 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7964 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22356 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14323 3
Google Android устройства-девайсы 767 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25216 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16744 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31243 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14788 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6195 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1976 3
Оцифровка - Digitization 4804 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6763 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11049 3
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1657 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1167 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4192 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13188 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2201 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7645 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8620 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9685 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4591 2
Microsoft Windows 16114 8
Bending Spoons - Evernote 197 7
Google Android 14461 7
Apple iOS 8105 6
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 186 4
Microsoft Office 3881 4
Mozilla Firefox - браузер 1907 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2293 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4074 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 4
Apple - App Store 2972 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 321 3
Google Sheets - Google Таблицы 59 3
Google Gmail 970 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 3
Linux OS 10609 3
Apple macOS 2175 3
Apple Siri - Голосовой помощник 408 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5079 3
Google Chrome - браузер 1616 3
Nintendo Wii - игровая консоль 760 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 3
ByteDance - TikTok 298 2
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 336 2
Microsoft Windows 10 1841 2
Microsoft Windows 7 1989 2
Apple iPad 3898 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 2
Apple iCloud 280 2
Apple WatchOS 76 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 224 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 852 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 2
Google Calendar - Google Календарь 88 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1861 2
Acer Predator 214 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 258 2
Libin Phil - Либин Фил 21 2
Пачиков Степан 22 2
Попова Мария 141 2
Гулькин Павел 14 2
Verton Dan - Вертон Дэн 5 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
Weisman Jonathan 2 2
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 1
Stick Susan - Стик Сьюзан 1 1
Toolan Vincent - Тулан Винсент 2 1
Kundu Anirban - Кунду Анирбан 2 1
Wrobel Erik - Вробель Эрик 2 1
Wagner Michelle - Вагнер Мишель 2 1
Prabhu Ranjit - Прабху Ранджит 1 1
Malcolm Andrew - Малкольм Эндрю 1 1
Strong Francie - Стронг Фрэнси 1 1
Engberg Dave - Энгберг Дэйв 1 1
Yiming Zhang - Имин Чжан 1 1
Мельникова Анастасия 429 1
Козлов Максим 38 1
Kindel Charlie - Киндел Чарли 9 1
Jones Tom - Джонс Том 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52956 9
Европа 24499 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17791 2
Ирак - Республика 700 2
Турция - Турецкая республика 2454 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3178 2
США - Калифорния 4691 2
Индийский океан - Персидский залив 219 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 2
США - Техас 1002 2
Катар 172 2
Кувейт 167 2
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 94 2
США - Алабама 145 2
США - Теннесси 120 2
Ирак - Багдад 54 2
США - Калифорния - Саннивейл 87 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3011 1
СССР - Ленинград 109 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44911 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Япония - Токио 1002 1
Южная Корея - Республика 6788 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
Земля - планета Солнечной системы 10542 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Английский язык 6815 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17042 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8822 3
Ирак - Война в Персидском заливе 223 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19785 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5354 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5160 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8393 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1714 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2964 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5852 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 484 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3521 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 2
Fashion industry - Индустрия моды 307 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3101 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1309 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6170 2
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3736 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31018 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3712 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6679 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25347 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53800 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4583 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7757 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1277 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 820 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1628 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1215 1
Спорт - Футбол 749 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6210 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2131 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 535 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6774 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1116 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1238 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5982 2
The Washington Post 341 2
AP - Associated Press 2006 2
San Francisco Chronicle 29 2
Telegraph 196 2
ComputerWorld 144 2
Mercury News - San Jose Mercury News 52 2
Bloomberg 1354 1
Toutiao 3 1
Reddit 340 1
BleepingComputer - Издание 388 1
Android Authority 51 1
The Register - The Register Hardware 1653 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 2
IDC - International Data Corporation 4929 1
Sensor Tower 14 1
Apptopia 2 1
UI - Universitas Indonesia - Университет Индонезия 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 2
День молодёжи - 27 июня 966 1
Международный женский день - 8 марта 363 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381909, в очереди разбора - 735838.
Создано именных указателей - 182222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: