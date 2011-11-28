Индексная книга (каталог) CNews*
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Nexon
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|28.11.2011
|Хакеры украли данные 13,2 млн пользователей популярной онлайн-игры 3
|21.08.2008
|Новое поколение Mabinogi 1
|14.08.2008
|Crimsonwood Keep — крупнейшее дополнение к MapleStory 1
|02.07.2008
|Стартует открытая бета Combat Arms 2
|04.06.2008
|20-ка самых влиятельных людей в MMORPG индустрии 1
|25.03.2008
|Празднуем выход Mabinogi 1
|29.01.2008
|16-летний хакер взломал онлайновую игру 2
|25.01.2008
|Четвертая профессия MapleStory 1
|12.01.2005
|Новые мобильники понимают голос и жесты 1
Публикаций - 10, упоминаний - 14
Nexon и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
|Koster Raph - Костер Ральф 2 1
|Seaver Rob - Сивер Роб 1 1
|Steefel Jeffrey - Стифел Джеффри 3 1
|Ковалев Александр 165 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.