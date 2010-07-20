Получите все материалы CNews по ключевому слову
DMB Digital Multimedia Broadcasting T-DMB Terrestrial DMB S-DMB Satellite Digital Multimedia Broadcasting DBS Direct-broadcast satellite DTH Direct-to-Home
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.07.2010
|
Canal Overseas и «Дженерал Сателайт» договорились о возможностях реализации совместного DTH-проекта
ересованность в развитии сотрудничества по ряду направлений и обсудили детали возможной совместной деятельности. Основным результатом двусторонних отношений может стать совместный спутниковый проект (DTH), реализованный на базе технологий корпорации «Дженерал Сателайт». В частности, речь шла об организации вещания контента Canal+ на одной из действующих DTH-платформ с помощью техноло
|27.12.2007
|
Cowon N3: PMP, GPS, DMB и многое другое
Компания Cowon анонсировала на корейском рынке свой новый портативный медиаплеер N3. Помимо функций PMP, устройство предлагает возможности GPS-навигации и мобильного телевидения DMB, сообщает I4u.com. «Сердце» Cowon N3 – процессор Alchemy AU1250 с частотой 600 МГц, обеспечивающий устойчивую и слаженную работу всех частей устройства: например, используя функцию «картинк
|28.04.2007
|
Германия: мобильное ТВ набирает обороты
оставляющей услуги мобильного телевещания, MFD владеет лицензиями на предоставление услуг в формате DMB (Digital Multimedia Broadcasting) на территории всей страны. Сотрудничая с такими телекан
|28.11.2006
|
Samsung выпустит телефон с встроенным DMB-приемником
Компания Samsung представила мобильный телефон SPH-B5800. Телефон выполнен в глянцевом корпусе форм-фактора слайдер. Дисплей телефона имеет разрешение 320х240. Встроенный в аппарат DMB-приёмник позволяет просматривать на телефоне телевизионные передачи в цифровом формате. Для улучшения приёма используется телескопическая антенна. Также телефон оснащен 2-МП фотокамерой, MP
|03.10.2006
|
Cowon выпустил плеер с поддержкой GPS и DMB
Компания Cowon представила новый портативный медиаплеер, оснащенный функциями GPS и DMB TV. Устройство, получившее индекс N2, разработано для использования в автомобиле. Модель оснащена 7-дюймовым WQVGA-дисплеем и работает на базе процессора AMD Alchemy с частотой 500 МГц. Кро
|29.09.2006
|
Samsung выпустил самый тонкий DMB-телефон
ьтратонком корпусе - SCH-B510 имеет толщину 8,4 мм и весит 72 грамма. Устройство поддерживает прием DMB-телевидения и является самым тонким из себе подобных. Кроме того, тончайший корпус телефо
|16.08.2006
|
Корейцы создали плеер с GPS и DMB
Южнокорейская компания Koid представила новый портативный медиаплеер Solvo S330. Устройство может оснащаться жестким диском с объемом памяти 20 или 30 ГБ, поддерживает просмотр DMB-телевидения и GPS. 17-дюймовый Apple MacBook Pro Плеер поддерживает большинство известных форматов аудио и видео. Кроме того, S330 будет поставляться с предустановленным словарем и набором
|11.08.2006
|
Maxian представил портативный DMB-плеер
о медиаплеера T700. Устройство поддерживает кодек EVERY Video, форматы MPEG4, Divx, Xvid, WMV, H.264, а также MP3, WMA, OGG и AC3. Maxian T700 Как и большинство корейских устройств, это также оснщено DMB-тюнером. Объем встроенной памяти составляет 30 ГБ. О стоимости T700 информации не поступало.
|18.07.2006
|
Deawoo выпустил ультрамобильный ПК с DMB-тюнером
оцессора Celeron M с тактовой частотой 900 МГц, имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей, контроллеры Bluetooth и Wi-Fi, а также встроенную 1,3-мегапиксельную видеокамеру. Кроме того, ПК оснащен приемником DMB-телевидения и интерфейсом S-Video.
|06.07.2006
|
Qrio создал ультратонкий DMB-плеер
Компания Qrio выпустила новый сверхтонкий DMB-плеер QT-9. Устройство имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, толщина корпуса составляет менее 9,8 мм. Qrio QT-9 Данных относительно характеристик плеера не сообщается, как не известна и его стоимо
|28.06.2006
|
Viliv представил новый медиаплеер с поддержкой GPS и DMB
Компания Viliv объявила о начале продаж нового портативного медиаплеера P2. Устройство работает на базе ОС Windows CE 5,0 или Linux Qtopia и позволяет принимать DMB-телевидение. Viliv P2 Новинка имеет 4,3-дюймовый дисплей, жесткий диск с объемом 20 или 30 ГБ памяти и встроенный модуль GPS. Однако, для тех, кому нет потребности в навигации и приеме ТВ-с
|19.06.2006
|
Odd-I выпустил плеер с GPS и DMB
dd-I N700D Новинка имеет 7-дюймовый жидкокристаллический экран, жесткий диск с объемом 20 или 30 ГБ, а также слот для SD-карт. Кроме того, плеер оснащен навигационным модулем GPS и тюнером для приема DMB-телевидения. N700D позволяет воспроизводить форматы MPEG1, MPEG4 SP, XVID и Divx 3.x/4.x/5.x в максимальном разрешении 720 х 480 пикселей, формат WMV7/8/9 в разрешении 320 х 240, а также SM
|16.06.2006
|
Live анонсировал плеер с поддержкой DMB-телевидения
Южнокорейский бренд Live представил новый продукт из серии портативных медиаплееров с поддержкой DMB-телевидения — CD-1000. Новинка оснащена 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем и объемом памяти 1 или 2 ГБ. Кроме того, расширить память можно при помощи SD-карты. Live DMB CD-1000 Плеер поддерживае
|29.05.2006
|
LG представил плеер с поддержкой DMB-телевидения
В Южной Корее активное развитие DMB-телевидения толкает производителей создавать все новые устройства, поддерживающие этот фо
|22.05.2006
|
Samsung представил в России телефоны для Mobile TV
ра мобильного телевидения, опирающиеся на все современные платформы вещания — Terrestrial DMB (T-DMB), Satellite DMB (S-DMB) и DVB-H и Media FLO. Samsung P900 Samsung P900 — первый в
|17.05.2006
|
Perstel представил плеер с поддержкой DMB-телевидения
Корейская компания Perstel выпустила плеер с поддержкой DMB-телевидения (Digital Multimedia Broadcasting). Perstel DMR 231 Модель DMR 231 имеет 3,2-дюймовый экран и с
|12.04.2006
|
LG анонсировала тонкий T-DMB-телефон
Корейская компания LG объявила о выпуске двух своих новых телефонов, которые смогут поддерживать прием телесигналов в формате T-DMB. Среди представленных моделей — LG-KB1500, LG-LB1500. Аппараты были представлены в ходе конференции KIECO 2006, состоявшейся в Сеуле. Устройство комплектуется ЖК-экраном диагональю 2
|13.03.2006
|
Samsung выпустил новый DMB-телефон
Компания Samsung объявила о выпуске на рынок нового мобильного DMB-телефона, который снабжен игровым интерфейсом. Новый аппарат под названием SPH-B5200 выполнен в форме слайдера и снабжен широким экраном, диагональ которого равняется 2 дюймам. Также в устр
|02.03.2006
|
RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером
Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет проигрывать не только файлы DivX и DVD, но и будет поддерживать прием телепередач. Среди воспроизводимых стандартов му
|12.01.2006
|
Samsung экспортирует DMB-телефоны в Китай
Digital Media Broadcasting импортирует 200 тыс. единиц от Samsung и планирует предоставлять услуги DMB (digital multimedia broadcast) в Пекине с апреля текущего года. Компания Guangdong Yue Gu
|23.12.2005
|
LG Telecom запустит в Корее DMB-сервис в следующем году
Компания LG Telecom намерена предоставить пользователям сотовых телефонов сервис DMB в следующем году. Компания сообщила о достижении соглашения с шестью провайдерами для распространения телефонов с поддержкой DMB. DMB, или система цифрового наземного вещания,
|25.11.2005
|
Samsung представил телефон D600 с приемником DMB
Компания Samsung усовершенствовала свой мобильный телефон D600, встроив него DMB-приёмник для приема наземного ТВ-вещания. Модель также снабжена ТВ-выходом, 2-мегапиксель
|28.10.2005
|
Samsung SCH-B250: новый телефон стандарта DMB
Компания Samsung Electronics выпустила телефон с функцией приема спутникового телевидения формата DMB SCH-B250. Новинка работает в формате CDMA. B250 позволяет разговаривать или принимать SMS, не прерывая просмотра телепередач (кстати, сами передачи можно перенаправить на обычный телевизор
|11.10.2005
|
LG-SB130: первый спутниковый DMB-телефон с функцией "машины времени"
Компания LG Electronics представила новый телефон LG-SB130, первый в мире спутниковый DMB-телефон (Digital Multimedia Broadcasting). Устройство также имеет так называемую функцию «машины време
|02.08.2005
|
Pantech PT-S130: первый DMB-телефон с Bluetooth
Компания Pantech выпустила первый телефон с Bluetooth, принимающий цифровые телевизионные сигналы DMB. Новинка под названием PT-S130 снабжена вращающимся ЖК-экраном диагональю 2,4 дюйма. Есть стереодинамики, позволяющие создавать имитацию объемного звука. Для съемки изображений в аппарате п
|29.07.2005
|
Samsung отзывает свой последний мультимедийный DMB-телефон
й из своих последних моделей сотовых телефонов, способных принимать телевизионные сигналы стандарта DMB. Отзыв связан с проблемами в операционной системе аппарата. Модель B-200 распространяется
|18.07.2005
|
Samsung: первый GSM-телефон T-DMB/L-Band
kom) представили наземную цифровую систему телевещания Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) и первый мобильный телефон стандарта GSM, позволяющий использовать ее возможности. Сов
|23.05.2005
|
Samsung выпустил новый спутниковый DMB-телефон
Компания Samsung Electronics выпустила новый спутниковый DMB-телефон — SCH-B130, сообщает Telecoms Korea. Модель, изготовленная в форм-факторе «р
|01.04.2005
|
LG представила свой первый мобильник для DMB-телевидения
анонсировала выпуск первого мобильного телефона, поддерживающего трансляцию теле- и радиопередач в DMB-формате, — модель LT1000, сообщает Telecoms Korea. Ожидается, что в апреле LG предст
|28.03.2005
|
Корея налаживает мобильное вещание в DMB-формате
нию утвердила шесть компаний, уполномоченных предоставлять услуги телевещания в рамках национальной DMB-сети. Избранными компаниями стали KBS, MBC, SBS, YTN, CBS и консорциум небольших компаний
|04.03.2005
|
Pantech представит на выставке CeBIT DMB-телефон
Компания Pantech представит на выставке CeBIT в Ганновере свой новый DMB-телефон - ST3. Модель будет иметь 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, воспроизводящий 262 тыс. цвето
|14.02.2005
|
Samsung представил первый в мире ноутбук с поддержкой наземного ТВ
msung Electronics объявил о выпуске нового ноутбука с поддержкой телевизионной трансляции в формате DMB (Digital Multimedia Broadcasting), сообщает AFP. Этот ноутбук станет первым в своем роде,
|03.12.2004
|
Samsung анонсировал DMB-плеер
нонсировала выпуск своего нового мультимедийного плеера, поддерживающего стандарт цифровой передачи DMB (Digital Multimedia Broadcasting). Устройство имеет широкоформатный (16:9) ЖК-экран диаго
|05.02.2004
|
Samsung создал SDMB-чип для мобильников
Компания Samsung Electronics завершила работу над созданием первого в мире SDMB-чипа (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) для мобильного телефона. SDMB - сервис широковещат
|03.02.2004
|
Европа объединит спутниковую и наземную связь для мобильных приложений
льных мультимедийных услуг. Члены консорциума будут разрабатывать и внедрять новаторскую технологию SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast - широковещательная передача цифровой мультимеди
|03.02.2004
|
Европа объединит спутниковую и наземную связь для мобильных приложений
льных мультимедийных услуг. Члены консорциума будут разрабатывать и внедрять новаторскую технологию SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast - широковещательная передача цифровой мультимеди
|24.04.2002
|
DDEC начала продажи в России цифрового плеера MPIO-DMB+ с функцией записи в формат МР3
Корпорация Digital Direction Electronics (DDEC) представила новую модель цифрового МР3-плеера MPIO-DMB+, имеющего функцию записи в формат МР3. Функция кодирования в формат МР3 позволяет записывать любые звуковые данные с диктофона, радио и т.д. в формат МР3. Встроенный FM-тюнер позволяет лег
DMB и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.