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DMB Digital Multimedia Broadcasting T-DMB Terrestrial DMB S-DMB Satellite Digital Multimedia Broadcasting DBS Direct-broadcast satellite DTH Direct-to-Home

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2010 Canal Overseas и «Дженерал Сателайт» договорились о возможностях реализации совместного DTH-проекта

ересованность в развитии сотрудничества по ряду направлений и обсудили детали возможной совместной деятельности. Основным результатом двусторонних отношений может стать совместный спутниковый проект (DTH), реализованный на базе технологий корпорации «Дженерал Сателайт». В частности, речь шла об организации вещания контента Canal+ на одной из действующих DTH-платформ с помощью техноло
27.12.2007 Cowon N3: PMP, GPS, DMB и многое другое

Компания Cowon анонсировала на корейском рынке свой новый портативный медиаплеер N3. Помимо функций PMP, устройство предлагает возможности GPS-навигации и мобильного телевидения DMB, сообщает I4u.com. «Сердце» Cowon N3 – процессор Alchemy AU1250 с частотой 600 МГц, обеспечивающий устойчивую и слаженную работу всех частей устройства: например, используя функцию «картинк
28.04.2007 Германия: мобильное ТВ набирает обороты

оставляющей услуги мобильного телевещания, MFD владеет лицензиями на предоставление услуг в формате DMB (Digital Multimedia Broadcasting) на территории всей страны. Сотрудничая с такими телекан
28.11.2006 Samsung выпустит телефон с встроенным DMB-приемником

Компания Samsung представила мобильный телефон SPH-B5800. Телефон выполнен в глянцевом корпусе форм-фактора слайдер. Дисплей телефона имеет разрешение 320х240. Встроенный в аппарат DMB-приёмник позволяет просматривать на телефоне телевизионные передачи в цифровом формате. Для улучшения приёма используется телескопическая антенна. Также телефон оснащен 2-МП фотокамерой, MP
03.10.2006 Cowon выпустил плеер с поддержкой GPS и DMB

Компания Cowon представила новый портативный медиаплеер, оснащенный функциями GPS и DMB TV. Устройство, получившее индекс N2, разработано для использования в автомобиле. Модель оснащена 7-дюймовым WQVGA-дисплеем и работает на базе процессора AMD Alchemy с частотой 500 МГц. Кро
29.09.2006 Samsung выпустил самый тонкий DMB-телефон

ьтратонком корпусе - SCH-B510 имеет толщину 8,4 мм и весит 72 грамма. Устройство поддерживает прием DMB-телевидения и является самым тонким из себе подобных. Кроме того, тончайший корпус телефо
16.08.2006 Корейцы создали плеер с GPS и DMB

Южнокорейская компания Koid представила новый портативный медиаплеер Solvo S330. Устройство может оснащаться жестким диском с объемом памяти 20 или 30 ГБ, поддерживает просмотр DMB-телевидения и GPS. 17-дюймовый Apple MacBook Pro Плеер поддерживает большинство известных форматов аудио и видео. Кроме того, S330 будет поставляться с предустановленным словарем и набором

11.08.2006 Maxian представил портативный DMB-плеер

о медиаплеера T700. Устройство поддерживает кодек EVERY Video, форматы MPEG4, Divx, Xvid, WMV, H.264, а также MP3, WMA, OGG и AC3. Maxian T700 Как и большинство корейских устройств, это также оснщено DMB-тюнером. Объем встроенной памяти составляет 30 ГБ. О стоимости T700 информации не поступало.
18.07.2006 Deawoo выпустил ультрамобильный ПК с DMB-тюнером

оцессора Celeron M с тактовой частотой 900 МГц, имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей, контроллеры Bluetooth и Wi-Fi, а также встроенную 1,3-мегапиксельную видеокамеру. Кроме того, ПК оснащен приемником DMB-телевидения и интерфейсом S-Video.
06.07.2006 Qrio создал ультратонкий DMB-плеер

Компания Qrio выпустила новый сверхтонкий DMB-плеер QT-9. Устройство имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, толщина корпуса составляет менее 9,8 мм. Qrio QT-9 Данных относительно характеристик плеера не сообщается, как не известна и его стоимо
28.06.2006 Viliv представил новый медиаплеер с поддержкой GPS и DMB

Компания Viliv объявила о начале продаж нового портативного медиаплеера P2. Устройство работает на базе ОС Windows CE 5,0 или Linux Qtopia и позволяет принимать DMB-телевидение. Viliv P2 Новинка имеет 4,3-дюймовый дисплей, жесткий диск с объемом 20 или 30 ГБ памяти и встроенный модуль GPS. Однако, для тех, кому нет потребности в навигации и приеме ТВ-с
19.06.2006 Odd-I выпустил плеер с GPS и DMB

dd-I N700D Новинка имеет 7-дюймовый жидкокристаллический экран, жесткий диск с объемом 20 или 30 ГБ, а также слот для SD-карт. Кроме того, плеер оснащен навигационным модулем GPS и тюнером для приема DMB-телевидения. N700D позволяет воспроизводить форматы MPEG1, MPEG4 SP, XVID и Divx 3.x/4.x/5.x в максимальном разрешении 720 х 480 пикселей, формат WMV7/8/9 в разрешении 320 х 240, а также SM
16.06.2006 Live анонсировал плеер с поддержкой DMB-телевидения

Южнокорейский бренд Live представил новый продукт из серии портативных медиаплееров с поддержкой DMB-телевидения — CD-1000. Новинка оснащена 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем и объемом памяти 1 или 2 ГБ. Кроме того, расширить память можно при помощи SD-карты. Live DMB CD-1000 Плеер поддерживае
29.05.2006 LG представил плеер с поддержкой DMB-телевидения

В Южной Корее активное развитие DMB-телевидения толкает производителей создавать все новые устройства, поддерживающие этот фо
22.05.2006 Samsung представил в России телефоны для Mobile TV

ра мобильного телевидения, опирающиеся на все современные платформы вещания — Terrestrial DMB (T-DMB), Satellite DMB (S-DMB) и DVB-H и Media FLO. Samsung P900 Samsung P900 — первый в 
17.05.2006 Perstel представил плеер с поддержкой DMB-телевидения

Корейская компания Perstel выпустила плеер с поддержкой DMB-телевидения (Digital Multimedia Broadcasting). Perstel DMR 231 Модель DMR 231 имеет 3,2-дюймовый экран и с
12.04.2006 LG анонсировала тонкий T-DMB-телефон

Корейская компания LG объявила о выпуске двух своих новых телефонов, которые смогут поддерживать прием телесигналов в формате T-DMB. Среди представленных моделей — LG-KB1500, LG-LB1500. Аппараты были представлены в ходе конференции KIECO 2006, состоявшейся в Сеуле. Устройство комплектуется ЖК-экраном диагональю 2
13.03.2006 Samsung выпустил новый DMB-телефон

Компания Samsung объявила о выпуске на рынок нового мобильного DMB-телефона, который снабжен игровым интерфейсом. Новый аппарат под названием SPH-B5200 выполнен в форме слайдера и снабжен широким экраном, диагональ которого равняется 2 дюймам. Также в устр
02.03.2006 RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером

Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет проигрывать не только файлы DivX и DVD, но и будет поддерживать прием телепередач. Среди воспроизводимых стандартов му
12.01.2006 Samsung экспортирует DMB-телефоны в Китай

Digital Media Broadcasting импортирует 200 тыс. единиц от Samsung и планирует предоставлять услуги DMB (digital multimedia broadcast) в Пекине с апреля текущего года. Компания Guangdong Yue Gu
23.12.2005 LG Telecom запустит в Корее DMB-сервис в следующем году

Компания LG Telecom намерена предоставить пользователям сотовых телефонов сервис DMB в следующем году. Компания сообщила о достижении соглашения с шестью провайдерами для распространения телефонов с поддержкой DMB. DMB, или система цифрового наземного вещания,
25.11.2005 Samsung представил телефон D600 с приемником DMB

Компания Samsung усовершенствовала свой мобильный телефон D600, встроив него DMB-приёмник для приема наземного ТВ-вещания. Модель также снабжена ТВ-выходом, 2-мегапиксель
28.10.2005 Samsung SCH-B250: новый телефон стандарта DMB

Компания Samsung Electronics выпустила телефон с функцией приема спутникового телевидения формата DMB SCH-B250. Новинка работает в формате CDMA. B250 позволяет разговаривать или принимать SMS, не прерывая просмотра телепередач (кстати, сами передачи можно перенаправить на обычный телевизор

11.10.2005 LG-SB130: первый спутниковый DMB-телефон с функцией "машины времени"

Компания LG Electronics представила новый телефон LG-SB130, первый в мире спутниковый DMB-телефон (Digital Multimedia Broadcasting). Устройство также имеет так называемую функцию «машины време
02.08.2005 Pantech PT-S130: первый DMB-телефон с Bluetooth

Компания Pantech выпустила первый телефон с Bluetooth, принимающий цифровые телевизионные сигналы DMB. Новинка под названием PT-S130 снабжена вращающимся ЖК-экраном диагональю 2,4 дюйма. Есть стереодинамики, позволяющие создавать имитацию объемного звука. Для съемки изображений в аппарате п
29.07.2005 Samsung отзывает свой последний мультимедийный DMB-телефон

й из своих последних моделей сотовых телефонов, способных принимать телевизионные сигналы стандарта DMB. Отзыв связан с проблемами в операционной системе аппарата. Модель B-200 распространяется
18.07.2005 Samsung: первый GSM-телефон T-DMB/L-Band

kom) представили наземную цифровую систему телевещания Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) и первый мобильный телефон стандарта GSM, позволяющий использовать ее возможности. Сов
23.05.2005 Samsung выпустил новый спутниковый DMB-телефон

Компания Samsung Electronics выпустила новый спутниковый DMB-телефон — SCH-B130, сообщает Telecoms Korea. Модель, изготовленная в форм-факторе «р
01.04.2005 LG представила свой первый мобильник для DMB-телевидения

анонсировала выпуск первого мобильного телефона, поддерживающего трансляцию теле- и радиопередач в DMB-формате, — модель LT1000, сообщает Telecoms Korea. Ожидается, что в апреле LG предст
28.03.2005 Корея налаживает мобильное вещание в DMB-формате

нию утвердила шесть компаний, уполномоченных предоставлять услуги телевещания в рамках национальной DMB-сети. Избранными компаниями стали KBS, MBC, SBS, YTN, CBS и консорциум небольших компаний
04.03.2005 Pantech представит на выставке CeBIT DMB-телефон

Компания Pantech представит на выставке CeBIT в Ганновере свой новый DMB-телефон - ST3. Модель будет иметь 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, воспроизводящий 262 тыс. цвето
14.02.2005 Samsung представил первый в мире ноутбук с поддержкой наземного ТВ

msung Electronics объявил о выпуске нового ноутбука с поддержкой телевизионной трансляции в формате DMB (Digital Multimedia Broadcasting), сообщает AFP. Этот ноутбук станет первым в своем роде,
03.12.2004 Samsung анонсировал DMB-плеер

нонсировала выпуск своего нового мультимедийного плеера, поддерживающего стандарт цифровой передачи DMB (Digital Multimedia Broadcasting). Устройство имеет широкоформатный (16:9) ЖК-экран диаго
05.02.2004 Samsung создал SDMB-чип для мобильников

Компания Samsung Electronics завершила работу над созданием первого в мире SDMB-чипа (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) для мобильного телефона. SDMB - сервис широковещат
03.02.2004 Европа объединит спутниковую и наземную связь для мобильных приложений

льных мультимедийных услуг. Члены консорциума будут разрабатывать и внедрять новаторскую технологию SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast - широковещательная передача цифровой мультимеди
03.02.2004 Европа объединит спутниковую и наземную связь для мобильных приложений

льных мультимедийных услуг. Члены консорциума будут разрабатывать и внедрять новаторскую технологию SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast - широковещательная передача цифровой мультимеди
24.04.2002 DDEC начала продажи в России цифрового плеера MPIO-DMB+ с функцией записи в формат МР3

Корпорация Digital Direction Electronics (DDEC) представила новую модель цифрового МР3-плеера MPIO-DMB+, имеющего функцию записи в формат МР3. Функция кодирования в формат МР3 позволяет записывать любые звуковые данные с диктофона, радио и т.д. в формат МР3. Встроенный FM-тюнер позволяет лег

Публикаций - 180, упоминаний - 263

DMB и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 72
LG Electronics 3735 33
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 15
Microsoft Corporation 25775 14
Sony 6739 11
Apple Inc 13156 10
Toshiba Corporation 2980 10
Pantech Group - Pantech&Curitel Communications 153 10
Lenovo Motorola 3566 9
Cowon Systems 73 9
Intel Corporation 12811 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 8
iRiver 182 8
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
HTC Corporation 1512 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
Nvidia Corp 4002 6
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 6
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 6
i-Mate 53 5
Qualcomm Technologies 1974 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 5
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 5
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Vodafone Group 1412 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
TI - Texas Instruments Incorporated 848 4
Google LLC 12690 4
Irdeto Access B.V. 39 4
E-Ten Information Systems 119 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
РуСат 65 3
Ростелеком 10948 3
МегаФон 10742 3
Cisco Systems 5372 3
Huawei 4677 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Газпром ПАО 1493 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nike 195 2
Ferrari NV 159 2
Prada 58 1
Swarovski AG 74 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Гранит СКТБ - Алма-Атинское специальное конструкторское бюро 1 1
101Hotels.com 456 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Stellantis - Maserati 14 1
Экстролизинг 3 1
Sofinnova Ventures 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
Kickstarter 136 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Walt Disney Company 647 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
SK Group 18 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 1
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 1
UK Ofcom - Office of Communications 33 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
WiMAX Forum 69 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 85
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 52
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 52
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 45
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 44
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 42
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 41
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 40
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 37
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 37
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 35
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 32
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 31
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 28
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 25
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 24
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 23
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 17
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 17
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 16
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 15
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 15
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 14
DivX - видеокодек 431 14
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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