Canal Overseas и «Дженерал Сателайт» договорились о возможностях реализации совместного DTH-проекта ересованность в развитии сотрудничества по ряду направлений и обсудили детали возможной совместной деятельности. Основным результатом двусторонних отношений может стать совместный спутниковый проект (DTH), реализованный на базе технологий корпорации «Дженерал Сателайт». В частности, речь шла об организации вещания контента Canal+ на одной из действующих DTH-платформ с помощью техноло

Cowon N3: PMP, GPS, DMB и многое другое Компания Cowon анонсировала на корейском рынке свой новый портативный медиаплеер N3. Помимо функций PMP, устройство предлагает возможности GPS-навигации и мобильного телевидения DMB, сообщает I4u.com. «Сердце» Cowon N3 – процессор Alchemy AU1250 с частотой 600 МГц, обеспечивающий устойчивую и слаженную работу всех частей устройства: например, используя функцию «картинк

Германия: мобильное ТВ набирает обороты оставляющей услуги мобильного телевещания, MFD владеет лицензиями на предоставление услуг в формате DMB (Digital Multimedia Broadcasting) на территории всей страны. Сотрудничая с такими телекан

Samsung выпустит телефон с встроенным DMB-приемником Компания Samsung представила мобильный телефон SPH-B5800. Телефон выполнен в глянцевом корпусе форм-фактора слайдер. Дисплей телефона имеет разрешение 320х240. Встроенный в аппарат DMB-приёмник позволяет просматривать на телефоне телевизионные передачи в цифровом формате. Для улучшения приёма используется телескопическая антенна. Также телефон оснащен 2-МП фотокамерой, MP

Cowon выпустил плеер с поддержкой GPS и DMB Компания Cowon представила новый портативный медиаплеер, оснащенный функциями GPS и DMB TV. Устройство, получившее индекс N2, разработано для использования в автомобиле. Модель оснащена 7-дюймовым WQVGA-дисплеем и работает на базе процессора AMD Alchemy с частотой 500 МГц. Кро

Samsung выпустил самый тонкий DMB-телефон ьтратонком корпусе - SCH-B510 имеет толщину 8,4 мм и весит 72 грамма. Устройство поддерживает прием DMB-телевидения и является самым тонким из себе подобных. Кроме того, тончайший корпус телефо

Корейцы создали плеер с GPS и DMB Южнокорейская компания Koid представила новый портативный медиаплеер Solvo S330. Устройство может оснащаться жестким диском с объемом памяти 20 или 30 ГБ, поддерживает просмотр DMB-телевидения и GPS. 17-дюймовый Apple MacBook Pro Плеер поддерживает большинство известных форматов аудио и видео. Кроме того, S330 будет поставляться с предустановленным словарем и набором

Maxian представил портативный DMB-плеер о медиаплеера T700. Устройство поддерживает кодек EVERY Video, форматы MPEG4, Divx, Xvid, WMV, H.264, а также MP3, WMA, OGG и AC3. Maxian T700 Как и большинство корейских устройств, это также оснщено DMB-тюнером. Объем встроенной памяти составляет 30 ГБ. О стоимости T700 информации не поступало.

Deawoo выпустил ультрамобильный ПК с DMB-тюнером оцессора Celeron M с тактовой частотой 900 МГц, имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей, контроллеры Bluetooth и Wi-Fi, а также встроенную 1,3-мегапиксельную видеокамеру. Кроме того, ПК оснащен приемником DMB-телевидения и интерфейсом S-Video.

Qrio создал ультратонкий DMB-плеер Компания Qrio выпустила новый сверхтонкий DMB-плеер QT-9. Устройство имеет 3,5-дюймовый ЖК-дисплей, толщина корпуса составляет менее 9,8 мм. Qrio QT-9 Данных относительно характеристик плеера не сообщается, как не известна и его стоимо

Viliv представил новый медиаплеер с поддержкой GPS и DMB Компания Viliv объявила о начале продаж нового портативного медиаплеера P2. Устройство работает на базе ОС Windows CE 5,0 или Linux Qtopia и позволяет принимать DMB-телевидение. Viliv P2 Новинка имеет 4,3-дюймовый дисплей, жесткий диск с объемом 20 или 30 ГБ памяти и встроенный модуль GPS. Однако, для тех, кому нет потребности в навигации и приеме ТВ-с

Odd-I выпустил плеер с GPS и DMB dd-I N700D Новинка имеет 7-дюймовый жидкокристаллический экран, жесткий диск с объемом 20 или 30 ГБ, а также слот для SD-карт. Кроме того, плеер оснащен навигационным модулем GPS и тюнером для приема DMB-телевидения. N700D позволяет воспроизводить форматы MPEG1, MPEG4 SP, XVID и Divx 3.x/4.x/5.x в максимальном разрешении 720 х 480 пикселей, формат WMV7/8/9 в разрешении 320 х 240, а также SM

Live анонсировал плеер с поддержкой DMB-телевидения Южнокорейский бренд Live представил новый продукт из серии портативных медиаплееров с поддержкой DMB-телевидения — CD-1000. Новинка оснащена 4,3-дюймовым ЖК-дисплеем и объемом памяти 1 или 2 ГБ. Кроме того, расширить память можно при помощи SD-карты. Live DMB CD-1000 Плеер поддерживае

LG представил плеер с поддержкой DMB-телевидения В Южной Корее активное развитие DMB-телевидения толкает производителей создавать все новые устройства, поддерживающие этот фо

Samsung представил в России телефоны для Mobile TV ра мобильного телевидения, опирающиеся на все современные платформы вещания — Terrestrial DMB (T-DMB), Satellite DMB (S-DMB) и DVB-H и Media FLO. Samsung P900 Samsung P900 — первый в

Perstel представил плеер с поддержкой DMB-телевидения Корейская компания Perstel выпустила плеер с поддержкой DMB-телевидения (Digital Multimedia Broadcasting). Perstel DMR 231 Модель DMR 231 имеет 3,2-дюймовый экран и с

LG анонсировала тонкий T-DMB-телефон Корейская компания LG объявила о выпуске двух своих новых телефонов, которые смогут поддерживать прием телесигналов в формате T-DMB. Среди представленных моделей — LG-KB1500, LG-LB1500. Аппараты были представлены в ходе конференции KIECO 2006, состоявшейся в Сеуле. Устройство комплектуется ЖК-экраном диагональю 2

Samsung выпустил новый DMB-телефон Компания Samsung объявила о выпуске на рынок нового мобильного DMB-телефона, который снабжен игровым интерфейсом. Новый аппарат под названием SPH-B5200 выполнен в форме слайдера и снабжен широким экраном, диагональ которого равняется 2 дюймам. Также в устр

RapSody анонсировал первый DivX-плеер с DMB ТВ-тюнером Компания RapSody объявила о появлении первого в мире DivX-плеера со встроенным DMB ТВ-тюнером — RSH-DMB. Таким образом, это устройство сможет проигрывать не только файлы DivX и DVD, но и будет поддерживать прием телепередач. Среди воспроизводимых стандартов му

Samsung экспортирует DMB-телефоны в Китай Digital Media Broadcasting импортирует 200 тыс. единиц от Samsung и планирует предоставлять услуги DMB (digital multimedia broadcast) в Пекине с апреля текущего года. Компания Guangdong Yue Gu

LG Telecom запустит в Корее DMB-сервис в следующем году Компания LG Telecom намерена предоставить пользователям сотовых телефонов сервис DMB в следующем году. Компания сообщила о достижении соглашения с шестью провайдерами для распространения телефонов с поддержкой DMB. DMB, или система цифрового наземного вещания,

Samsung представил телефон D600 с приемником DMB Компания Samsung усовершенствовала свой мобильный телефон D600, встроив него DMB-приёмник для приема наземного ТВ-вещания. Модель также снабжена ТВ-выходом, 2-мегапиксель

Samsung SCH-B250: новый телефон стандарта DMB Компания Samsung Electronics выпустила телефон с функцией приема спутникового телевидения формата DMB SCH-B250. Новинка работает в формате CDMA. B250 позволяет разговаривать или принимать SMS, не прерывая просмотра телепередач (кстати, сами передачи можно перенаправить на обычный телевизор

LG-SB130: первый спутниковый DMB-телефон с функцией "машины времени" Компания LG Electronics представила новый телефон LG-SB130, первый в мире спутниковый DMB-телефон (Digital Multimedia Broadcasting). Устройство также имеет так называемую функцию «машины време

Pantech PT-S130: первый DMB-телефон с Bluetooth Компания Pantech выпустила первый телефон с Bluetooth, принимающий цифровые телевизионные сигналы DMB. Новинка под названием PT-S130 снабжена вращающимся ЖК-экраном диагональю 2,4 дюйма. Есть стереодинамики, позволяющие создавать имитацию объемного звука. Для съемки изображений в аппарате п

Samsung отзывает свой последний мультимедийный DMB-телефон й из своих последних моделей сотовых телефонов, способных принимать телевизионные сигналы стандарта DMB. Отзыв связан с проблемами в операционной системе аппарата. Модель B-200 распространяется

Samsung: первый GSM-телефон T-DMB/L-Band kom) представили наземную цифровую систему телевещания Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting (T-DMB) и первый мобильный телефон стандарта GSM, позволяющий использовать ее возможности. Сов

Samsung выпустил новый спутниковый DMB-телефон Компания Samsung Electronics выпустила новый спутниковый DMB-телефон — SCH-B130, сообщает Telecoms Korea. Модель, изготовленная в форм-факторе «р

LG представила свой первый мобильник для DMB-телевидения анонсировала выпуск первого мобильного телефона, поддерживающего трансляцию теле- и радиопередач в DMB-формате, — модель LT1000, сообщает Telecoms Korea. Ожидается, что в апреле LG предст

Корея налаживает мобильное вещание в DMB-формате нию утвердила шесть компаний, уполномоченных предоставлять услуги телевещания в рамках национальной DMB-сети. Избранными компаниями стали KBS, MBC, SBS, YTN, CBS и консорциум небольших компаний

Pantech представит на выставке CeBIT DMB-телефон Компания Pantech представит на выставке CeBIT в Ганновере свой новый DMB-телефон - ST3. Модель будет иметь 2,4-дюймовый ЖК-дисплей, воспроизводящий 262 тыс. цвето

Samsung представил первый в мире ноутбук с поддержкой наземного ТВ msung Electronics объявил о выпуске нового ноутбука с поддержкой телевизионной трансляции в формате DMB (Digital Multimedia Broadcasting), сообщает AFP. Этот ноутбук станет первым в своем роде,

Samsung анонсировал DMB-плеер нонсировала выпуск своего нового мультимедийного плеера, поддерживающего стандарт цифровой передачи DMB (Digital Multimedia Broadcasting). Устройство имеет широкоформатный (16:9) ЖК-экран диаго

Samsung создал SDMB-чип для мобильников Компания Samsung Electronics завершила работу над созданием первого в мире SDMB-чипа (Satellite Digital Multimedia Broadcasting) для мобильного телефона. SDMB - сервис широковещат

Европа объединит спутниковую и наземную связь для мобильных приложений льных мультимедийных услуг. Члены консорциума будут разрабатывать и внедрять новаторскую технологию SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast - широковещательная передача цифровой мультимеди

Европа объединит спутниковую и наземную связь для мобильных приложений льных мультимедийных услуг. Члены консорциума будут разрабатывать и внедрять новаторскую технологию SDMB (Satellite Digital Multimedia Broadcast - широковещательная передача цифровой мультимеди