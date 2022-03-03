Флагманские смартфоны Samsung специально «тормозят» в Instagram и TikTok из-за бесполезной «фишки» прошивки

Смартфоны Samsung серии Galaxy S22 и ряд других моделей работают не на полную мощность в тысячах приложений. Производительность может падать вдвое, и всему виной штатный сервис «оптимизации» Game Optimizing Service. Samsung пообещала безотлагательно разобраться во всем и заявила, что по своим масштабам это проблема уровня Galaxy Note 7.

«Ленивые» смартфоны Samsung

Компанию Samsung уличили в умышленном занижении производительности смартфонов в популярных приложениях, пишет профильный портал Android Authority. По предварительным подсчетам, под ее «санкции» попали 10 тыс. программ, включая те, которыми большинство владельцев смартфонов пользуются ежедневно.

В ряде случаев производительность может падать вдвое. Проблема проявилась, в том числе, на новых флагманах Samsung серии Galaxy S22.

Проблему выявил корейский пользователь Twitter под псевдонимом GaryeonHan. В поиске всех приложений, на смартфонах Samsung работающих медленнее положенного, ему помогали другие пользователи из Южной Кореи.

В список «проблемных» утилит вошли Instagram, Netflix, TikTok, а также Microsoft Office и Google Keep.

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GaryeonHan смог выяснить, что смартфоны начинают тормозить в этих приложениях благодаря встроенной в них функции Samsung Game Optimizing Service, призванной, судя по названию, оптимизировать устройства для лучшей производительности в мобильных играх.

Но, вероятно, данный сервис работает не совсем корректно, поскольку в списке замедляемых приложений есть и видеоигры, в том числе и популярная Genshin Impact. Или же Samsung Game Optimizing Service предназначен для чего-то иного, например, для экономии заряда батареи.

Никаких исключений. Почти

Штатный Samsung Game Optimizing Service безжалостно отбирает мегагерцы процессора и мегабайты оперативной памяти не только у сторонних приложений. Как ни парадоксально, но даже собственные сервисы Samsung тоже работают медленнее на смартфонах этой марки.

К «пострадавшим» относятся сервисы Secure Folder, Samsung Cloud, Samsung Pay, Samsung Pass и ряд других.

В то же время ни один популярный бенчмарк (приложение для замера производительности) под ограничение не попадают. AnTuTu, GFXBench, GeekBench, 3DMark и другие получают полный доступ ко всем возможностям процессора, оперативной памяти и накопителя.

«Привилегированность» бенчмарков наглядно доказал один из владельцев смартфона Samsung. В порядке эксперимента он переименовал заранее установленный 3DMark в Genshin Impact и, прогнав все тесты, получил весьма занятный результат.

Замеры в 3DMark до переименования (справа) и после

Итоговый балл оказался сильно ниже, чем до переименования.

Флагманам не повезло

Недовольство работой сервиса Game Optimizing Service стало массовым. Корейский официальный форум Samsung завален гневными сообщениями пользователей.

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Однако, по всей видимости, данная разработка Samsung предназначена не для всех смартфонов, хотя логики в его «избирательности» пока не видно.

Такими сообщениями завален весь корейский форум Samsung

Так, Game Optimizing Service по умолчанию есть в составе новейших флагманских смартфонов серии Galaxy S22. В Южной Корее и большинстве стран включая, пока что, Россию, они продаются в версии с процессором Samsung Exynos 2200. Есть ли в этом какая-либо связь, неясно, но данный чип уже показал, что сильно отстает от конкурентов по производительности.

В то же время Game Optimizing Service не был обнаружен на Galaxy S20 FE образца осени 2020 г. и Galaxy S10e. Однако на прошлогоднем флагмане S21 Plus он установлен.

По примеру китайцев

Программное замедление аппаратной части смартфонов, которое не распространяется на программы замера производительности – далеко не новая идея. К примеру, не так давно на этом попалась китайская компания OnePlus, за что уже поплатилась.

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В прошлом OnePlus была известна недорогими мощными телефонами, которые называла «убийцами флагманов». Сейчас ее мобильники стоят иногда даже дороже ряда конкурентов. В 2021 г. выяснилось, что она тоже «оптимизировала» свои смартфоны, в частности, OnePlus 9 Pro, но в синтетических тестах он работал на полную мощность. Итогом стало исключение мобильника из рейтинга авторитетного бенчмарка GeekBench.

Проблема серьезнее, чем кажется

Samsung пока ниоткуда не вычеркнули, но это, вероятно, лишь вопрос времени. Компания, следует отметить, почти моментально отреагировала на негодование пользователей, заявив, что во всем разберется.

Представители Samsung сообщили корейскому ресурсу Naver, что уже инициировали внутреннее расследование. Они пообещали также, что отнесутся к этой ситуации не менее серьезно, чем к проблеме с Galaxy Note 7.

Note 7 – это самый известный и обсуждаемый смартфон Samsung за последние несколько лет. Он вышел в августе 2016 г. и стал одним из самых опасных смартфонов в мире. Мобильник сам по себе загорался и даже взрывался в руках пользователей, мог сжечь (и успешно сжигал) дом или автомобиль) и оставить серьезные травмы. В одной из таких ситуаций очень сильно пострадал шестилетний ребенок.

Большинство Galaxy Note 7 заканчивали свой недолгий жизненный путь именно так

Samsung провела внутреннее расследование и выяснила, что проблема скрывалась в плохо продуманной конструкции аккумулятора. Она выпустила на рынок новую партию устройств с улучшенной батареей, но те тоже начали взрываться. В итоге продажи Note 7 были прекращены, а топ-менеджмент Samsung буквально встал на колени и попросил прощения.

Едва ли руководство Samsung решит встать на колени из-за «сырого» программного сервиса

В конце 2021 г. Samsung закрыла линейку Galaxy Note и сосредоточилась на Galaxy S. Пока нет данных, действительно ли по уровню серьезности ситуация с Game Optimizing Service аналогична тому, что случилось с Galaxy Note 7.