В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно

Обновление Google Docs

В редакторе текстовых документов из набора веб-приложений Google Docs («Документы Google») появятся новые возможности по управлению расположением текста относительно изображений. Об этом сообщается в блоге разработчиков проекта Google Workspace.

Так, пользователям станут доступны дополнительные стили обтекания изображения текстом. В частности, разработчики разрешили размещать текст непосредственно поверх картинки или под ней, без использования дополнительных инструментов. Ранее, как ни странно, набор стилей был ограничен всего тремя элементами: «На одном уровне с текстом», «Обтекание текстом» и «Разбить текст».

Для применения нового стиля, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по изображению, выбрать в контекстном меню пункт «Параметры изображения» (Image options), на появившейся справа панели раскрыть раздел «Перенос текста» (Text wrapping).

Дополнительные стили обтекания изображения текстом в новом Google Docs

По заявлению разработчиков, функция будет доступна как рядовым пользователям сервисов Google, так и владельцам корпоративных аккаунтов Google Workspace.

Google Workspace (ранее G Suite) – это набор облачных инструментов для совместной работы, который включает почту Gmail, «Календарь», коммуникационные сервисы Meet и Chat, хранилище «Диск», а также офисные приложения: «Документы», «Таблицы», «Презентации», «Формы».

Поэтапное развертывание обновления с новыми функциями стартовало 24 мая 2021 г. По оценке Google, процедура может занять до 15 дней и более.

Востребована и доступна

О востребованности новой возможности пользователями Google Docs можно судить по тому, насколько часто тема затрагивается в Сети. К примеру, по запросу “Google Docs text on image” («текст поверх изображения в Google Docs») поисковый движок Google выдает около 288 млн результатов. Среди них, как правило, вопросы пользователей по данной тематике, а также различные руководства, позволяющие обойти ограничения функциональности редактора документов Google Docs.

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Стоит отметить, что возможность размещать изображения позади текста или выносить их на передний план была доступна пользователям популярного текстового процессора Microsoft Word с версии 97, которая увидела свет в ноябре 1996 г. или почти 25 лет назад.

Стили, доступные в «Документах» «Яндекса»

Соответствующие функции представлены и в гораздо более «молодых» офисных пакетах. Так, например, в бесплатной настольной версии «Моего офиса» компании «Новые облачные технологии», которая вышла в начале апреля 2021 г., и в пробной облачной, запущенной несколькими днями позже.

Набор стилей обтекания в веб-версии «Моего офиса»

Пользователям отечественного сервиса «Яндекс.документы» на выбор предоставляется сразу семь стилей обтекания изображения текстом, включая и те два, что только появятся в будущем обновлении Google Docs. Напомним, что «Яндекс» запустил веб-сервис для совместной работы над документами, электронными таблицами и презентациями в апреле 2021 г.

Проблема совместимости с форматами Microsoft Office

Помимо того, что изменение очевидным образом расширит возможности форматирования документов, оно также позволит улучшить совместимость Google Docs с форматами офисных приложений Microsoft: docx, xlsx и т.п.

Напомним, что полноценной поддержкой этих форматов Google Docs обзавелся весной 2019 г. – благодаря обновлению платформы текстовые документы, таблицы и презентации стало возможным загружать без конвертации и работать с ними без каких-либо ограничений. Однако полной совместимости Google тогда добиться не удалось – некоторые элементы, в том числе картинки с текстом поверх, отображались некорректно. С выходом предстоящего обновления Google Docs проблема должна быть решена.