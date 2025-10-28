«Яндекс» представил «Алису AI»

«Яндекс» представил «Алису AI» — это мощная универсальная нейросеть, в чате с которой можно решать любые задачи. Ее полезность и возможности в сравнении с другими доступными в России ИИ-продуктами проверены на тысячах практических задач. «Алиса AI» использует новый формат ответов — с картинками, видео и полезной информацией из «Яндекс Карт». А в ближайшее время она научится помнить о делах пользователя, напоминать о важном и выполнять его поручения с помощью ИИ-агентов. Скоро она будет сопровождать пользователей на всех сайтах и вкладках в «Браузере» и появится в «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Порядок в мыслях и делах

«Алиса AI» поможет превратить поток мыслей и записей в списки дел, покупок, заметок и напоминаний — они появятся прямо в чате, в разделе «Моя память». Например, можно будет прямо на ходу наговорить нейросети, что предстоит сделать, а она разложит все по полочкам, ничего не потеряет и напомнит о важных событиях. Это поможет взять под контроль повседневную рутину и не держать всё в голове. Функция станет доступна в ближайшее время. Чтобы первыми узнать о ее появлении, нужно записаться в лист ожидания.

Практический ум

«Алису AI» обучали на миллионах задач, которые люди каждый день решают с помощью различных нейросетей, ассистентов, «Поиска» и других сервисов «Яндекса». Особое внимание разработчики уделяли практическим задачам — чтобы именно по ним нейросеть выдавала наилучший результат. Полезность «Алисы AI» и ее возможности в сравнении с другими ИИ-продуктами проверены на тысячах реальных задач пользователей. «Алиса AI» лучше всех из доступных в России нейросетей отвечает на вопросы в категориях «Образование», «Саморазвитие и советы», «Рабочие задачи», «Бытовые задачи и инструкции» и закрывает все основные потребности в ИИ, которые уже есть или появятся в ближайшее время у русскоязычной аудитории.

Распределение тематик задач, на которых проверялись полезность и возможности «Алисы AI»

Ответ, в котором весь интернет

Если раньше нейросеть отвечала в чате только текстом, то теперь она дает развернутый ответ — с картинками, видео, ссылками и организациями. «Алиса AI» сама задант целый каскад запросов в «Поиск» и «Карты», собирает информацию со всего интернета и дает подробный, структурированный ответ — с учетом города, в котором находится пользователь.

Помощь в учебе

Нейросеть теперь еще лучше помогает по школьным предметам: русскому языку и литературе, английскому языку, истории и математике, включая геометрию. С помощью «Алисы AI» можно проверить пунктуацию и орфографию, понять, как разобрать слово по составу или решить систему уравнений. Она способна распознавать формулы, таблицы и текст — в том числе рукописный. Чтобы научить нейросеть работать с запросами образовательной тематики, «Яндекс» привлекал к сотрудничеству школьных учителей.

Оркестр генеративных моделей

«Алиса AI» работает на базе нового поколения генеративных моделей. В семейство Alice AI вошли самые мощные улучшенные модели «Яндекса» — теперь они называются Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM. Языковая модель сделала огромный скачок в качестве по сравнению с предыдущей версией, в том числе по знанию российских фактов и пониманию культурного кода. Ее ответы стали умнее и полнее, она лучше отвечает на вопросы образовательной тематики — по русскому языку, литературе, математике и истории. Новая модель работает на архитектуре MoE (Mixture of Experts) и на порядок выросла по количеству параметров — до сотен миллиардов. Для ее обучения разработали новую технологию тренировки на основе обучения с подкреплением (Online RL). Сочетание такого подхода с архитектурой MoE — одна из самых сложных задач, которую удалось решить только мировым лидерам в области LLM.

Возможности языковой модели объединили с технологиями генеративного поиска. Теперь «Алиса AI» не только опирается на знания языковой модели, но и проводит многостадийный глубокий поиск по разнообразным источникам в интернете — веб-страницам, изображениям, видео и данным об организациях. Модель научилась комбинировать в ответе разные типы контента, а объём изучаемых данных вырос в несколько раз.

Картиночная модель теперь еще лучше понимает пользователя — сгенерированные изображения точнее соответствуют запросам по сравнению с прошлой версией. Для этого разработчики обновили обучающую базу, а перед созданием изображения запросы теперь автоматически перефразируются в более привычные для модели описания. Визуально-языковая модель стала лучше анализировать изображения. Ее доработали под образовательные задачи, и теперь она лучше разбирается в чертежах, формулах, графиках и схемах из учебных материалов, а также распознает тексты на русском и английском языках, включая рукописные. Со временем семейство Alice AI будет расширяться — например, в ближайшее время появится модель для редактирования изображений.