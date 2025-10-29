«Яндекс» объявляет финансовые результаты за III квартал 2025 года

МКПАО «Яндекс» объявляет неаудированные финансовые результаты за III квартал 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Выручка за III квартал составила 366,1 млрд рублей, увеличившись на 32% год к году.

Скорректированный показатель EBITDA за III квартал составил 78,1 млрд руб. или 21,3% от выручки, рост 1,5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

В III квартале компания провела ресегментацию и представила новые сегменты и блоки отчетности. Это повысит прозрачность и детализацию, позволив инвесторам лучше оценить результаты и потенциал развития бизнеса.

Рекламная выручка «Яндекса» выросла на 11% до 116 млрд руб. за III квартал и на 15% до 325 млрд руб. за девять месяцев 2025 г. по отношению к аналогичным периодам 2024 г.

Подписная выручка «Яндекса» выросла на 48% до 23 млрд руб. за III квартал и на 49% до 65 млрд руб. за девять месяцев 2025 г. по отношению к аналогичным периодам 2024 г.

В октябре «Яндекс» представил «Алису AI» — это мощная универсальная нейросеть, в чате с которой можно решать любые задачи. «Алиса AI» использует новый формат ответов — с картинками, видео и полезной информацией, а также может выполнять поручения через ИИ-агентов. Кроме того, «Яндекс» первым в России анонсировал выход носимых ИИ-устройств для работы с ассистентом.

«Яндекс» до конца 2027 г. запустит в российских городах 20 тыс. роботов-доставщиков. Новые роботы впервые будут производиться серийно, а доставка ими будет обходиться дешевле, чем курьерами.

9 сентября 2025 г. акционеры компании приняли решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 г. в размере 80 руб. на акцию. Общая сумма составила около 30,4 млрд руб. Дивиденды были выплачены акционерам 3 октября 2025 г.

Финансовый прогноз на 2025 год

Компания сохраняет свой прогноз относительно роста общей выручки группы в 2025 г. — более 30% год к году и повышает прогноз скорректированного показателя EBITDA — в 2025 г. он составит порядка 270 млрд руб. Этот прогноз отражает текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуации.

Онлайн-звонок

29 октября 2025 г. в 13:00 МСК менеджмент компании проведет онлайн-звонок, посвященный финансовым результатам «Яндекса» за III квартал 2025 г.

Корпоративная деятельность и события

9 сентября 2025 г. на внеочередном общем собрании акционеров МКПАО «Яндекс» было принято решение о выплате дивидендов за I полугодие 2025 г. в размере 80 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплата дивидендов была завершена 3 октября 2025 г. Общая сумма выплат составила 30,4 млрд руб.

В III квартале 2025 г. участникам программы долгосрочной мотивации Яндекса было выдано 679 тыс. акций, что составляет 0,17% от уставного капитала компании. По состоянию на конец сентября 2025 г. общее количество голосующих акций составило 379,8 млн штук.

В рамках утвержденной советом директоров МКПАО «Яндекс» программы биржевых облигаций 9 сентября был размещен второй выпуск облигаций на сумму 25 млрд руб. с ежемесячной выплатой купона с фиксированной ставкой в 13,5%.





Остаток денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных депозитов на 30 сентября 2025 г. составил 201,3 млрд руб., а соотношение скорректированного чистого долга по состоянию на 30 сентября 2025 г. к скорректированному показателю EBITDA, рассчитанному накопленным итогом за последние четыре квартала, составило 0,4.

Ресегментация и обзор ключевых блоков отчетности

В целях повышения прозрачности бизнеса «Яндекса» проведена ресегментация. Новые сегменты наиболее точно отражают бизнес-процессы компании — это позволит лучше оценить результаты и потенциал развития каждого направления бизнеса.

Начиная с III квартала 2025 г. компания вносит следующие изменения в структуру сегментов.

Сегменты «Поиск» и портал, «Сервисы объявлений», а также сегмент «Устройства и Алиса», который ранее входил в категорию «Прочие бизнес-юниты и инициативы», объединены в новый сегмент «Поисковые сервисы и ИИ».

Из категории «Прочие бизнес-юниты и инициативы» выделены следующие сегменты: «Финтех», который был переименован в «Финансовые сервисы». Он показан отдельным сегментом в блоке «Персональные сервисы»; «Б2Б Тех», включающий Yandex Cloud и «Яндекс 360»; «Автономный транспорт», который вошел в новый сегмент «Автономные технологии» вместе с «Яндекс Роботикс», ранее входившей в сегмент «Электронная коммерция».

«Свои Плюсы» и другие сервисы, ранее входившие в сегмент «Плюс» и развлекательные сервисы, выделены в отдельный сегмент и показаны в блоке «Персональные сервисы».

Данные изменения применяются ко всем представленным финансовым периодам ретроспективно (это означает, что цифры за все прошлые отчетные периоды в данном документе приведены к новой структуре. Таким образом, любые сравнения с прошлыми результатами являются корректными и отражают реальную операционную динамику).

Начиная с III квартала 2025 г. финансовая информация в пресс-релизах будет представлена в разрезе следующих блоков отчетности: «Поисковые сервисы и ИИ»; «Городские сервисы», включающие в себя сегменты Электронная коммерция, «Райдтех», «Доставка» и другие O2O-сервисы; «Персональные сервисы», куда вошли сегменты «Финансовые сервисы», «Плюс и развлекательные сервисы», «Свои Плюсы» и другие сервисы; «Б2Б Тех»; «Автономные технологии»; «Прочие сервисы и инициативы» (включает в себя общехозяйственные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую, и услуги, оказываемые штаб-квартирой бизнесам, а также образовательные проекты «Яндекса»).

Поисковые сервисы и ИИ

Обзор рынков и ключевые показатели за III квартал 2025 года

В октябре «Яндекс» представил «Алису AI» — это мощная универсальная нейросеть, в чате с которой можно решать любые задачи. «Алиса AI» использует новый формат ответов — с картинками, видео и полезной информацией, а также может выполнять поручения через ИИ-агентов.

«Яндекс» первым в России анонсировал выход носимых ИИ-устройств для работы с ассистентом. Они будут служить интерфейсом для нового сервиса «Алисы AI» «Моя память». С его помощью пользователи смогут на ходу, не доставая смартфон, наговаривать «Алисе AI» мысли и идеи, которые важно не забыть.

Доля «Яндекса» на российском поисковом рынке, по данным аналитического сервиса «Яндекс Радар», выросла на 2,5 п.п. год к году до 68%.

Популярность «Поиска» для решения задач в темах «Финансов», «Недвижимости», «Медицины» и «Товаров» продолжает расти. Число поисковых сессий в этих категориях увеличилось на 13,6% год к году.

Яндекс — лидер рынка умных колонок в России с 17,5 млн действующих устройств с нейросетью «Алиса». Станции с ИИ — это удобный интерфейс для взаимодействия с нейросетью и крупный канал дистрибуции «Алисы», позволяющий миллионам пользователей решать свои задачи с помощью ИИ «Яндекса».

Компания продолжает расширять проникновение ИИ через собственные и партнерские каналы: число активных устройств с системой YaOS и YaOS X выросло на 26% год к году до 5,3 млн.

Аудитория (только зарегистрированные пользователи, ежемесячная аудитория) нейросети «Алиса» в «Поиске», чате и приложении в сентябре превысила 47,3 млн пользователей, увеличившись с июня почти на шесть млн.

Активная дневная аудитория чатов с «Алисой» выросла в пять раз квартал к кварталу за счет расширения возможностей бесплатного тарифа и внедрения новых сценариев. Всего с нейросетевыми сервисами «Яндекса» пользователи взаимодействовали более 8,2 млрд раз.

На «Авто.ру» были выставлены 43% проданных в России автомобилей, а ежемесячная аудитория сервиса выросла на 40% год к году. Ежемесячная аудитория сервиса «Яндекс Путешествия» выросла на 74% год к году и составила 25 млн пользователей.

В июле 2025 г. «Яндекс» закрыл сделку по покупке бизнеса «Академ-Онлайн», связанного с онлайн-бронированием отелей для деловых поездок. Это позволит «Яндекс Путешествиям» запустить новое B2B-направление — делового туризма, расширить аудиторию и укрепить позиции на рынке.

Выручка сегмента в III квартале 2025 г. увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 138,5 млрд руб.

Рост выручки обеспечен повышением эффективности рекламных продуктов на 29% год к году за счет внедрения искусственного интеллекта, а также развитием новых форматов — рекламы в Telegram и на Smart TV, цифровой наружной рекламы, РСЯ для блогеров и ритейл-медиа. Выручка этих рекламных форматов выросла в 4,2 раза год к году, а количество рекламодателей за год увеличилось в 2,9 раза. Свой вклад внес и рост выручки в сегменте МСБ — благодаря запуску новых и улучшению существующих рекламных продуктов он составил 10,5% год к году. Выручка от продаж устройств выросла на 40% год к году. В направлении «Сервисы объявлений» продолжающийся спад на рынке автомобилей был частично скомпенсирован позитивной динамикой в «Яндекс Недвижимости», где выручка выросла на 14% год к году.

Скорректированный показатель EBITDA в III квартале 2025 г. составил 63 млрд рублей. Рентабельность по этому показателю составила 45,5% — на уровне аналогичного показателя прошлого года и первых девяти месяцев 2025 г.

Городские сервисы: «Электронная коммерция», «Райдтех» и «Доставка»

Обзор рынков и ключевые показатели за III квартал 2025 года

В III квартале 2025 г. «Городские сервисы» продемонстрировали существенный рост. Их доля от оборота розничной торговли в России составила 3,9%, увеличившись на 0,1 п.п. к 2024 г. В объеме валового внутреннего продукта в России оборот сервисов «Яндекса» занимает 1,2%, что также выше аналогичного показателя прошлого года на 0,1 п.п.

Совокупное количество активных пользователей «Городских сервисов» составило 58,4 млн человек в месяц, что на 18% больше, чем годом ранее.

Рекламная выручка «Городских сервисов» в III квартале достигла 15,5 млрд руб/, показав рост на 58% год к году. Основной вклад в рост рекламной выручки внесли сервисы «Электронной коммерции».

«Райдтех» продолжает расти двузначными темпами и фокусируется на развитии мультимодальных сценариев передвижения, включающих общественный транспорт, которым в приложении «Яндекс Go» пользуется уже 10 млн человек. Направление также развивает междугородние перевозки и запустило подписку в шеринговых сервисах, объединяющую сервисы «Яндекс Драйв», «Самокаты» и «Бери Заряд».

В сервисах «Электронной коммерции» «Яндекс» продолжает фокусироваться на повышении эффективности бизнес-модели.

На «Яндекс Маркете» компания постоянно улучшает пользовательский опыт как для покупателей, так и партнеров сервиса, запускает новые услуги, такие как страхование товаров, и автоматизирует процессы, например, внедряя ИИ-ассистента для шопинга. В результате на протяжении девяти месяцев этого года юнит-экономика стабильно находится в плюсе и демонстрирует позитивную динамику.

Фудтех-бизнесы продолжают расти быстрее рынка и реинвестировать в развитие новых направлений. На базе сервисов Фудтеха компания масштабирует сценарии электронной коммерции в новые категории — «Аптека» и «Цветы», которые значительно расширяют потенциал рынка этого направления.

В направлении «Доставки» по России до конца года проходит интеграция с Boxberry. В ходе интеграции география сервиса расширилась — он стал доступен еще в 14 регионах России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Для обеспечения скорости в дальних регионах сервис запускает услугу авиадоставки. Направление грузоперевозок показывает рост 28% год к году, в сентябре его доля в GTV Доставки достигла 25%.

Общая выручка в III квартале 2025 года выросла на 36% и составила 200,4 млрд руб. Наибольший вклад внесли сервисы «Электронной коммерции», где рост выручки в III квартале составил 46% год к году. Рост рекламной выручки этого направления составил 55% по сравнению с прошлым годом. Выручка «Райдтеха» увеличилась на 24% по сравнению с годом ранее, при этом основной бизнес, «Такси», продолжил расти с темпом более 20% год к году.

Общий скорректированный показатель EBITDA в III квартале 2025 г. составил 18,9 млрд руб. по сравнению с 4,2 млрд годом ранее на фоне роста бизнесов при продолжающейся оптимизации общехозяйственных расходов. Одним из ключевых факторов роста стало снижение убытка в «Яндекс Маркете», который достиг исторически минимального показателя.

Персональные сервисы

Обзор рынков и ключевые показатели за III квартал 2025 года

Направление финансовых сервисов остается самым быстрорастущим бизнесом «Яндекса» с почти трехкратным ростом выручки год к году — до 23,6 млрд руб.

Число активных пользователей финансовых сервисов выросло в 1,6 раза год к году.

Общий оборот (GMV, совокупный объем всех покупок пользователей с использованием продуктов «Яндекс Пэй») направления финансовых сервисов вырос в 1,8 раза год к году.

Оборот сервисов оплаты частями и кредитных продуктов вырос в 1,4 раза год к году. На конец третьего квартала его доля от GMV финансовых сервисов достигла 42%.

Объем средств пользователей финансовых сервисов вырос в 3,6 раза год к году.

Финансовые сервисы помогают пользователям управлять финансами как внутри «Яндекса», проникая в каждый элемент экосистемы, так и за его пределами. Проникновение GMV финансовых сервисов в общее GMV «Яндекса» составляет 24%. При этом внешний оборот за год вырос в 2,4 раза год к году, и его доля от GMV финансовых сервисов составила 49% на конец квартала.

Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 44,9 млн, увеличившись на 25% год к году.

«Яндекс Книги»8 читают и слушают 6 млн подписчиков «Яндекс Плюса» в месяц.

Благодаря внедрению новой модели рекомендаций на базе ИИ аудитория «Яндекс Музыки» выросла на 32% год к году до 30,5 млн слушающих подписчиков в месяц.

Оборот прямых продаж билетов (GMV) на «Яндекс Афише» и через другие сервисы «Яндекса» вырос на 66% год к году — до 10,3 млрд рублей, продажи на сайтах партнеров увеличились на 51% год к году— до 3,1 млрд руб.

Фильмы, сериалы и спорт на «Кинопоиске» смотрят 17 млн подписчиков «Яндекс Плюса» в месяц, что на 32% больше, чем годом ранее.

Выручка «Плюса и развлекательных сервисов» выросла на 32%. Такой результат во многом связан с увеличением доходов от подписки «Яндекс Плюс» на 48%. На это повлияло расширение платящей базы подписчиков и увеличение среднего дохода на пользователя (ARPU). Кроме того, на положительную динамику выручки повлиял рост прямых продаж билетов «Яндекс Афиши» — в том числе благодаря кросс-сервисному взаимодействию (например, продаже билетов через «Яндекс Музыку» и интеграции с «Яндекс Go»), а также общему увеличению количества мероприятий в течение года.

В III квартале 2025 г. общий скорректированный показатель EBITDA показал стремительный рост и составил 3,4 млрд руб. Основным фактором стало трехкратное увеличение этого показателя в направлении «Плюса» и развлекательных сервисов — прежде всего в результате масштабирования бизнеса и за счет фокуса на повышении эффективности маркетинговых и операционных расходов. В III квартале 2025 г. скорректированный показатель EBITDA «Финансовых сервисов» впервые вышел в плюс и составил 0,5 млрд руб. Показатель вырос на фоне продолжающихся инвестиций в развитие продуктов и инфраструктуры, что свидетельствует об устойчивости модели масштабирования бизнеса.

Б2Б Тех

Обзор рынков и ключевые показатели за III квартал 2025 года

«Б2Б Тех» растет вдвое быстрее, чем российский рынок корпоративных ИT-решений.

В III квартале 2025 г. Yandex Cloud запустила ряд новых сервисов и инструментов, в том числе для работы с искусственным интеллектом. Ключевым запуском стала платформа Yandex AI Studio, которая позволяет за часы создать ИИ-агента и встроить его в продукт.

Число клиентов Yandex Cloud (без учета клиентов «Яндекс 360» и «Трекера») выросло на 31% год к году и достигло почти 46 тыс. Крупные компании формируют 55% совокупной выручки облачного направления.

За девять месяцев 2025 г. выручка ИИ-сервисов Yandex Cloud выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,5 млрд руб.

В III квартале 2025 г. сервисами безопасности пользовался каждый четвертый коммерческий клиент Yandex Cloud. Выручка ИБ-сервисов выросла в 2,5 раза год к году.

В III квартале 2025 года Yandex B2B Tech и SolidSoft создали совместное предприятие — оно помогает бизнесу защищаться от киберугроз. Сделка позволит усилить направление информационной безопасности в Yandex Cloud.

Сервисами «Яндекс 360» пользуются более 160 тыс. организаций, а ежемесячная аудитория сервисов превышает 93 млн пользователей. Это один из самых быстрорастущих бизнесов «Яндекса» — за год выручка направления выросла в 1,6 раза.

Значительный рост скорректированного показателя EBITDA — в 2,1 раза год к году до 2,2 млрд руб. — обусловлен в первую очередь ростом бизнеса, а также повышением эффективности в части маркетинговых и операционных расходов.

Автономные технологии

Обзор рынков и ключевые показатели за III квартал 2025 года

«Яндекс» является одним из мировых лидеров в области автономных технологий. Суммарный пробег в автономном режиме по городам и трассам уже превысил 35 млн км.

В октябре 2025 г/ автономный автомобиль компании совершил самостоятельную поездку протяженностью 400 км по маршруту Москва — Тула — Москва. Человек был в кресле, но ни разу не вмешивался в управление. Это важная веха на пути к полностью автономным поездкам.

Компания активно расширяет флот роботов-доставщиков— до конца 2027 г/ планирует произвести 20 тыс/ роботов, запустить их в новых локациях, увеличить частоту рободоставок и снизить их стоимость. «Яндекс» также развивает альтернативные модели монетизации, включая размещение рекламы на корпусах роботов-доставщиков.

«Яндекс» развивает кросс-сервисные сценарии внутри своей экосистемы. Роботы-доставщики работают в связке с «Яндекс Едой» и «Яндекс Лавкой», обеспечивая доставку последней мили. Компания также ведет работу по интеграции автономных машин в «Яндекс Такси» — до конца 2026 г. она выведет на дороги Москвы более 200 роботакси.

«Яндекс Роботикс» — единственный в России интегратор, объединяющий рынок складской автоматизации в экосистему. Компания создала мультивендорную RMS-платформу для интеграции систем разных вендоров. «Роботикс» — первые на рынке, кто реализует проекты роботизации ритейла с сотнями G2P-роботов и обладает уникальной технологией VLA для отбора штучных товаров.

В III квартале 2025 г. «Яндекс Роботикс» совершила первую партнерскую продажу RMS и запустила проект по масштабной роботизации распределительного центра крупной торговой сети, где задействовано более 100 роботов.

Выручка блока составила 0,2 млрд руб. Появление коммерческой выручки — в первую очередь результат масштабирования парка роботов-курьеров, задействованных для доставки последней мили, и роста спроса на рекламные размещения на их корпусах. Дополнительный положительный вклад внесло увеличение числа тестовых коммерческих поездок автономных грузовиков, а также продажи продуктов в направлении автоматизации складской логистики, в том числе – для крупнейших ритейлеров страны.

При этом сегмент остается в активной инвестиционной фазе, что отразилось на показателе скорректированной EBITDA. Динамика показателя связана с ускорением финансирования развития автономных технологий для выхода на стадию полноценного беспилотного движения и его последующей коммерциализации. Инвестиции направлены на расширение команды и автопарка грузовиков, развитие карт и другие сопутствующие расходы. Сейчас «Яндекс» находится в процессе активного масштабирования модели рободоставки и расширения предложения роботизированных решений для складов и дарксторов.

Прочие сервисы и инициативы

Ключевые показатели за III квартал 2025 года

Компания продолжает работать над оптимизацией общехозяйственных расходов.

С момента запуска бесплатных образовательных программ «Яндекса» ими воспользовались 5 млн человек.

Аудитория «Яндекс Учебника» насчитывает 1,1 млн учеников из 10 тыс. российских школ и продолжает расти.

«Яндекс Практикум» за время своей работы выпустил более 100 тыс. квалифицированных специалистов.

Общая выручка блока в III квартале 2025 г. уменьшилась на 10% и составила 2,7 млрд руб.

Общий убыток по скорректированному показателю EBITDA в III квартале 2025 г. составил 4,2 млрд руб., что на 35% ниже аналогичного показателя прошлого года. Это преимущественно обусловлено оптимизацией общекорпоративных расходов компании при сохранении инвестиций в продукты образовательного направления.

Межсегментные расчеты

Межсегментные расчеты представляют собой исключаемые при консолидации обороты между блоками отчетности, связанные с внутригрупповой рекламой, выплатами за использование товарного знака и виртуальных серверов, а также с продажами устройств и другими операциями.