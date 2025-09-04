Получите все материалы CNews по ключевому слову
Робототехника Роботы-доставщики Дроны-доставщики Delivery Robots Delivery Drones
УПОМИНАНИЯ
Робототехника и организации, системы, технологии, персоны:
|Волож Аркадий 257 1
|Соколов Владимир 5 1
|Попов Дмитрий 35 1
|Зимин Игорь 17 1
|Мельник Сергей 20 1
|Каушанский Александр 38 1
|Волошин Владимир 16 1
|Стромов Валерий 3 1
|Холодов Александр 5 1
|Мутовин Александр 2 1
|Мироненко Иван 1 1
|Мамаев Евгений 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2073 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1239 1
|РИА Новости 964 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.