04.09.2025 Более 64% россиян не готовы поручать домашние дела ИИ 1
13.08.2025 В России разработали платформу для управления дронами-курьерами, учитывающую ограничения на эксплуатацию БПЛА 1
19.05.2025 Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера 1
27.02.2025 «Яндекс» выделяет автономный транспорт в отдельное направление 1
14.01.2025 Игорь Зимин: Беспилотные технологии — это ключ к более умным и безопасным дорогам 1
16.12.2024 «Т-Страхование» запускает пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков 1
12.11.2024 Искусственный интеллект в электронном документообороте: ожидания, реальность и будущее 1
01.10.2024 «Вкусно – и точка» тестирует роботов-разносчиков и роботов-уборщиков 1
30.09.2024 Александр Каушанский -

Александр Каушанский, «Программный Продукт»: 80% компаний транспортной отрасли используют цифровые технологии, но потенциал роста есть

 1
14.05.2024 «Яндекс» запустил доставку роботами в жилых районах Москвы 1
07.03.2024 Как оцифровать логистику в России: 5 ИТ-трендов отрасли 1

Yandex - Яндекс 8127 6
Telegram Group 2401 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 141 1
Программный продукт ГК 63 1
ICL ГК 433 1
DJI 81 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 48 1
Rakuten 44 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 22 1
Беспилотные авиационные системы 67 1
LogiX 2 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 16 1
Yandex B2B Tech 52 1
Mistral AI 7 1
Amazon Inc - Zoox 2 1
Вкусно — и точка 26 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 279 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 1
Почта России ПАО 2214 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 1
X5 Group - Перекрёсток 596 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1104 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 442 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 199 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 197 1
Яндекс.Лавка 267 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 105 1
Starbucks 91 1
Т-Банк - Тинькофф - Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 19 1
Starship Technologies 16 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 44 1
GrubHub 11 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 31 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1302 1
Yandex - Рободоставка 4 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5149 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 355 1
U.S. DOT - United States Department of Transportation - Министерство транспорта США 22 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5751 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6087 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3199 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1175 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4445 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4799 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 2
Умные платформы 1813 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3431 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13116 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3742 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5121 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12711 2
Логистика - Курьерские услуги - Роботы-курьеры 21 2
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Беспилотный трамвай 26 2
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 141 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1385 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12075 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9143 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1357 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4448 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2298 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6037 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1555 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8791 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11690 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7162 1
Оцифровка - Digitization 4819 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1122 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1047 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5627 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1897 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12720 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 769 2
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 48 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1069 1
JavaScript - JS - язык программирования 1292 1
Apple Siri - Голосовой помощник 410 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2842 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1058 1
Космодром Байконур 1070 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 89 1
C/C++ - Язык программирования 819 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 880 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 81 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5081 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 137 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 117 1
Haulmont - Тезис СЭД 88 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 290 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 186 1
СалютДевайсы - GigaChat 301 1
Midjourney - нейросеть 80 1
Инносети - Zunami - Цунами 15 1
Nebius N.V. - Nebius Group 23 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 53 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 53 1
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Такси ФГИС 2 1
Волож Аркадий 257 1
Соколов Владимир 5 1
Попов Дмитрий 35 1
Зимин Игорь 17 1
Мельник Сергей 20 1
Каушанский Александр 38 1
Волошин Владимир 16 1
Стромов Валерий 3 1
Холодов Александр 5 1
Мутовин Александр 2 1
Мироненко Иван 1 1
Мамаев Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 598 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3116 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 2
Япония 13439 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 2
Казахстан - Республика 5734 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1314 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 1
Южная Корея - Республика 6795 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7942 1
Сингапур - Республика 1890 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1269 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2589 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1965 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1386 1
Япония - Токио 1002 1
Чили - Республика 480 1
Китай - Шанхай 799 1
США - Техас 1002 1
Москва - Садовое кольцо 153 1
Южная Корея - Сеул 371 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 339 1
США - Техас - Даллас 176 1
США - Техас - Остин 175 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1634 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 79 1
Москва - ЗАО - Фили-Давыдково 13 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 47 1
Москва - ЦАО - Пресненский район - муниципальный округ Пресненский 33 1
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 51 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 28 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7810 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5297 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8409 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1718 4
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1383 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 867 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9394 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6134 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2551 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10453 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 986 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2965 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9760 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6191 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4346 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5379 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2675 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5720 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1871 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 917 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4588 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10369 1
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 147 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1635 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5187 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2030 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2812 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2073 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1239 1
РИА Новости 964 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 97 2
