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Мельник Сергей

СОБЫТИЯ


06.10.2026 Нижегородский участок М-12 вошел в первую в России сеть МТС для управления автономным транспортом «Яндекса» 1
06.10.2026 МТС построила первую в России сеть для управления автономным транспортом «Яндекса» 1
07.11.2025 Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет 1
21.10.2025 «Яндекс» до конца 2025 года протестирует беспилотное такси. Роботакси может приехать на вызов в 2026 году 2
30.07.2025 В России заблокирован Speedtest 1
27.03.2025 «Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360» 1
27.02.2025 «Яндекс» выделяет автономный транспорт в отдельное направление 1
20.02.2025 «Яндекс» зафиксировал рекордный рост продаж «ТВ Станций» в 2024 году 1
17.10.2024 Власти хотят запретить в России SpeedTest. Технически сделать это непросто, есть риск поломать Рунет 1
11.12.2023 Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры 1
24.11.2023 «Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок 1
15.11.2023 «Алиса» выучила казахский язык 1
08.08.2023 «Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок 1
27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах 1
19.07.2023 Продажи «умных» колонок в России удвоились и уже сопоставимы с холодильниками 1
07.03.2023 «Алиса» прочтет собственные стихи 1
23.12.2022 «Алиса» поможет найти потерянный телефон 1
13.12.2022 «Алиса» теперь и на главной странице «Яндекса» 1
25.10.2022 «Яндекс» представил модельный ряд умных телевизоров с «Алисой» 1
11.10.2022 «Алиса» научилась узнавать всех членов семьи 1
17.08.2022 «Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 года 1
23.11.2021 «Яндекс» присоединился к разработке Matter — единого стандарта для умного дома 1
06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 1
16.05.2012 Mind и НЛМК обеспечат Липецкий государственный технический университет сервисом ВКС 1

Публикаций - 24, упоминаний - 25

Мельник Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9380 20
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 162 3
МегаФон 10941 2
Amazon Inc - Amazon.com 3305 2
Apple Inc 13284 2
Telegram Group 3004 2
EdgeЦентр - ЭджЦентр 22 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1708 1
LG Electronics 3747 1
Acronis - Акронис 490 1
VK - Mail.ru Group 3617 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9567 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 448 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5063 1
Salesforce 502 1
Google LLC 12802 1
ИИ-Технологии 331 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 570 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 117 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1828 1
Вкусно — и точка 38 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2999 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 505 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 338 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3091 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 771 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2898 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5471 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 278 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Международная академия связи - МАС 46 2
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 158 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10052 16
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2300 10
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 646 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3641 7
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1215 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5102 4
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Микрофон - Microphone 2851 3
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Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 276 7
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 378 3
Яндекс.ТВ 46 2
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 110 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 534 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 339 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 130 1
Много приложений - RuStore - Рустор 664 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 228 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Security - Yandex Security Deck 17 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 1
Yandex - YaOS 70 1
Yandex B2B Tech - SourceCraft 34 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1326 1
Google Android 15369 1
Oracle Java - язык программирования 3497 1
Apple Siri - Голосовой помощник 450 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5851 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 777 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 203 1
Яндекс Реклама - Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 128 1
Yandex DataLens Platform 72 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 284 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
Яндекс.Плюс 255 1
Selectel - Stack Group - M1Cloud Object Storage 44 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 701 1
C/C++ - Язык программирования 908 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1056 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 285 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 54 1
ASBIS Prestigio SmartVoice 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 1
LG XBOOM - серия аудиоколонок 17 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 319 1
Оситис Анастасия 12 1
Тихонова Светлана 11 1
Горяинов Никита 1 1
Рогозин Алексей 4 1
Стромов Валерий 6 1
Майслер Кирилл 1 1
Липов Сергей 2 1
Лебедев Андрей 13 1
Толстой Петр 2 1
Пермяков Руслан 21 1
Аникин Александр 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55078 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48068 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19368 1
Казахстан - Республика 6115 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13873 1
Америка - Американский регион 2209 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 698 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1824 1
Испания - Королевство 3849 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1495 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 502 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1116 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 419 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 118 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 157 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9239 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1223 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22024 3
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11765 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6163 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3904 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54090 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34304 1
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Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1240 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58442 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1293 1
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MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1007 1
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ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 99 1
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