«Яндекс» представил «ТВ станции» — новые устройства, которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок

«Яндекс» представил «ТВ станцию» и «ТВ станцию про». Это новая категория телевизоров, которые объединяют в себе умную колонку с «Алисой» и смарт-ТВ. Видео в Ultra-HD (4К), 1 млрд цветовых оттенков, возможности «Станции» и голосовое управление без пульта — все это теперь есть в одном устройстве. «ТВ станция» доступна с диагоналями 43 и 50 дюймов, «ТВ станция про» — с диагоналями 55 и 65 дюймов. 8 августа 2023 г. стартовал предзаказ на обе модели. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Мы верим, что полноценное голосовое управление станет категорийным стандартом для современных телевизоров. Это совершенно другой уровень комфорта, когда вам не нужно держать под рукой пульт. С помощью «Алисы» вы сможете управлять телевизором так же свободно, как умной колонкой», — сказал Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств.

Обе модели имеют разрешение Ultra-HD (4К) и работают на операционной системе «Яндекс ТВ». Технология HDR помогает сделать изображение максимально реалистичным, а MEMC увеличивает частоту кадров.

«Яндекс» представил «ТВ станции»

Главная особенность «ТВ станции» — технология локального затемнения Local Dimming. Благодаря ей темные сцены выглядят контрастными и эффектными, что особенно важно при просмотре фильмов. Большинство телевизоров из-за особенностей подсветки матрицы не умеют передавать черный цвет: он получается серым и невыразительным. Local Dimming гасит часть светодиодов в подсветке, что и дает глубокий черный цвет.

«ТВ станция про» разработана для тех, кто хочет иметь яркое контрастное изображение при любом освещении. Эта модель снабжена матовым QLED-экраном с антибликовым покрытием: зрителям не придется опускать шторы и выключать свет, чтобы избавиться от бликов. Устройство имеет ультратонкий корпус (всего 3,7 см) и может крепиться вплотную к стене — телевизор будет смотреться в интерьере как ожившая картина.

«ТВ станция» и «ТВ станция про» звучат чисто без внешней акустики. В первой модели стоят четыре динамика общей мощностью 34 Вт, а во второй — шесть динамиков общей мощностью 44 Вт. Они охватывают широкий диапазон частот и обеспечивают объемный сбалансированный звук. А чтобы человеческая речь звучала в фильмах и сериалах громко и четко, инженеры сделали акцент на низких и средних частотах.

Разработкой акустики занималась та же команда, которая создавала умные колонки «Яндекса». Они придумали оригинальное расположение динамиков и микрофонов и изолировали их в корпусе так, чтобы минимизировать влияние вибраций и резонансов.

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Благодаря технологии распознавания голоса Far-field телевизором можно управлять без пульта. Пользователи смогут голосом переключать каналы, регулировать громкость, искать фильмы и сериалы, добавлять субтитры и переключать аккаунты. Это совершенно новый опыт общения с телевизором, когда пульт просто не нужен. Многие команды можно произносить без слова «Алиса» — например, телевизор поймет, если сказать «Дальше» или «Тише». Помимо основного процессора, работу «Алисы» обеспечивает двухъядерный нейронный процессор (NPU), выполняющий 2,6 трлн операций в секунду.

Общаться с «Алисой» и управлять умным домом можно, даже когда выключен экран. В телевизорах доступны все возможности «Станции». Стоит попросить — и «Алиса» запустит утреннее шоу, поставит таймер, сделает поярче свет и опустит шторы. С ней можно обменяться шутками или поболтать, она расскажет о ситуации на дорогах и найдет информацию в интернете. При включенном экране «Алиса» может визуализировать свой ответ — например, не только сообщить прогноз погоды голосом, но и показать.

«ТВ станция» и «ТВ станция про» открывают доступ к разнообразному аудио- и видеоконтенту. Это федеральные и коммерческие телеканалы, детские фильмы и мультфильмы, видео в интернете, миллионы треков и подкастов на «Яндекс музыке». Устройство умеет искать фильмы и сериалы сразу в разных онлайн-кинотеатрах.

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На главном экране каждый член семьи будет видеть персональные рекомендации: подобранные для него фильмы и сериалы, любимые приложения и телеканалы, а также историю своих просмотров. Пользователь может отложить понравившийся фильм на потом, продолжить просмотр фильма или сериала. «Алиса» запомнит, где он остановился, и включит фильм ровно с того места. Переключаться между аккаунтами можно голосом или пультом.

«Яндекс ТВ станция» с диагональю 43 дюйма стоит 44 990 руб., с диагональю 50 дюймов — 49 990 руб. Стоимость «ТВ станции про» с диагональю 55 и 65 дюймов — 74 990 и 99 990 руб. соответственно. При оформлении предзаказа покупатели получат в подарок подписку «Плюс» на 12 или на 30 месяцев в зависимости от выбранной модели.