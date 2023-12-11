Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Техника
|

Apple возвращается в Россию? Компания ищет специалиста со знанием русского языка и культуры

Apple опубликовала вакансию инженера-лингвиста, свободно владеющего русским языком и осведомленного о русской культуре. Это может говорить о том, что компания, которая присоединилась к антироссийским санкциям, планирует вернуться на наш рынок. В ближайшее время это вряд ли случится.

Требуется русскоязычный инженер

Apple опубликовала на своем сайте вакансию инженера-лингвиста, который должен свободно владеть русским языком и быть осведомленным о русской культуре, как выяснили «Известия». Будущий сотрудник должен уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке».

Инженер будет работать в испанском офисе корпорации в Барселоне. Он обязан также в совершенстве владеть несколькими языками программирования. В частности, требуются навыки разработки на Java, Python, Swift, Objective-C, C++ или Go. Кроме того, желателен опыт создания ПО на устройствах Apple.

«Мы несем ответственность за комплексное взаимодействие пользователей с голосовым помощником Siri. На должности инженера-лингвиста на русском языке сотрудник будет работать над улучшением всех продуктов компании», — говорится в описании вакансии.

Siri (Speech Interpretation and Recognition Interface) — голосовой помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Apple планирует вернуться

«Такие вакансии указывают на наличие планов по возвращению», — сказал изданию заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

appl700.jpg

Фото: Wesson Wang on Unsplash
Apple ищет специалиста со знанием русского языка и культуры

Российская версия сайта Apple прекратила работу в марте 2022 г., когда компания объявила о прекращении продажи всех своих устройств в России через свой официальный сайт. Об этом писал CNews. Тогда же, в марте 2022 г., Apple начала планомерно ухудшать условия для россиян, отдающих предпочтение ее продукции. Дошло до того, что она лишила их гарантии на новые устройства.

«Удалять русский язык глупо и бессмысленно, а принципиально не развивать распознавание на том же уровне, какой заложен для Siri в планах у Apple на ближайшие несколько лет, — невозможно. Потому что если продукт обновляется, то он должен обновляться целиком, а не частично», — прокомментировал «Известия» поиски русскоязычного специалиста главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

Если в грядущем году в мире произойдут большие геополитические изменения, то Apple может вернутся на российский рынок. Поэтому компания должна быть к этому готова заранее, отметил основатель сервисного центра iSupport Кирилл Майслер.

Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке

Возможное возвращение Apple в нашу страну полностью зависит от политического вектора в США, который не изменится до ноября 2024 г., когда в Америке пройдут президентские выборы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

«Apple не загадывает так далеко, к тому же вряд ли компания закладывает в свою стратегию исход столь непредсказуемых выборов, как выборы президента США следующего года. Для американского рынка компании по его итогам изменений не будет, что касается российского, то в любом случае изменения в санкционной политике последуют еще не скоро», — мнение директора по аналитике КРОС Андрея Лебедева.

Конкуренция на российском рынке

В Apple понимают, что российский рынок — это большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне, считает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

«Одна из главных сложностей в разработке виртуальных ассистентов — знание местного культурного кода. Чтобы ассистент вызывал эмоциональный отклик, он должен говорить с людьми на одном языке, уместно шутить и поддерживать диалог», — объяснил руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

На российском рынке по данным издания лидирует «Алиса». Возможности отечественного голосового помощника гораздо шире, чем у Siri и Alexa от Amazon. Как писал Forbes в декабре 2023 г., «Яндекс» вошел в список из 23-х мировых лидеров в области развития ИИ по версии ученых из Массачусетского технологического института (MIT) и экспертов центра Epoch AI.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От санкций к инновациям: как меняется рынок мобильных приложений

Россиянин? Плати больше. Apple без предупреждения установила для жителей России издевательский тариф на хранилище iCloud

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде

Игорь Хомич, Лига Цифровой Экономики — о разработке ГИС «Спорт» на платформе «Гостех»

«Яндекс» продает свой искусственный интеллект всем желающим дороже, чем Сбербанк

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Гаджеты для новогоднего настроения: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники 2023 года: выбор ZOOM

Обзор моноблока Digma Pro AiO 27i: качественное решение для дома и офиса

Показать еще

Наука

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов
Показать еще