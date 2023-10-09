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Apple остановила работу своего российского сайта

Apple остановила работу российского раздела своего официального сайта. Компания планомерно осложняет жизнь российским пользователям своих гаджетов.

Только техподдержка

Apple остановила работу российского раздела своего официального сайта. Загрузить главную страницу невозможно. При попытке перехода по адресу apple.ru автоматически загружается русскоязычная страница техподдержки с информацией о неполадках в работе гаджетов.

Перестал работать в марте 2022 г.

Обновляться российская версия сайта Apple прекратила в марте 2022 г., когда компания объявила о прекращении продажи всех своих устройств через свой официальный сайт. Об этом писал CNews.

Поначалу пользователи еще могли выбрать нужное устройство, однако добавить его в корзину и оплатить покупку было нельзя. Сайт писал, что доставка недоступна. При этом на главной странице сайта по-прежнему присутствовали ссылки на страницы покупки.

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Фото: Wesson Wang on Unsplash
Российский раздел сайта Apple закрылся

В заявлении Apple относительно происходящего говорилось, что компания не только прекратила продажи на собственном сайте, но еще и полностью остановила отгрузки своей техники своим российским дистрибьюторам.

Осложняют жизнь россиянам

Тогда же, в марте 2022 г., Apple начала планомерно ухудшать условия для россиян, отдающих предпочтение ее продукции. Дошло до того, что она лишила их гарантии на новые устройства, стоимость которых, как известно, намного выше в сравнении с конкурентами. Параллельный импорт заставил ритейлеров ввести собственную гарантию, но и одновременно взвинтил цены, да и очень нестабильный курс рубля тоже негативно отразился на стоимости новых устройств.

Как результат, в августе 2023 г. россияне обращались к специалистам по ремонту смартфонов Apple на 33% чаще, чем годом ранее, а если сравнить с июлем 2023 г., то число подобных обращений подскочило на 8%. И это при том, что на тот момент до презентации новых iPhone оставалось не более двух месяцев, а после таких мероприятий цены на iPhone предыдущего поколения всегда падают. В 2023 г. показ новых смартфонов Apple назначен на 12 сентября.

Анна Любавина

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