В России бум спроса на ремонт iPhone. Новые iPhone перестали покупать, потому что дорого и бессмысленно

Россияне стали значительно чаще ремонтировать свои iPhone, чем годом ранее. Причин несколько – это дешевле покупки нового. К тому же новые iPhone мало чем отличаются от моделей двухлетней давности, что лишает их приобретение всякого смысла. Что примечательно, спрос растет только на ремонт iPhone – чинить смартфоны Xiaomi россияне стали намного реже.

Покупать новый смартфон ни к чему

В России наметилась тенденция взрывного роста популярности услуг по ремонту смартфонов, пишут «Ведомости». Вместо того, чтобы купить новый мобильник, россияне все чаще предпочитают чинить имеющийся у них, что особенно хорошо видно на примере iPhone.

Компания Apple прекратила все свои операции на территории России еще в первых числах марта 2022 г., после чего начала планомерно ухудшать условия для россиян, отдающих предпочтение ее продукции. Дошло до того, что она лишила их гарантии на новые устройства, стоимость которых, как известно, намного выше в сравнении с конкурентами. Параллельный импорт заставил ритейлеров ввести собственную гарантию, но и одновременно взвинтил цены, да и очень нестабильный курс рубля тоже негативно отразился на стоимости новых устройств.

Как результат, в августе 2023 г. россияне обращались к специалистам по ремонту смартфонов Apple на 33% чаще, чем годом ранее, а если сравнить с июлем 2023 г., то число подобных обращений подскочило на 8%. И это при том, что на тот момент до презентации новых iPhone оставалось не более двух месяцев, а после таких мероприятий цены на iPhone предыдущего поколения всегда падают. В 2023 г. показ новых смартфонов Apple назначен на 12 сентября.

Москвичи начали экономить

По информации «Ведомостей», из всех запросов услуг по ремонту смартфонов iPhone упоминался в 9,3%. Но это статистика за август 2022 г. на основе анализа 2 млн запросов россиян. Это немногим менее 200 тыс., а год спустя их стало больше 260 тыс.

Фото: bublikhaus / FreePik Ремонт iPhone и других смартфонов если и бьет по карману, то зачастую не так сильно, как покупка нового устройства

Что примечательно, починить старый iPhone, чтобы сэкономить и не покупать новый больше всего хотят вовсе не жители отдаленных городов, где средняя зарплата намного ниже объявляемой официально. Как ни странно, но чаще всего такая услуга требуется потребителям из самых развитых, в том числе и в плане зарплат, городов России – в Москве спрос на нее подскочил на 65%, а в Санкт-Петербурге – на 64%.

В других крупных городах России тоже наблюдается повышенный интерес к услугам по ремонту смартфонов компании Apple. Особняком в данном случае стоит один лишь Краснодар, где уровень спроса на мастеров, знающих, как «оживить» iPhone, за год почти не изменился.

Смартфоны Xiaomi не ломаются

Что еще более интересно, пока владельцы iPhone стоят в очередях в ожидании приема в сервисном центре, владельцы смартфонов других марок, напротив, перестали интересоваться такими услугами. Например, спрос на услугу по ремонту любимых россиянами смартфонов Xiaomi рухнул на 22%, хотя эта компания в топе лидеров по продажам в России. Более того, в стране она представлена сразу тремя брендами смартфонов – Xiaomi, Redmi и Poco, но ремонтировать их за год россияне стали ощутимо реже.

Еще более редкими посетителями ремонтных мастерских стали владельцы смартфонов компании Honor, бывшей «дочки» китайской Huawei – среди них спрос на соответствующую услугу упал на 29%. У Samsung этот показатель находится на уровне 7%, но эта компания, как и Apple, непрерывно теряет долю рынка после своего ухода из России в марте 2022 г.

Виноваты Apple и санкции

По оценке опрошенных изданием экспертов, существуют три основные причины нежелания россиян покупать новые iPhone. Первая и самая очевидная из них – это деньги: из-за роста курса доллара выросли цены на все, в том числе на базовые продукты потребления – еду и одежду. Техника, разумеется, тоже подорожала, к тому же из-за нынешних реалий новые iPhone добираются до местных магазинов по очень сложным маршрутам, из-за чего итоговая цена растет.

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Вторая причина – россияне перестали видеть смысл в приобретении нового iPhone, который даже внешне почти не отличается от модели двухлетней давности. Все, что Apple в последние годы преподносит под видом революционной инновации, в большинстве случаев давно есть в Android-смартфонах среднего класса.

Третья причина – усложнившийся процесс перехода со старого iPhone на новый. Если раньше для этого требовалось просто запустить приложение для переноса данных и подождать несколько минут, то теперь россияне вынуждены страдать. Из-за санкций, введенных на фоне 24 февраля 2022 г., из App Store исчезли десятки нужных россиянам приложений, особенно банковских, а поддержки других магазинов в iOS нет. Следовательно, часть нужной информации уже невозможно перенести стандартными средствами – приходится пользоваться сторонними приложениями или обращаться за помощью к специалистам или, опять же, в ремонтные мастерские. Другими словами, по удобству переноса данных iPhone в России откатились до уровня Android-смартфонов 10-летней давности.

Очереди на ремонт

Рост спроса на ремонт iPhone совпал по времени с быстрым сокращением авторизованных сервисных центров Apple в России. Как сообщал CNews, это началось еще весной 2023 г., но первые проблемы у таких сервисов появились почти сразу после бегства Apple. Например, еще летом 2022 г. они столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта iPhone.

Все это увеличивает сроки ремонта телефонов – их нечем и некому чинить. В этом плане в выигрыше остались лишь неавторизованные мастерские – их меньше не становится, и они могут заказывать запчасти по любым каналам, а не только у Apple. В условиях параллельного, то есть легализованного государством «серого» импорта нехватка комплектующих перестала быть для них проблемой.