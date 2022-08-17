«Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 года

«Алиса» доступна во всех моделях умных телевизоров LG 2022 г. Голосовой ассистент и её новые умения появляются в телевизорах по мере обновления прошивки. Помимо этого, у голосового ассистента есть собственная кнопка на пульте у моделей телевизоров LG на webOS22.

Главный плюс телевизоров LG с «Алисой» — интеграция с приложением «Кинопоиска» для Smart TV, где подписчикам «Плюса» доступны тысячи фильмов и сериалов, а также все возможности «Яндекс музыки» с «Моей волной», аудиокнигами и подкастами.

Алиса в телевизорах LG научилась управлять новыми сценариями. Например, она сможет найти фильм, мультфильм или сериал по названию, предложить кино с любимым актёром, а также посоветовать что-нибудь на вечер. Стоит только сказать: «Алиса, включи сериал «Нулевой пациент» или «Алиса, посоветуй комедию».

Помимо поиска фильмов, «Алиса» поможет включить контент из «Яндекс музыки» на телевизоре. Можно попросить ее поставить конкретную песню, исполнителя, аудиокнигу или подкаст – или просто сказать: «Включи мою волну» и наслаждаться бесконечным персональным потоком музыки, основанном на предпочтениях пользователя.

«Управление голосом — это очень удобный сценарий взаимодействия с телевизорами. С этим справится кто угодно, даже маленький ребёнок. Теперь можно голосом включать кино, мультфильмы и сериалы. И тут же получать от «Алисы» рекомендации, что же ещё посмотреть», — сказал руководитель «Алисы» и умных устройств Сергей Мельник.

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В умных телевизорах LG доступны и другие умения «Алисы». Она способна поддержать разговор, найти ответ на вопрос и управлять умным домом. Например, ей ничего не стоит приглушить свет в гостиной или включить чайник.

Сотрудничество LG и «Яндекса» имеет давнюю историю. В 2011 г. «Яндекс» выпустил первое приложение для умных телевизоров LG, а потом стал поиском по умолчанию в этих моделях. В 2019 г. компании заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в области искусственного интеллекта, и была разработана умная колонка LG Xboom AI ThinQ с голосовым помощником «Алиса». В 2020 г. умные колонки с «Алисой» научилась управлять телевизорами LG. А недавно на пультах умных телевизоров LG появились специальные кнопки для «Кинопоиска» и «Алисы».