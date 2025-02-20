«Яндекс» зафиксировал рекордный рост продаж «ТВ Станций» в 2024 году

IV квартал 2024 г. показал сильные продажи умных устройств и смарт-ТВ c «Алисой». За этот период было продано 1,9 млн устройств с «Алисой», годовые продажи достигли 4,7 млн девайсов. При этом сегмент умных телевизоров смарт-ТВ показал рекордный рост – за год продажи выросли в 4,5 раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В компании отметили, что вместе со смарт-ТВ «Яндекс» продолжает развивать и второе бизнес-направление, связанное с ТВ – продажи устройств на собственной операционной системе YaOS. Так, количество активных устройство с операционной системой YaOS и YaOS X превысило 4,7 млн в месяц.

Руководитель направления «Алисы» и умных устройств Сергей Мельник подчеркнул, что последние семь лет «Яндекс» инвестировал в расширение линейки умных устройств и развитие «Алисы», что помогло создать устойчивую бизнес-модель. «Год назад мы дополнили ее подпиской на ассистента с ежемесячными платежами, что укрепило наши позиции и открыло новые возможности для масштабирования», – сказал он.

«Яндекс» развивает умные устройства с виртуальным ассистентом Алиса с 2018 г. Всего с начала продаж умных устройств «Яндекса» было продано более 14 млн единиц. В настоящий момент линейка умных устройств «Яндекса» представлена шестьб моделями умных колонок, четырьмя моделями смарт-ТВ, а также ассортиментом устройств для умного дома.