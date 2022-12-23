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«Алиса» поможет найти потерянный телефон

«Алиса» поможет найти телефон по звонку. Она может позвонить владельцу «Станции» или умного телевизора. Например, если смартфон потерялся в недрах квартиры, а нужно срочно выезжать в аэропорт, достаточно спросить «Алиса, где мой телефон?» или сказать «Алиса, найди мой телефон». Голосовой ассистент позвонит и избавит от поисков по всему дому. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Приближаются праздники и традиционная суета. Все в заботах, среди новогоднего хаоса телефон дома постоянно куда-то пропадает. Мы хотели, чтобы “Алиса” научилась звонить на потерянный смартфон, потому что это очень популярный у пользователей запрос».

«Алиса» звонит на тот номер, который владелец умной колонки привязал к своему аккаунту «Яндекс ID», когда настраивал «Станцию» или устанавливал другие сервисы «Яндекса». Например, Go или приложение «Яндекс с Алисой».

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Если подключен определитель номера от «Яндекса», на экране телефона высветится «Алиса, Яндекс». Пока она может позвонить только на российские мобильные номера. Если же взять трубку, вызов будет сброшен. А если перезвонить «Алисе», она объяснит, кто она и зачем звонила.

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