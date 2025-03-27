«Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360»

Представители компании «Яндекс» впервые раскрыли выручку своего технологического подразделения Yandex B2B Tech, которое было создано в конце 2024 г. за счет объединения облачных продуктов и виртуального офиса «Яндекс 360». В 2024 г. показатель составил 32,2 млрд руб. Таким образом, новое подразделение стало пятым по размеру вклада в выручку всего «Яндекса».

Выручка технологического подразделения

Руководство «Яндекс» раскрыло выручку технологического подразделения, об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В 2024 г. совокупная выручка Yandex B2B Tech составила 32,2 млрд руб., увеличившись на 48,4% по сравнению с 2023 г. Это в 2,4 раза больше, чем у основного конкурента — VK Tech.



Yandex B2B Tech — это подразделение «Яндекса», объединяющее услуги и ИТ-инструменты для корпоративных пользователей, в том числе облачные продукты Yandex Cloud, включая сервисы на основе технологий с искусственным интеллектам (ИИ) для бизнеса, и виртуальный офис «Яндекс 360». Оно было создано в ноябре 2024 г. и тогда в ИТ-компании прогнозировали, что объем рынка, на котором будет работать Yandex B2B Tech, превысит 510 млрд руб. уже к 2028 г.

Выручка Yandex Cloud увеличилась в полтора раза, до 19,8 млрд руб. Общее количество клиентов превысило 44 тыс. Доля сервисов с ИИ-технологиями в общей выручке платформы по итогам 2024 г. увеличилась до 5%. К концу декабря 2024 г. на платформе Yandex Cloud были доступны 73 сервиса. Самым быстрорастущим направлением стали сервисы информационной безопасности (ИБ) — их потребление за год увеличилось в 2,1 раза. За ними следуют BI-инструмент Yandex DataLens (рост в два раза), а также ИИ-сервисы (рост в 1,6 раза). Генеративной моделью YandexGPT пользуются более 17 тыс. клиентов, YandexART — более 6,5 тыс. В 2024 г. была внедрена новая модель поставок — on-premises. Теперь часть решений Yandex Cloud можно не только использовать в облаке, но и развернуть у себя на серверах. Среди них — YandexGPT, DataLens, СУБД YDB и Yandex SpeechKit. В 2025 г. Yandex Cloud продолжит развивать модель on-premises и ожидает, что доля таких решений в общей выручке кратно возрастет.

«Яндекс» «Яндекс» впервые раскрыл выручку технологического подразделения Yandex B2B Tech

Выручка «Яндекс 360» увеличилась почти в полтора раза, до 12,4 млрд руб. Больше половины принесли корпоративные пользователи. На конец 2024 г. платными услугами «Яндекс 360» пользовались 151,5 тыс. организаций. Корпоративные клиенты «Яндекс 360» получили возможность использовать сервисы виртуального офиса по модели on-premises. Первым сервисом, который организации могут развернуть у себя на серверах, стали «Яндекс Доски», а в 2025 г. список пополнят «Документы» и «Диск». Разработчики на протяжении 2024 г. продолжили внедрять в свои ИТ-сервисы ИИ-технологии. Были запущены новые «Документы» — на базе собственной технологической платформы «Яндекса» и со встроенной нейросетью YandexGPT, а в «Почте» заработал «Нейрофильтр» — ИТ-инструмент с YandexGPT, который отбирает и суммаризирует важные письма.

Общая выручка

По итогам 2024 г. общая выручка «Яндекса» составила 1,095 трлн руб. До 27 марта 2025 г. руководство ИТ-компании раскрывала выручку лишь четырех сегментов.

По итогам 2024 г. поиск, геосервисы, браузер и другие ИТ-сервисы по предоставлению информационных услуг принесли «Яндексу» 439 млрд руб. Такси, электронная коммерция и доставка — 592,4 млрд руб. «Плюс» и развлекательные сервисы — 98,4 млрд руб. Объявления — 34,1 млрд руб. Остальные бизнес-подразделения — 124 млрд руб.

Сами же показатели включают взаиморасчеты между разными подразделениями «Яндекса», поэтому суммарно превышают общий размер выручки.

Выделенные услуги у подразделения

В рамках нового направления «Яндекс» предлагает шесть основных категорий продуктов. Инфраструктурные решения — вычислительная платформа Compute Cloud, сервис физических серверов BareMetal, облачное хранилище Object Storage, комплекс защиты SmartCaptcha и Security Deck. Системы управления данными — распределенная база данных YDB, инструменты миграции Data Transfer, платформы управления метаданными. Средства коммуникации — корпоративная почта и мессенджер, облачное хранилище «Диск», сервис видеоконференций «Телемост», офисный пакет «Документы», система управления задачами «Трекер». ИИ-технологии — языковая модель YandexGPT, генеративная система YandexART, комплекс речевых технологий SpeechKit, аналитическая платформа DataSphere. Инструментарий разработчиков — ИИ-ассистент Code Assistant, платформа SourceCraft, система оркестрации Kubernetes. Аналитические инструменты — визуализация данных DataLens.

Корпоративные клиенты получат доступ к ИТ-сервисам через облачные решения или на собственных серверах. Формат локального размещения впервые внедряется компанией для организаций, требующих хранения данных во внутренней ИТ-инфраструктуре.

Во время создания подразделения Yandex B2B Tech опрошенные РБК эксперты отмечали, что объединение нескольких корпоративных продуктов в единое бизнес-подразделение под одним брендом поможет «Яндексу» продавать их в формате «единого окна» и допродавать какие-то смежные решения в условиях, когда на рынке появились новые ниши после ухода глобальных игроков.

Направление беспилотного транспорта

Направление беспилотного транспорта «Яндекса» стало самостоятельным и перешло в подразделение Yandex B2B Tech. Об этом в российской компании сообщили CNews в феврале 2025 г.

Руководителем направления автономного транспорта «Яндекса» назначен Сергей Мельник, который работает в компании с 2008 г. В период своей карьеры в «Яндексе» Мельник возглавлял разработку поискового робота, участвовал в создании ИТ-инфраструктуры голосового помощника «Алиса» и руководил командой Станции. Под его руководством это направление выросло в масштабный бизнес, который в 2022 г. вышел на самоокупаемость и остается прибыльным в России на фоне увеличения инвестиций в развитие виртуального ассистента, отметили в «Яндексе».

Как пояснили CNews в компании «Яндекс», продвигая автономный транспорт как отдельное направление бизнеса, «Яндекс» сможет ускорить внедрение технологий и расширить области их применения. К февралю 2025 г. разработки ИТ-компании вышли за пределы технологических экспериментов: ранее автономные грузовики «Яндекса» уже начали выполнять коммерческие перевозки по дорогам общего пользования, а рободоставка активно работает в нескольких российских городах. Включение в структуру Yandex B2B Tech позволит команде повысить уровень интеграции автономного транспорта с другими бизнес-решениями «Яндекса», добавили в компании.