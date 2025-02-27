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«Яндекс» выделяет автономный транспорт в отдельное направление

«Яндекс» объявляет о том, что автономный транспорт становится отдельным бизнес-направлением компании. Оно войдет в Yandex B2B Tech, а его руководителем будет Сергей Мельник, который ранее отвечал за «Алису» и умные устройства. Команда автономного транспорта сосредоточится на разработке и продвижении решений для коммерческого сектора. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Развивая автономный транспорт как самостоятельный бизнес, «Яндекс» сможет ускорить масштабирование технологий и расширить сферы их применения. Разработки компании уже вышли за рамки технологического эксперимента: автономные грузовики «Яндекса» осенью 2024 г. начали выполнять коммерческие перевозки грузов по дорогам общего пользования, а рободоставка действует в нескольких российских городах. Кроме того, став частью Yandex B2B Tech, команда сможет усилить интеграцию автономного транспорта с другими продуктами «Яндекса» для бизнеса.

Сергей Мельник пришел в «Яндекс» в 2008 г. стажером в команду антиспама. Позже он возглавлял разработку поискового робота, участвовал в создании инфраструктуры «Алисы» и руководил командой «Станции». С 2020 г. он отвечает за «Алису» и умные устройства. Под его руководством это направление выросло в масштабный бизнес, который в 2022 г. вышел на самоокупаемость и остается прибыльным в России и СНГ даже на фоне увеличения инвестиций в развитие виртуального ассистента.

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Цифровизация

Новым руководителем направления «Алисы» и умных устройств станет Валерий Стромов. Он перейдет на эту роль с поста технического директора направления рекламных технологий, где вместе с командой создал масштабируемую систему для внедрения нейросетевых моделей. Сегодня технологии искусственного интеллекта обеспечивают до 40% выручки от рекламы в «Поиске» и две трети выручки в «Рекламной сети Яндекса».

Об автономном транспорте «Яндекса»

«Яндекс» развивает автономный транспорт с 2017 г. В его основе лежат собственные технологии и оригинальные конструкторские решения компании. За последние два года сотрудники, работающие над автономным транспортом, получили 68 патентов в России и за рубежом. Автономные грузовики «Яндекса» с осени 2024 г. перевозят заказы «Маркета» из Москвы в Тулу, а роботы-доставщики уже осуществили более 400 тыс. доставок для сервисов «Яндекса» и коммерческих партнеров, среди которых — «Вкусно — и точка», X5 Retail Group и еще более 500 компаний.

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