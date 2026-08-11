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Selectel Stack Group M1Cloud Object Storage

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.08.2026 VK Tech и «Лаборатория Касперского» подтвердили совместимость VK Object Storage с SIEM-платформой KUMA 1
02.04.2026 WSS-Consulting внедрила систему управления качеством Docs5 EQMS в АО «Акрихин» 1
12.03.2026 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год 1
26.12.2025 Александр Гришин -

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

 1
12.11.2025 Онлайн-кинотеатр KION перешел на видеоплатформу собственной разработки 1
30.10.2025 МТС запустила публичное облако MWS Cloud Platform 1
16.10.2025 Cloud.ru реализовал запуск открытой модели Kandinsky Video Lite в публичном облаке 1
15.10.2025 Российский рынок S3-хранилищ: как выбирать системы в 2025 г. 1
15.10.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских облачных хранилищ S3 1
04.09.2025 Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили 1
13.08.2025 В облаке IBM крупный многочасовой сбой. Это не первый инцидент в 2025 году 1
28.07.2025 ECM-платформа Documino совместима с Object Storage от VK Tech 1
07.07.2025 В VK Cloud появилось решение для бизнес-аналитики 1
17.06.2025 «Северсталь» усиливает корпоративную ИТ-инфраструктуру решением VK Tech 1
05.06.2025 МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу 1
03.06.2025 МТС Web Services запустила собственную публичную облачную платформу 1
10.04.2025 Объектные хранилища вместо классических СХД: почему российский бизнес выбирает on-premise 1
27.03.2025 «Яндекс» впервые раскрыл выручку подразделения, объединяющего облака и офис «Яндекс 360» 1
15.11.2024 «Яндекс» создал направление технологий для бизнеса Yandex B2B Tech 1
12.03.2024 В МТУСИ стартует обучение в «Академии облачной поддержки» 1
19.12.2023 Сеченовский университет, Yandex Cloud и Beltel Datanomics создали облачную платформу медицинских данных для изучения с помощью ИИ новых методик лечения 1
26.09.2023 Новый релиз ORBOX: функционал Drag&Drop и обновленные отчеты 1
25.09.2023 Хранить резервные копии «Кибер бэкапа» в облаке Yandex Cloud стало удобнее 1
02.06.2023 Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore 1
24.01.2023 RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса 1
01.12.2022 MaxPatrol SIEM научилась защищать информацию, размещенную в сервисах Yandex Cloud 1
31.08.2022 Napoleon IT перенесла в облако Yandex Cloud платформу PowerPrice 1
22.06.2021 Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов» 1
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой 1
29.06.2020 У облачного бизнеса «Яндекса» новый руководитель 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 2
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 1
06.08.2018 Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 1
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 1
21.06.2017 Oracle Bare Metal: впервые публичное облако предлагает «голое железо» без ПО 1
24.11.2016 IBM представила сервис объектного хранения Cloud Object Storage для гибридного облака 1
03.09.2015 VMware представила новые сервисы публичных облаков и программно-определяемых ЦОДов 1
26.08.2014 VMware представила новые сервисы vCloud Air Mobile и гибридного «облака» 1
14.05.2014 HGST анонсировала открытую сетевую архитектуру хранилища данных для масштабируемых приложений 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

Selectel и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9324 12
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 561 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5030 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 957 5
Selectel - Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 193 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 514 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 311 3
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 151 3
Broadcom - VMware 2621 3
Veeam Software 345 3
IBM - International Business Machines Corp 9717 3
Oracle Corporation 7099 3
Mobile Park - Мобайл Парк 5 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Cloud Networks - Облачные сети 45 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 2
Dell EMC 5204 2
Riverbed Technology 115 1
АйДи - Технологии управления - id2 71 1
Beltel - Белтел 147 1
Google LLC 12764 1
HPE Hybrid IT - HPE Hybrid Delivery Workload Analysis Service - HPE Hybrid Delivery Strategy Service 6 1
Nvidia Corp 4065 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 163 1
Mindbox - Майндбокс 35 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 17 1
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 1
Dell EMC Networking and Solutions - Dell Networking and Enterprise Infrastructure - Dell NetWorks 22 1
Wectech - Вектек 2 1
ИИ-Технологии 324 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 37 1
eHouse 68 1
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 61 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 81 1
Теком 25 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 7 1
OutSystems 2 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5702 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Yandex - Рободоставка 15 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1543 1
Северсталь ПАО - Severstal 638 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1956 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 185 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14012 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 296 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 32
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 25
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 20
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5308 19
OSD - Object Storage Device - Объектно-ориентированные хранилища данных - Объектное хранилище 303 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 11
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6775 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 10
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3262 10
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 296 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 9
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6570 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1454 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5241 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3241 6
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 455 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3384 6
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 840 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16552 5
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1312 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5333 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1374 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6666 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 5
OpenStack 564 5
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1433 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2737 4
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 458 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2118 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 762 11
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1823 7
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 49 6
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 263 6
Yandex DataLens 71 6
Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 175 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 267 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 4
Amazon VPC - Amazon Virtual Private Cloud 56 4
Yandex Object Storage 18 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 138 4
Linux OS 11622 4
Docker - Платформа распределённых приложений 561 4
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 113 4
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 280 3
Yandex DataSphere 32 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 311 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 370 3
Intel x86 - архитектура процессора 2183 3
Apache Hadoop 471 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data - RESP - REdis Serialization Protocol 147 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 185 2
Cloudian Hyperstore 3 2
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 54 2
Yandex Managed Databases - Yandex Managed Service for Kubernetes - Yandex Managed Service for PostgreSQL - Yandex Managed Service for Redis - Yandex Managed Service for MongoDB - Yandex Managed Service for Spark - Yandex Managed Service for ClickHouse 29 2
Broadcom - VMware vCloud Air Network - VMware vCloud Air Object Storage - VMware vCloud Air Monitoring Insight 36 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 2
IBM Cloud Kubernetes Service 3 2
Amazon OpenSearch 45 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Security - Yandex Security Deck 15 2
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 56 2
Yandex Data Proc 5 2
Yandex B2B Tech - SourceCraft 32 2
OpenStack Object Storage - OpenStack Object Store 4 2
Google Cloud Platform - GCP 388 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 109 2
Зарубинский Игорь 42 3
Лебедев Владимир 94 2
Денеко Владимир 3 2
Канунникова Екатерина 10 2
Данильянц Алексей 22 1
Лазаренко Дмитрий 109 1
Ленцнер Ирина 2 1
Боков Александр 1 1
Воробьёв Алексей 12 1
Селихов Андрей 3 1
Пономаренко Андрей 4 1
Хажинский Михаил 4 1
Егоров Михаил 29 1
Соловьев Дмитрий 84 1
Лещинский Ян 4 1
Попов Геннадий 21 1
Башкеев Алексей 17 1
Лемякина Анна 18 1
Арустамов Алексей 8 1
Гришин Александр 31 1
Мельник Сергей 22 1
Ахтямов Руслан 10 1
Screven Edward - Скривен Эдвард 8 1
Zamarian Dario - Замарьян Дарио 2 1
Атрепьев Григорий 37 1
Маркелов Илья 10 1
Соколов Валентин 15 1
Даскал Анна 5 1
Племяшова Анна 6 1
Коверзнев Олег 3 1
Бражников Константин 1 1
Никачадзе Давид 3 1
Димитров Денис 6 1
Арефьев Алексей 9 1
LeBlanc Robert - Леблан Роберт 9 1
Rangachari Ranga - Рангачари Ранга 10 1
Flierl Markus - Флирль Маркус 4 1
Collier Mark - Кольер Марк 5 1
Mitchell James - Митчелл Джеймс 2 1
Колбин Евгений 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 23
Европа 25014 3
Азия - Азиатский регион 5945 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 1
Казахстан - Республика 6088 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3493 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1837 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 7
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5827 3
Latency - задержка во время исполнения заданных операций 51 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3913 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8142 2
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CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 251 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2792 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4655 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9153 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1864 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1339 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11443 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3215 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2572 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1217 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10484 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
The Register - The Register Hardware 1794 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1147 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 112 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 285 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 499 1
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Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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