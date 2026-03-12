Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое создает решения для корпоративного сектора на базе искусственного интеллекта и других технологий компании, объявляет финансовые результаты по МСФО за 2025 г. по двум ключевым направлениям: платформа для создания ИТ-продуктов Yandex Cloud и виртуальный офис «Яндекс 360». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса»

Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум направлениям в 2025 г. составила 48,2 млрд руб., увеличившись по сравнению с результатом 2024 г. на 48%. По оценке «Яндекса», Yandex B2B Tech растет в 1,9 раза быстрее российского рынка корпоративных ИТ-решений.

Yandex Cloud

Ключевые результаты

Выручка Yandex Cloud по итогам 2025 г. составила 27,6 млрд руб., увеличившись на 39% по сравнению с 2024 г.. Среднегодовой темп роста выручки за последние четыре года — 52%. Платформа четвертый год подряд показывает положительную маржинальность по EBITDA.

В 2025 г. 93% выручки сформировалось за счет внешнего потребления. 84% совокупной выручки принесли клиенты из крупного и среднего бизнеса. Общее количество внешних клиентов платформы достигло 51 тыс. — это на 17% больше, чем в 2024 г. У Yandex Cloud в 2025 г. насчитывалось 883 активных партнера — почти на треть больше, чем в 2024 г. Выручка в партнерском канале выросла на 56% год к году.

Выручка от ИИ- и ИБ-сервисов по сравнению с 2024 г. увеличилась почти вдвое и составила 9% от общей выручки Yandex Cloud за 2025 г.

3,4% выручки за 2025 г. пришлось на решения в формате on-premises — для развертывания в закрытом контуре организации. Этот формат стал доступен для всех приоритетных направлений Yandex Cloud: искусственного интеллекта, информационной безопасности, платформы данных и инфраструктурных решений.

ИИ-сервисы

Выручка платформы для создания ИИ-решений Yandex AI Studio за 2025 г. составила 2 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2024 г. почти в два раза. За 2025 г. клиенты платформы потребили через API 234 млрд токенов — в семь раз больше, чем в 2024 г.; из них более 150 млрд — в IV квартале.

В 2025 г. клиенты Yandex AI Studio получили возможность создавать ИИ-агентов без навыков разработки. Сейчас на платформе ежедневно запускают более 200 уникальных агентов. Продолжил расширяться нейросетевой парк Yandex AI Studio — к концу года в него входили более 30 моделей.

Yandex Cloud первой в стране открыла клиентам доступ к Realtime API — интерфейсу для создания голосовых агентов — и запустила сервис для быстрого синтеза речи Brand Voice Lite. За 2025 г. клиенты платформы синтезировали с помощью Yandex SpeechKit более 185 млн минут речи.

ИБ-сервисы

Выручка сервисов информационной безопасности Yandex Cloud выросла в 2,5 раза год к году. ИБ-сервисами в 2025 г. пользовался каждый четвертый клиент платформы.

Лидером по продажам за 2025 г. стал сервис Yandex Smart Web Security — он помогает бизнесу защищать веб-приложения от внешних угроз. В 2025 г. через него прошло более 460 млрд запросов. Самый быстрорастущий ИБ-сервис — Yandex Cloud Detection and Response (YCDR) для защиты облачной и гибридной инфраструктур. Ежедневно он обрабатывает более 103 млрд событий. Был запущен сервис Yandex Identity Hub для управления учетными записями и доступом к корпоративным ресурсам.

В 2025 г. Yandex Cloud создала совместное предприятие с компанией SolidSoft. Оно будет развивать комплексные решения в сфере корпоративной кибербезопасности.

Платформа данных

Платформа объединяет сервисы для полного цикла обработки данных: от сбора и хранения до анализа и визуализации. Ее выручка в 2025 г. увеличилась год к году в 1,4 раза.

Наибольший рост показали сервисы Yandex Managed Service for ClickHouse и Yandex Managed Service for PostgreSQL — их потребление по сравнению с предшествующим годом увеличилось на 58% и 46% соответственно.

Продолжает расти интерес клиентов, особенно из корпоративной сферы, к решениям для аналитики и визуализации данных. За 2025 г. выручка облачной версии BI-инструмента Yandex DataLens выросла в 10 раз по сравнению с предыдущим годом, а количество платящих клиентов увеличилось втрое. За второе полугодие 2025 г. Yandex DataLens в on-premises привлек более 15 тыс. новых пользователей.

Инфраструктура

Выручка от решений для создания и масштабирования инфраструктуры выросла по сравнению с 2024 г. в 1,3 раза.

По состоянию на конец 2025 г. в Yandex Cloud насчитывалось более 300 тыс. запущенных виртуальных машин. В облачном хранилище S3 находилось 4 эксабайта данных и около 3 млн объектов.

Был запущен сервис Yandex Cloud CDN, который позволяет ускорить доставку «тяжелого» контента, например видео, конечным потребителям. Объем внешнего трафика в виртуальных сетях за год вырос в два раза. В сервисе Yandex Object Storage кластер хранения в 2025 г. был увеличен на 20%, а нагрузка со стороны пользователей превысила 500 тыс. запросов в секунду. Yandex Object Storage стал доступен в формате on-premises — для компаний, которым важно иметь полный контроль над данными.

«Яндекс 360»

Ключевые результаты

В 2025 г. выручка «Яндекс 360» составила 18,4 млрд руб., увеличившись на 59% год к году. Среднегодовой темп роста выручки за последние четыре года — 66%.

«Яндекс 360» объединяет 13 интегрированных между собой сервисов. По состоянию на конец 2025 г. ежемесячная аудитория виртуального офиса превышала 102 млн пользователей.

Сервисами «Яндекс 360» пользовались более 170 тыс. организаций. В декабре 2025 г. в «Яндекс 360» насчитывалось в общей сложности 8,1 млн платных учетных записей, из них 2,2 млн приходилось на крупные организации.

В топ-5 отраслей по объему потребления сервисов «Яндекс 360» вошли ИT, розничная торговля, строительство, производство и профессиональные сервисы. На клиентов из этих отраслей пришлось 57% от общего потребления сервисов. «Яндекс 360» продолжил развивать партнерскую сеть: количество партнеров в 2025 г. увеличилось до 370, что на 48% больше, чем в 2024 г., а выручка в партнерском канале выросла на 80% год к году.

Искусственный интеллект

В октябре 2025 г. «Яндекс 360» запустил «Алису Про» — ИИ-ассистента, который помогает в решении рабочих задач. «Алиса Про» уже умеет отвечать на вопросы по файлам пользователя и письмам из «Яндекс Почты», а в будущем сможет работать и с другими сервисами «Яндекс 360». В основе ассистента лежат генеративные модели из семейства Alice AI.

Пользователи «Яндекс Таблиц» получили возможность обрабатывать данные с помощью ИИ. Таким способом можно, к примеру, разбить товары на категории или привести все даты в таблице к единому формату. Запоминать команды и формулы не требуется — достаточно в свободной форме написать, что нужно сделать.

В «Телемосте» и «Мессенджере» для бизнеса появилась функция конспектирования видеовстреч на базе ИИ. Теперь после завершения встречи ее участники могут получить расшифровку и ключевые тезисы. Это позволяет не тратить время на подведение итогов. Обновился фоторедактор в «Диске» — теперь с помощью нейросетей можно, например, удалить фон на снимке или стереть объект, который случайно попал в кадр.

On-premises

В 2025 г. началось тестирование «Яндекс Документов» и «Диска» в on-premises. Сервисы в этом формате поставки уже опробовали несколько клиентов. В 2026 г. в on-premises станут доступны все ключевые сервисы «Яндекс 360»: к «Доскам», «Диску», «Документам» и «Браузеру» для организаций добавятся «Мессенджер», «Телемост», «Почта», «Календарь», «Трекер», «Вики» и «Формы».

Аудитория ключевых сервисов

Месячная аудитория «Яндекс Документов» в конце 2025 г. составляла около 18 млн пользователей. Осенью вышли из бета-версии «Документы» на собственной технологической платформе «Яндекс 360». К концу года текстовый и табличный редактор на движке «Яндекса» использовали 80% аудитории сервиса.

«Яндекс Диск» — самое популярное среди российских сервисов облачное хранилище. Его месячная аудитория в 2025 г. превысила 61,5 млн пользователей.

«Телемост» в 2025 г. стал самым популярным в России сервисом видеозвонков. Его месячная аудитория составила порядка 8 млн пользователей — это в 3,5 раза больше, чем в 2024 г. «Яндекс 360» внедрил в «Телемост» функции «Мессенджера». Теперь это универсальный инструмент связи для пользователей и для бизнеса: в одном приложении доступны чаты, треды, аудио- и видеозвонки и конференции. Обновленный «Телемост» можно связать с адресной книгой телефона, чтобы все необходимые контакты были под рукой.

«Яндекс Почта» по состоянию на конец 2025 г. обслуживала 1,6 млн доменов, являясь крупнейшим в стране провайдером почтовых доменов.