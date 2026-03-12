Получите все материалы CNews по ключевому слову
Yandex B2B Tech Yandex Smart Web Security ML-модели
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Yandex B2B Tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex B2B Tech 100 2
|Yandex - Яндекс 8690 2
|ИИ-Технологии 254 1
|SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 31 1
|ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 252 1
|Сидоров Евгений 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.