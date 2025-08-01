Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2025 года

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса», которое развивает решения для корпоративного сектора, раскрывает финансовые результаты по МСФО (с 2025 г. Yandex B2B Tech раскрывает финансовые результаты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.) за первое полугодие 2025 г. по двум ключевым направлениям: виртуальный офис «Яндекс 360» и платформа Yandex Cloud. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Совокупная выручка Yandex B2B Tech по двум ключевым направлениям в январе-июне 2025 г. составила 21 млрд руб., увеличившись на 53% по сравнению с первым полугодием 2024 г. По оценке «Яндекса», бизнес Yandex B2B Tech растет вдвое быстрее, чем российский рынок корпоративных ИТ-решений.

Виртуальный офис «Яндекс 360»

Выручка «Яндекс 360» за январь-июнь 2025 г. увеличилась на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 8,2 млрд руб.

Доля крупных компаний среди клиентов «Яндекс 360» выросла на 22% год к году, а объем выручки, которую они принесли, увеличился на 72%. Количество пользователей виртуального офиса в таких компаниях выросло на 50%.

Сейчас «Яндекс 360» объединяет 13 взаимосвязанных сервисов. В первом полугодии 2025 г. их ежемесячная аудитория составила 93 миллионов пользователей, из которых 7,2 млн платят за услуги «Яндекс 360». Виртуальным офисом пользовались свыше 160 тыс. компаний. Лидеры по потреблению — компании из сфер розничного бизнеса, ИТ и производства.

Самым быстрорастущим сервисом «Яндекс 360» стал «Телемост». Его аудитория увеличилась на 54% год к году.

Особое внимание «Яндекс 360» уделяет развитию нового сервиса «Документы», представленного в декабре 2024 г. В Документы встроена нейросеть YandexGPT, которая помогает в работе над текстами: может исправить ошибки, отредактировать написанное или создать текст с нуля по брифу. До конца 2025 г. «Документы» выйдут из бета-версии и обзаведутся десктопным клиентом, а возможности сервиса расширятся.

«Яндекс 360» продолжает встраивать в виртуальный офис инструменты на базе искусственного интеллекта. В 2025 г. в «Телемосте» и «Мессенджере» появилась функция автоматической расшифровки и конспектирования встреч — она позволяет не тратить лишнее время на подведение итогов беседы. В корпоративной «Почте» заработал «Нейрофильтр»: он отбирает важные письма и кратко пересказывает их содержание, помогая быстрее разбирать входящие сообщения.

Еще одно приоритетное для «Яндекс 360» направление — развитие модели on-premises. Организации уже могут развернуть на собственной инфраструктуре сервис для совместной работы «Яндекс Доски», а до конца 2025 г. в on-premises станут доступны «Диск» и «Документы».

«Яндекс 360» продолжил совершенствовать инструменты безопасности для бизнеса. Например, организации получили возможность распределять доступы по ролевой модели — в соответствии с ролями сотрудников в системе. Администраторы теперь могут принудительно включать двухфакторную аутентификацию для отдельных пользователей или групп. В «Мессенджере» появились аудит-логи — журналы, в которых фиксируются действия пользователей и системные события. Эта информация особенно полезна при разборе инцидентов.

«Мессенджер» начал поддерживать «федерации» — так называются объединения организаций, работающих над общими проектами. Если организации создали «федерацию», их сотрудники могут, например, пользоваться одной и той же адресной книгой и календарем и общаться в общих чатах.

«Яндекс 360» подтвердил соответствие международному стандарту ISO/IEC 27001:2022. Он устанавливает требования к системе управления безопасностью в организациях.

У сервиса «Календарь» появилось мобильное приложение. Оно поддерживает сразу несколько календарей, например личный и рабочий. Редактировать события, удалять старые и добавлять новые можно без подключения к интернету — все изменения синхронизируются с сервером, как только связь восстановится.

Платформа Yandex Cloud

Выручка Yandex Cloud за первое полугодие 2025 г. выросла на 46% год к году и достигла 12,8 млрд руб. Большую часть выручки, 53%, принесли клиенты из числа крупных компаний. Общее число клиентов Yandex Cloud превысило 47 тыс.

Традиционные лидеры по потреблению сервисов Yandex Cloud — банки и финтех-компании, розничный бизнес и ИТ-компании.

Со стороны бизнеса продолжает расти интерес к технологиям искусственного интеллекта. Выручка ИИ-сервисов Yandex Cloud в первом полугодии 2025 г. увеличилась в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составила 8% от общей выручки платформы.

Моделью YandexGPT для генерации текстов воспользовались 25 тыс. клиентов, а моделью YandexART для генерации картинок — 7 тыс. клиентов.

С помощью технологии синтеза Yandex SpeechKit клиенты Yandex Cloud сгенерировали более 77 млн минут устной речи.

Устойчивый рост демонстрируют сервисы безопасности. В январе-июне 2025 г. ими пользовался каждый пятый коммерческий клиент Yandex Cloud. Выручка сервисов безопасности увеличилась в 1,9 раза год к году.

Наибольший рост выручки среди всех сервисов безопасности показал сервис Yandex Smart Web Security. Он обеспечивает защиту сайтов и приложений от ботов и DDoS-атак.

Yandex Cloud продолжила расширять партнерскую экосистему. В первом полугодии 2025 г. у платформы насчитывалось 659 активных партнеров: интеграторов, разработчиков, реселлеров. Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Выручка через партнерские каналы увеличилась в 1,5 раза год к году.

ИИ-сервисы — одно из основных направлений развития Yandex Cloud. В 2025 г. получила обновление Yandex Cloud AI Studio — платформа для создания и внедрения приложений на базе искусственного интеллекта. Теперь с ее помощью бизнес может создавать ИИ-агентов: например, для оказания технической поддержки или создания отчетов. Благодаря методу RAG такие агенты способны генерировать ответы, используя информацию из корпоративных баз знаний.

В 2025 г. Yandex Cloud значительно расширила возможности сервиса Foundation Models. Сейчас клиентам доступны 25 генеративных моделей, включая YandexGPT 5 и новейшую языковую модель Qwen3‑235B‑A22B‑Instruct‑2507. Бизнес может быстро дообучить их под свои задачи с помощью метода LoRA.

Yandex Cloud продолжает развивать ИИ-сервисы, которые помогают бизнесу решать прикладные задачи и автоматизировать процессы. В их числе — сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense и сервис Yandex Neurosupport, упрощающий работу операторов в контакт-центрах.

Группу сервисов безопасности Yandex Cloud пополнили YCDR — сервис для защиты инфраструктуры, который позволяет вести мониторинг и своевременно выявлять инциденты, и Yandex Identity Hub — сервис для управления доступами к корпоративным веб-приложениям.

Создано совместное предприятие с компанией SolidSoft — одним из крупнейших российских разработчиков межсетевых экранов для веб-приложений. СП будет развивать решения для бизнеса в сфере кибербезопасности. Yandex Cloud и SolidSoft объединят возможности межсетевого экрана SolidWall WAF и сервиса Yandex Smart Web Security, чтобы предоставить клиентам комплексную защиту.

Yandex Cloud усилила сервисы безопасности за счет технологий искусственного интеллекта. Например, в Yandex Security Deck модели машинного обучения используются для анализа логов — это позволяет снизить риск утечки чувствительных данных. В YCDR ИИ-технологии помогают аналитикам обрабатывать тикеты: распределяют их по категориям и суммаризируют. В Yandex Smart Web Security ML-модели анализируют трафик для своевременного выявления угроз.