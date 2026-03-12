SolidLab - SolidSoft - СолидСофт

Разделы

SolidSoft – разработчик продуктов по защите веб-приложений. Компания была основана в 2014 году на базе независимой лаборатории безопасности SolidLab, которая занимается анализом защищенности информационных ресурсов, настройкой средств защиты, организацией процессов DevSecOps, мониторингом и реагированием на инциденты. Основной продукт компании SolidSoft — интеллектуальный сетевой экран для защиты веб-приложений SolidWall WAF. Решение защищает критичные веб-ресурсы от внешних атак и дает возможность контролировать сценарии использования приложений. SolidSoft предоставляет технологии защиты веб-приложений организациям в госсекторе, телекоме, промышленности, энергетике, а также банкам и страховым компаниям в России и за рубежом. Компания SolidSoft является резидентом ИТ-кластера Инновационного центра «Сколково».
 

СОБЫТИЯ

12.03.2026 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год 1
25.12.2025 Эксперт СП SolidSoft и Yandex B2B Tech обнаружил критическую уязвимость в популярной панели управления веб-хостингом cPanel 1
03.12.2025 Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM 1
01.12.2025 Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM 1
29.10.2025 «Яндекс» объявляет финансовые результаты за III квартал 2025 года 1
24.09.2025 Yandex B2B Tech представила большое обновление сервисов для защиты компаний от киберугроз 1
01.08.2025 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2025 года 1
18.07.2025 Yandex B2B Tech и SolidSoft создадут совместное предприятие — оно будет помогать бизнесу защищаться от киберугроз 1
28.05.2025 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall 1
16.05.2025 Российские решения SolidWall WAF и DS Proxima успешно прошли тесты совместимости и готовы к промышленному внедрению 2
16.10.2024 «Солар» запустил сервис защиты веб-приложений для среднего бизнеса 1
24.07.2024 Обновление интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений SolidWall 3
15.07.2024 Решение по защите веб-приложений SolidWall совместимо с российским веб-сервером Angie PRO 1
03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК 1
27.02.2023 «Диалогнаука» и SolidSoft заключили партнёрское соглашение 1
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений 1
25.10.2022 SolidSoft и Yandex Cloud запускают облачный сервис для киберзащиты 1
19.05.2022 Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве 1
12.05.2022 Softline и Solidsoft объявили о стратегическом партнерстве 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 1
09.02.2021 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений включено в реестр отечественного ПО 1
23.11.2020 Фонд «Сколково» поможет найти работу в инновационных компаниях 1
05.08.2020 Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank 1
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
02.11.2017 StormWall и SolidSoft представили облачное решение по защите веб-приложений от хакеров 1
16.02.2017 Второй сезон образовательного проекта в области ИБ «Кибербаталии» пройдет весной 2017 года 1
04.04.2016 SolidSoft получит 4 млн руб. от «Сколково» на разработку интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений 1
01.04.2016 Александр Гольцов - Кризис создал новую услугу – «эффективность ИТ как сервис» 1
22.03.2012 Облачные услуги британскому правительству будет поставлять Microsoft 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

SolidLab и организации, системы, технологии, персоны:

SolidLab - СолидЛаб 27 9
Yandex - Яндекс 8690 8
Yandex B2B Tech 100 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 6
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 840 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5348 3
InfoWatch - Инфовотч 1119 3
VK - Mail.ru Group 3543 3
QRate - КуРэйт 35 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
Cisco Systems 5244 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1199 2
Softline - Софтлайн 3372 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1568 2
Крок - Croc 1822 2
Webmoney - Вебмани.Ру 545 2
Код Безопасности 715 2
Onsec - Wallarm - Валарм 38 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 553 2
ДиалогНаука 261 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 186 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
ИИ-Технологии 254 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 261 1
Proxima 52 1
Microsoft Consulting Services 39 1
Т1 Иннотех 206 1
Т1 Иннотех - Дататех 98 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
Эшелон Технологии 8 1
С-Инновации 45 1
РТТ - Русьтелетех 7 1
Яндекс Роботикс - Yandex Robotics 23 1
OptiSystems - ОптиСистемс 2 1
Ростелеком 10475 1
Broadcom - VMware 2516 1
Microsoft Corporation 25382 1
Huawei 4312 1
Veeam Software 329 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
NanduQ - Qiwi 1007 2
Expressbank 2 1
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Почта России ПАО 2273 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 300 1
О2О Холдинг 59 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 296 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 280 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 173 1
Яндекс.Лавка 288 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 65 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
ЯКласс 68 1
Яндекс - Бери Заряд! 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3297 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5127 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5383 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5799 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3559 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1680 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Москоллектор ГУП 10 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
OWASP - Open Web Application Security Project 124 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 18
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 627 16
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1568 13
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6059 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2321 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17319 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3628 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23545 8
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2484 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7095 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5003 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4770 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2503 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8265 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12379 5
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 319 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11669 4
W3C - WebSocket 61 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2337 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3096 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 368 4
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 901 4
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 391 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12497 3
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 982 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2840 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17315 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13125 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32160 3
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 858 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8890 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13744 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 463 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12487 3
SolidLab - SolidSoft - SolidWall WAF 22 18
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 638 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5263 5
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 253 3
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 324 2
Веб-Сервер - Angie PRO - Angie ADC - Angie Application Delivery Controller - Angie ANIC - Angie Ingress Controller 26 2
IT Task - JumpServer PAM 5 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 421 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1138 2
F6 - F.A.C.C.T. FHP - F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform - F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal 34 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 86 2
Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом 16 1
Yandex Database - YDB 45 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 79 1
Сколково - Sk Профи 1 1
BeCloud G-Cloud 16 1
SQL - уязвимости - SQL-угрозы - Вредоносное ПО - SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 195 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 159 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 106 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 101 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1584 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Яндекс.недвижимость - Яндекс.работа 45 1
Яндекс.Станция - Умный дом с Алисой 95 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 23 1
Yandex IAM - Yandex Identity and Access Management - Yandex Identity Hub - Yandex ID 9 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Security - Yandex Security Deck 4 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 17 1
Яндекс - YandexART - Yandex AI Rendering Technology 55 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 20 1
Yandex - YaOS 50 1
Т1 НОТА Купол 20 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 38 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar WAF 9 1
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 71 1
SolidLab VMS – управляемый сервис (Managed Service) 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - YCDR - Yandex Cloud Detection and Response 6 1
Яндекс.Книги 27 1
Yandex B2B Tech - Yandex Neurosupport 2 1
SolidLab - SolidSoft - SolidPoint DAST 1 1
Лахин Сергей 11 5
Васильев Григорий 44 4
Плахута Михаил 7 3
Герасимов Сергей 16 3
Ходаков Сергей 42 3
Гамаюнов Денис 4 3
Хайретдинов Рустэм 91 3
Железняков Вячеслав 15 2
Лопаницын Антон 3 2
Адани Гиль 2 2
Касперская Наталья 305 2
Белоусов Сергей 250 2
Курочкин Юрий 15 2
Соколов Алексей 135 2
Сычев Артем 78 2
Дворкович Аркадий 213 2
Сачков Илья 125 2
Стюгин Михаил 20 2
Гарбук Сергей 18 2
Паршин Константин 64 2
Волков Дмитрий 66 2
Новикова Анастасия 3 2
Масалович Андрей 22 2
Скляров Дмитрий 64 2
Янковский Игорь 4 2
Ермаков Кирилл 7 2
Сердюк Виктор 46 1
Плотко Сергей 12 1
Абрамова Мария 2 1
Хантимиров Рамиль 67 1
Ульянинкова Оксана 8 1
Чаплыгин Роман 22 1
Солдатов Сергей 19 1
Седов Олег 6 1
Джабиев Георгий 54 1
Сидоров Евгений 22 1
Бешков Андрей 6 1
Петухов Андрей 8 1
Тимофеева Дарья 4 1
Горбункова Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18469 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46310 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1362 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Чаплыгин 7 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53687 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13607 1
Южная Корея - Республика 6902 1
Азия - Азиатский регион 5791 1
Израиль 2797 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3018 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2730 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1084 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 352 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7418 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11856 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4957 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5380 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1380 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3759 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26212 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3428 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 937 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7013 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4285 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5465 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20567 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6814 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5934 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6290 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 417 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 133 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2845 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 768 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15358 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 233 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7640 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17536 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3752 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5364 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8265 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2086 1
Энергетика - Energy - Energetically 5563 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6457 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2982 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1741 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2735 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3201 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 810 1
Аудит - аудиторский услуги 3167 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
Skolkovo Cybersecurity Challenge 9 2
БИТ Москва - межотраслевая конференция 2 2
