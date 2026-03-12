Получите все материалы CNews по ключевому слову
SolidLab SolidSoft СолидСофт
SolidSoft – разработчик продуктов по защите веб-приложений. Компания была основана в 2014 году на базе независимой лаборатории безопасности SolidLab, которая занимается анализом защищенности информационных ресурсов, настройкой средств защиты, организацией процессов DevSecOps, мониторингом и реагированием на инциденты. Основной продукт компании SolidSoft — интеллектуальный сетевой экран для защиты веб-приложений SolidWall WAF. Решение защищает критичные веб-ресурсы от внешних атак и дает возможность контролировать сценарии использования приложений. SolidSoft предоставляет технологии защиты веб-приложений организациям в госсекторе, телекоме, промышленности, энергетике, а также банкам и страховым компаниям в России и за рубежом. Компания SolidSoft является резидентом ИТ-кластера Инновационного центра «Сколково».
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
SolidLab и организации, системы, технологии, персоны:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 2
|OWASP - Open Web Application Security Project 124 2
|BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 1
|Лахин Сергей 11 5
|Васильев Григорий 44 4
|Плахута Михаил 7 3
|Герасимов Сергей 16 3
|Ходаков Сергей 42 3
|Гамаюнов Денис 4 3
|Хайретдинов Рустэм 91 3
|Железняков Вячеслав 15 2
|Лопаницын Антон 3 2
|Адани Гиль 2 2
|Касперская Наталья 305 2
|Белоусов Сергей 250 2
|Курочкин Юрий 15 2
|Соколов Алексей 135 2
|Сычев Артем 78 2
|Дворкович Аркадий 213 2
|Сачков Илья 125 2
|Стюгин Михаил 20 2
|Гарбук Сергей 18 2
|Паршин Константин 64 2
|Волков Дмитрий 66 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Масалович Андрей 22 2
|Скляров Дмитрий 64 2
|Янковский Игорь 4 2
|Ермаков Кирилл 7 2
|Сердюк Виктор 46 1
|Плотко Сергей 12 1
|Абрамова Мария 2 1
|Хантимиров Рамиль 67 1
|Ульянинкова Оксана 8 1
|Чаплыгин Роман 22 1
|Солдатов Сергей 19 1
|Седов Олег 6 1
|Джабиев Георгий 54 1
|Сидоров Евгений 22 1
|Бешков Андрей 6 1
|Петухов Андрей 8 1
|Тимофеева Дарья 4 1
|Горбункова Елена 6 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3785 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 1
|Минобрнауки РФ - ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 10 2
|РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424769, в очереди разбора - 726903.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.