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SolidSoft и TrafficSoft подтвердили совместимость решений: защита веб-приложений без потери производительности

SolidSoft и TrafficSoft завершили тестирование совместной работы SolidWall WAF и TrafficSoft ADC, подтвердив полную техническую совместимость решений. Это особенно актуально на фоне двукратного роста числа веб-атак на ритейл и госсектор в I квартале 2026 г. и продолжающегося перехода российских компаний с иностранных решений на отечественный стек после ухода зарубежных вендоров. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

TrafficSoft ADC — это контроллер доставки приложений, который обеспечивает балансировку нагрузки на уровнях L3, L4, L7, а также глобальную балансировку (GSLB). Решение входит в реестр отечественного ПО и разворачивается как на стандартных серверах x86, так и в формате ПАК – заказчик собирает защиту веб-приложений на полностью российском стеке и масштабирует её под свою нагрузку.

SolidWall WAFинтеллектуальный сетевой экран для защиты веб-ресурсов от внешних атак и контроля использования приложений, сертифицированный ФСТЭК России по четвертому классу защиты, что открывает решению применение в критической информационной инфраструктуре и госсекторе.

Два продукта решают разные задачи, но дополняют друг друга: балансировщик нагрузки TrafficSoft распределяет входящий трафик между серверами и нодами WAF, а также берет на себя расшифровку SSL – одну из ресурсоемких операций при анализе трафика. SolidWall WAF при этом проверяет каждый запрос и блокирует атаки на уровне приложений. Такая связка позволяет горизонтально масштабировать защиту веб-приложений – распределять нагрузку между несколькими нодами WAF и наращивать пропускную способность контура вместе с ростом трафика. Тестирование подтвердило, что связка сохраняет производительность даже при пиковых нагрузках.

«Важно отделять инфраструктурные задачи от задач информационной безопасности и решать их при помощи специализированных решений и команд с выделенными зонами ответственности. В этом смысле мы, как нельзя лучше дополняем друг друга в обеих сферах», – сказал Алексей Коноплев, руководитель отдела защиты приложений в процессе эксплуатации SolidWall.

«Для компаний, которые сейчас переходят на отечественные решения, важно не просто закрыть требование по импортозамещению, а получить архитектуру, готовую к росту нагрузки и числа атак. Мы подтвердили, что наша связка с SolidWall с этим справляется», – сказал Павел Иващенко, технический директор TrafficSoft.

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