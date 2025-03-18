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TrafficSoft NFWare ADC NFWare Application Delivery Controller NFWare Virtual Load Balancer
TrafficSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
|АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
|Бриткин Александр 7 3
|Иващенко Павел 4 3
|Рыжов Игорь 3 2
|Губа Андрей 3 1
|Катков Алексей 42 1
|Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
|Галицкий Александр 106 1
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