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TrafficSoft NFWare ADC NFWare Application Delivery Controller NFWare Virtual Load Balancer


18.03.2025 TrafficSoft и Axoft заключили партнерское соглашение о продвижении ADC и CGNAT 1
04.06.2024 TrafficSoft выпустила российский виртуальный контроллер доставки приложений TrafficSoft ADC 2
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1
01.02.2017 «Одноклассники» внедрили сетевое решение NFWare для защиты от DDoS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

TrafficSoft и организации, системы, технологии, персоны:

TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 21 4
VK - Mail.ru Group 3463 4
F5 Networks 64 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
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Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3075 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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