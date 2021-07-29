«Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и Solidlab сообщили о выводе на рынок платформы защищённой облачной разработки «Secure SDLC в облаке» для крупных и средних компаний, ведущих разработку цифровых продуктов. Широкий набор облачных сервисов защитит бизнес-приложения в процессе их создания от значительного материального и репутационного ущерба.

Платформа позволит своевременно выявлять недостатки в информационной безопасности на всех этапах жизненного цикла приложений, повышать компетенции специалистов в вопросах защищенной разработки и благодаря этому снижать риски в будущем.

В состав Secure SDLC входят экспертные сервисы: консультации по защищенной архитектуре, ручной анализ защищенности, обучение практикам безопасного кодирования, обеспечение соответствия актуальным требованиям. Также решение включает в себя сервисы автоматизированного анализа защищенности.

Для оценки эффективности выбранных сервисов заказчик может воспользоваться услугами совместной лаборатории «T1 Cloud» и Solidlab. В ней уже развернуты основные классы решений Secure SDLC/DevSecOps, она предназначена для всестороннего тестирования и обеспечения максимальной готовности продуктов, выводимых на рынок.

Secure SDLC в облаке – полнофункциональное облачное решение в направлении защищенной разработки приложений для организаций, ведущих внутреннюю разработку приложений либо заказывающих ее у сторонних исполнителей. Среди потенциальных заказчиков: онлайн-компании, организации из кредитно-финансовой сферы, ритейла, медиа, промышленности и ТЭК, а также вендоры ПО и компании, осуществляющие заказную разработку программных продуктов.

Решения предлагаются в формате Managed Services – набора услуг, построенных на технологической платформе «T1 Cloud» с использованием специализированных программных продуктов и профессиональных сервисов Solidlab.

«Мы отмечаем значительное повышение спроса на сервисы по кибербезопасности. Согласно прогнозу Accenture, в 2021 г. объем мирового рынка ИБ увеличится на 66% и составит $202 млрд. Его рост стимулируют как усиление требований регуляторов в области обеспечения защищенности приложений, так и действия злоумышленников, нацеленные на уязвимости в критичных бизнес-приложениях и процессах разработки. Благодаря решениям Secure SDLC разработчики могут сфокусироваться на профильных задачах, доверив профессионалам вопросы повышения защищенности приложений. Заказчики сервиса в полной мере могут реализовать принцип безопасности Zero Trust (нулевое доверие) в отношении разработчиков. Модель безопасности Zero Trust подразумевает подтверждение всеми пользователями или устройствами своих данных при каждом запросе доступа к какому-либо ресурсу внутри или за пределами сети», – сказал Михаил Блинов, генеральный директор облачного провайдера «T1 Cloud».

«Совместное решение с «T1 Cloud» – первое по своей специфике на российском рынке. Линейка автоматизированных сервисов разработана таким образом, чтобы удовлетворять требованиям различных категорий заказчиков (госсектора и бизнеса), как предпочитающих использовать продукты отечественной разработки или инструменты с открытым исходным кодом, так и нацеленных на использование популярных зарубежных решений, – отметил Сергей Лахин, коммерческий директор «Солидсофт» (входит в ГК Solidlab). – Мы применяем модульный подход, при котором заказчик может выбрать тот состав и объем сервисов, который ему необходим, в том числе, для встраивания в собственную сервисную модель».