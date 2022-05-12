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Безопасность Бизнес
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Softline и Solidsoft объявили о стратегическом партнерстве

Глобальный поставщик ИТ-решений и сервисов Softline расширил линейку продуктов класса Web Application Firewall российской разработкой Solidwall WAF. Решение о стратегическом партнерстве с компанией Solidsoft, разработчиком продуктов по защите веб-приложений, было принято в связи с пересмотром дорожных карт по цифровизации для значительного числа заказчиков корпоративного и государственного сегмента.

В рамках сотрудничества Softline и Solidsoft намерены развивать несколько направлений деятельности, в том числе реализацию совместных комплексных проектов по внедрению и поддержке программного обеспечения Solidsoft, а также предоставление услуг в области защиты веб-приложений. Партнеры нацелены на обширную образовательно-консультационную деятельность и наращивание технической экспертизы по продуктам бренда Solidsoft внутри Softline.

«Softline – сильный игрок на рынке информационной безопасности, стабильный и опытный провайдер. Уверены, что партнерство усилит присутствие компании Solidsoft и ее продуктов на рынке и откроет широкие возможности для оптимизации ИБ-процессов на предприятиях государственного и корпоративного сегмента», – отметил Григорий Васильев, руководитель направления Application Security в компании Solidsoft.

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Безопасность

«Сотрудничество с Solidsoft открывает нам большие перспективы. Удобные механизмы настройки и управления сетевого экрана Solidwall WAF позволяют учесть бизнес-специфику каждого заказчика. Поэтому мы сможем использовать этот продукт в целях поддержания безопасности веб-приложений и интернет-сайтов для широкого круга наших клиентов. Также актуально и то, что Solidwall уже включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД», – сказала Дарья Тимофеева, руководитель группы развития новых направлений департамента информационной безопасности в компании Softline.

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