Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Brand Voice

  • Brand Voice Call Center дополняет линейку продуктов Brand Voice, в которой также представлены Brand Voice Self Service и Brand Voice Premium. Brand Voice Self Service - полнотекстовый синтез голоса, который подойдет любых коммуникаций с клиентами и озвучки текстового контента. А Brand Voice Premium позволяет создавать уникальные голоса в разных амплуа для маркетинговых, PR-кампаний и голосовых помощников.

12.03.2026 Yandex B2B Tech объявляет финансовые результаты за 2025 год 1
11.07.2025 Yandex B2B Tech запустил сервис для быстрого синтеза уникального голоса для бизнеса 3
07.03.2023 Нейросети Yandex Cloud научились генерировать аудио с уникальным голосом по одной фразе 4
01.02.2022 ВТБ разработал голос для умного финансового ассистента на технологиях Yandex.Cloud 1
12.07.2021 Yandex.Cloud запустила сервис для создания фирменных голосов компаний 3

Yandex - Яндекс 8690 4
Yandex B2B Tech 100 1
Naumen - Наумен 697 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3040 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8500 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6059 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5958 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19195 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3385 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58129 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23215 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4217 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 345 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1570 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5732 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4283 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 166 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8890 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6080 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4755 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 713 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12185 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32416 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 686 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2503 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26298 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4307 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12379 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 638 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 86 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 867 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1439 2
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 221 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 255 1
Зайцев Владимир 55 1
Пузыревский Иван 10 1
Дауни-младший Роберт 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32206 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7341 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11488 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2539 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10833 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5380 1
Fortune Business Insights 30 1
