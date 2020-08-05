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Резидент «Сколково» защитил транзакции клиентов азербайджанского банка Expressbank

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SolidSoft, резидент фонда «Сколково», защитила информационные активы азербайджанского банка Expressbank, внедрив комплекс программных решений на основе технологии собственной разработки. Сейчас специалисты SolidSoft осуществляют техническую поддержку системы, обеспечивают мониторинг и реагирование на инциденты.

Сетевой экран SolidWall WAF отличает низкая стоимость владения, высокий уровень защиты, а также поддержка масштабируемых и отказоустойчивых конфигураций для встраивания в распределенные и высоконагруженные инфраструктуры доставки приложений. За счет алгоритмов обучения и тонкой настройки под нужды заказчика, решение SolidWall WAF защищает приложения с активным циклом разработки и сложной структурой бизнес-логики.

Антон Чернов, руководитель департамента сервисных услуг и технической поддержки SolidSoft, сказал: «Expressbank — наш давний партнер с сильной командой и умной стратегией по защите своих клиентов и активов. Мы рады внести технический вклад в усиление его позиций. Крепкая дружба и взаимное уважение, которые поддерживают Россия и Азербайджан, позволяют SolidSoft успешно экспортировать услуги и программное обеспечение, в том числе флагманский продукт — сетевой экран SolidWall WAF, азербайджанскому банковскому сектору».

Сулейман Халилов, начальник отдела информационной безопасности банка Expressbank, сказал: «Профессионализм, четкое видение конечного результата, а также высокий уровень компетенции специалистов SolidSoft позволили в сжатые сроки обеспечить безупречный результат. Компания всегда оперативно отвечает на все наши запросы, в результате работа становится более комфортной и плодотворной. Мы уверены, что наше сотрудничество будет долгосрочным и надежным».

Михаил Стюгин, руководитель направления «Информационная безопасность» фонда «Сколково», сказал: «Компания SolidSoft представляет редкое сочетание глубоких технологических компетенций в направлении машинного обучения и искусственного интеллекта (ML/AI) с пониманием потребностей отрасли и умением работать с требованиями заказчика. Мы рады, что в числе резидентов “Сколково” есть лидеры сегмента WAF – Web Application Firewall».

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