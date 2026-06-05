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Индексная книга (каталог) CNews*
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F6 F6 Fraud Protection F.A.C.C.T. FHP F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal Ф.А.К.К.Т. Антифрод

СОБЫТИЯ

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05.06.2026 Участники AntiFraud Club в 2026 г. предотвратили более 17 тыс. случаев мошенничества против клиентов белорусских банков 2
06.05.2026 Отбывающий срок основатель Group-IB Илья Сачков заработал 1,5 миллиарда рублей 2
26.03.2026 Почти 40% мошеннических схем в IV квартале 2025 года составили ложные инвестиционные предложения 1
11.03.2026 Взломщик секретов: новая версия Android-трояна Falcon заразила более 10 тыс. смартфонов в России 1
04.03.2026 F6: атаки ботов занимают более 40% в интернет-трафике российских компаний 2
22.12.2025 Mamont вышел на охоту: новые версии Android-трояна распространяют через домовые чаты 2
01.12.2025 Франкенштейн в смартфоне: новый гибрид NFCGate и трояна RatOn готовят к атакам на клиентов российских банков 1
28.11.2025 AntiFraud Club: за год в Белоруссии предотвращено более 30 000 случаев мошенничества 1
13.11.2025 «Добрый вечер, я диспетчер»: мошенники используют новый сценарий с проверкой отопления 1
25.08.2025 Мошенники похитили через атаки на детей более 600 млн рублей 1
22.08.2025 Периодическая таблица фрода: эксперты F6 назвали самые актуальные схемы финансового мошенничества 1
17.06.2025 Клиентов российских банков впервые пытались атаковать вредоносным приложением SuperCard 1
02.04.2025 F6: киберпреступники используют связку CraxsRAT и NFCGate в атаках на клиентов банков 1
02.12.2024 Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы 1
07.07.2021 Group-IB представила анализ результатов голосования на CIPR Digital Awards 2021 3
30.06.2021 Group-IB: мошенничество с подложной страницей подтверждения онлайн-платежей нанесло ущерб 400 млн руб клиентам российских банков 2
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 3
24.02.2021 Технология Group-IB для защиты от ботов названа одним из главных российских изобретений 2020 года 1
30.10.2020 HeadHunter внедрил Group-IB Preventive Proxy — умную защиту от вредоносных ботов 2
30.10.2020 Group-IB защитит «цифровую личность» человека с помощью Fraud Hunting Platform 4
09.07.2020 Group-IB фиксирует всплеск мошенничества с P2P-платежами 1
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности 2
18.12.2019 «Аладдин Р.Д.» и Group-IB выпустили совместное решение для защиты систем ДБО 6
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 4
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 3
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством 2
14.08.2019 Group-IB сообщила мошенничествах с приложениями для мобильного банкинга 4
11.07.2019 Технологии Group-IB по защите от онлайн-мошенничества получили признание Gartner 5
05.07.2019 «Почта банк» отразил более 17 тысяч различных кибератак 1
17.05.2019 Group-IB выходит на рынок Южного Кавказа с помощью SmartIT 2
28.03.2019 Мобильный троян Gustuff угрожает международным банкам, криптосервисам и маркетплейсам 2
18.02.2019 Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK 4
30.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
15.11.2018 Skolkovo Cyberday 2018: экспертный взгляд на развитие и будущее информационной безопасности 1
11.09.2018 Group-IB выпустила защиту мобильного банкинга, избавляющую от проверочных звонков клиентам 2
21.03.2017 Group-IB захантила топ-менеджера «Лаборатории Касперского», проработавшего там 14 лет 1
10.02.2017 BSS выпустила обновление системы «ДБО BS-Client x64» 1
29.11.2016 Secure Bank защитит от мошенников онлайн-платежи клиентов Сбербанка 1
08.11.2016 Станислав Шилов -

ДБО превращается из инструмента совершения платежных операций в электронный офис клиента

 1
02.11.2016 Система «Fraud-Анализ» интегрирована с Bot-Trek Secure Bank 2

Публикаций - 47, упоминаний - 91

F6 и организации, системы, технологии, персоны:

F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 891 45
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1687 5
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1073 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5517 4
Leta Group - Лета Групп 281 3
Google LLC 12565 3
Telegram Group 2847 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4819 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 726 3
Код Безопасности 754 3
Onsec - Wallarm - Валарм 39 2
F6 - F6 CERT - F.A.С.С.T. CERT - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 83 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 561 2
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 32 2
QRate - КуРэйт 37 2
Станкоинформзащита НТЦ 6 2
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 73 2
Cisco Systems 5327 2
Yandex - Яндекс 9018 2
InfoWatch - Инфовотч 1151 2
9408 2
VK - Mail.ru Group 3582 2
Крок - Croc 1926 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 702 2
Webmoney - Вебмани.Ру 547 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 395 2
SafeTech - СэйфТек 122 2
Coinbase 66 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 322 1
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 189 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 451 1
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 32 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 77 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
HamsterSoft 12 1
Revolut 14 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 748 1
Cleafy 7 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Timepad - ТаймПэд Лтд 13 2
Альтера капитал 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
ВТБ - Почта Банк 511 2
Альфа-Банк 1953 2
NanduQ - Qiwi 1012 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1923 1
Bank of America - Банк Америки 269 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Capital One 20 1
TD Bank Group - Groupe Banque TD - Toronto-Dominion Bank - Banque Toronto-Dominion 13 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Благосостояние НПФ 52 1
Приорбанк 13 1
ГПБ Белгазпромбанк 20 1
Gett - GetTaxi - ГетТакси 25 1
Белагропромбанк 24 1
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 69 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 12 1
ВЭБ.РФ - Банк БелВЭБ - Белвнешэкономбанк- Белзнешэканамбанк - Белвнешстрах УСП - Внешэкономстрой КСО - Сивельга 12 1
Кибердом 37 1
МТБанк 11 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
СтатусБанк 4 1
Киберинвест 3 1
Walmart - Wal-Mart Stores 393 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1184 1
eBay Inc 1637 1
Visa International 1986 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 76 1
Абсолют Банк 246 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3381 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5901 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5423 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 560 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 2
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 269 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6474 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 18 2
МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33954 39
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Google Android устройства-девайсы 835 7
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 601 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26407 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11615 5
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1310 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5003 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3224 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9893 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32915 5
FinTech - CVV - Card Verification Value - CVC - Card Validation Code - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 164 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7865 4
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 7
NFCGate - Вредоносное ПО 29 7
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 78 6
F6 - F.A.C.C.T. Preventive Proxy 6 5
Google Android Package Kit - APK 286 5
Google Android 15095 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3516 4
VK RuStore - Рустор 595 3
F6 - F6 MXDR - F.A.C.C.T. TDS - TDS Sensor Industrial - Threat Detection System Industrial - F.A.C.C.T. TDS Polygon - F.A.C.C.T. TDS Huntbox - F.A.C.C.T. Incident Response Retainer 25 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 377 2
F6 - F6 Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Anti-Piracy - F.A.C.C.T. Brand Protection - Group-IB Internet brand Guard 14 2
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 2
Vulners - Vulnerability Data Base - база данных уязвимостей 8 2
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 22 2
F.A.C.C.T. DFIR - F.A.C.C.T. Digital Forensics and Incident Response - Лаборатория компьютерной криминалистики 28 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6132 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5527 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 872 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1312 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
SafeTech - PayControl 49 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 163 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2519 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 472 1
BSS CORREQTS Retail 17 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 122 1
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 1
ЦФТ Faktura FRAMOS 1 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1005 1
Google Play Protect 20 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 87 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 243 1
Bitcoin Wallet - криптокошелек 1 1
CryptoPay - КриптоПэй - Криптовалюта 3 1
BSS Электронный офис 21 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Крылов Павел 25 17
Сачков Илья 126 9
Ермаков Дмитрий 23 7
Волков Дмитрий 69 5
Ходаков Сергей 42 4
Дворкович Аркадий 215 3
Гарбук Сергей 18 2
Козырев Алексей 328 2
Паршин Константин 64 2
Павлунин Станислав 14 2
Новикова Анастасия 3 2
Масалович Андрей 23 2
Скляров Дмитрий 64 2
Михеев Дмитрий 40 2
Гамаюнов Денис 4 2
Янковский Игорь 4 2
Ермаков Кирилл 7 2
Андросов Кирилл 8 2
Хайретдинов Рустэм 95 2
Максимов Юрий 36 2
Лопаницын Антон 3 2
Адани Гиль 2 2
Гребенюк Константин 2 2
Марин Илья 4 2
Касперская Наталья 313 2
Белоусов Сергей 253 2
Курочкин Юрий 15 2
Соколов Алексей 136 2
Сычев Артем 79 2
Халин Дмитрий 56 1
Богачев Игорь 183 1
Шилов Сергей 99 1
Верестникова Дарья 41 1
Леонов Алексей 96 1
Иванов Михаил 116 1
Моисеев Александр 27 1
Радченко Александр 11 1
Баулин Валерий 54 1
Терентьев Виталий 8 1
Смирнов Игорь 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 4
Европа 24869 3
Сингапур - Республика 1933 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1396 2
Беларусь - Белоруссия 6221 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Италия - Итальянская Республика 4481 2
Беларусь - Минск 695 1
Эквадор - Республика 122 1
Азербайджан - Баку 137 1
Аргентина - Аргентинская Республика 610 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5439 1
Москва - ЮВАО - Лефортово 38 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18847 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Азия - Азиатский регион 5869 1
Дания - Королевство 1330 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 1
Польша - Республика 2024 1
Индия - Bharat 5814 1
Европа Восточная 3135 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3297 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1374 1
Канада 5040 1
Африка - Африканский регион 3623 1
Ближний Восток 3123 1
Бразилия - Федеративная Республика 2495 1
Чехия - Чешская Республика 1342 1
Украина 7895 1
Америка Латинская 1927 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1751 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1750 1
Нидерланды 3704 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56744 15
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1153 14
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6936 13
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