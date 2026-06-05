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F6 F6 Fraud Protection F.A.C.C.T. FHP F.A.C.C.T. Fraud Hunting Platform F.A.C.C.T. Secure Bank / Secure Portal Ф.А.К.К.Т. Антифрод
СОБЫТИЯ
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F6 и организации, системы, технологии, персоны:
|АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 18 2
|МГКА - Московская городская коллегия адвокатов 6 1
|Крылов Павел 25 17
|Сачков Илья 126 9
|Ермаков Дмитрий 23 7
|Волков Дмитрий 69 5
|Ходаков Сергей 42 4
|Дворкович Аркадий 215 3
|Гарбук Сергей 18 2
|Козырев Алексей 328 2
|Паршин Константин 64 2
|Павлунин Станислав 14 2
|Новикова Анастасия 3 2
|Масалович Андрей 23 2
|Скляров Дмитрий 64 2
|Михеев Дмитрий 40 2
|Гамаюнов Денис 4 2
|Янковский Игорь 4 2
|Ермаков Кирилл 7 2
|Андросов Кирилл 8 2
|Хайретдинов Рустэм 95 2
|Максимов Юрий 36 2
|Лопаницын Антон 3 2
|Адани Гиль 2 2
|Гребенюк Константин 2 2
|Марин Илья 4 2
|Касперская Наталья 313 2
|Белоусов Сергей 253 2
|Курочкин Юрий 15 2
|Соколов Алексей 136 2
|Сычев Артем 79 2
|Халин Дмитрий 56 1
|Богачев Игорь 183 1
|Шилов Сергей 99 1
|Верестникова Дарья 41 1
|Леонов Алексей 96 1
|Иванов Михаил 116 1
|Моисеев Александр 27 1
|Радченко Александр 11 1
|Баулин Валерий 54 1
|Терентьев Виталий 8 1
|Смирнов Игорь 19 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1125 2
|Bloomberg 1599 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 1
|Gartner - Гартнер 3646 6
|Forrester Research 832 4
|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 1
|IDC - International Data Corporation 4964 1
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