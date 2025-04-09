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Сидоров Евгений



09.04.2025 Yandex B2B Tech разрабатывает сервис безопасности YCDR для мониторинга и реагирования на инциденты в облачной среде 1
25.09.2024 Yandex Cloud запустила сервис для комплексного управления безопасностью компаний в облаке Security Deck 1
14.03.2024 26% российских компаний планируют внедрить технологии искусственного интеллекта для повышения безопасности и защиты от утечек данных 1
13.09.2023 Yandex Cloud опубликовала принципы информационной безопасности 1
28.06.2023 Исследование State of DevOps Report 2023: 29% российских компаний отмечают, что облака повышают соответствие требованиям в области защиты персональных данных 1
25.05.2023 Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке 1
14.12.2022 Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надежности хранения и обработки персональных данных 1
02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи 1
28.12.2016 Корпоративный мессенджер «Сибрус» теперь поддерживает видеозвонки в формате HD 1
06.12.2016 «Инфотекс» и «Киберника» представят корпоративный мессенджер с сертифицированной криптозащитой данных 1
14.07.2015 Банк Хоум Кредит выпустил новое приложение для iPad 1
17.12.2014 «Банк Хоум Кредит» обновил свой мобильный банк для iPhone 1
09.10.2014 «Банк Хоум Кредит» оптимизировал интернет-банк 1
09.02.2012 «Банк Хоум Кредит» запустил услугу «Кредит с доставкой на дом» 1
13.02.2004 ИИК "Белый Ветер" доверили гостайны 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Сидоров Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7563 6
Киберника 16 2
Apple Inc 12212 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 460 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 10 1
Flant - Флант 109 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 4
Почта России ПАО 2139 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Белый Ветер 356 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11889 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 738 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 75 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5035 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 319 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1442 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67804 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4411 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7837 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6874 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28403 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4210 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8219 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16203 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2823 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6305 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13510 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7293 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 398 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 897 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6385 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 288 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1573 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3184 2
DevOps - Development и Operations 917 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 281 2
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 132 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8466 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6480 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3275 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20132 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4571 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4070 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6068 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2532 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1087 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13939 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28130 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 494 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 3
Google Android 14169 2
Apple iOS 7912 2
Linux OS 10136 2
Apple macOS 2088 2
Киберника Сибрус - мессенджер 27 2
Microsoft Windows 15817 2
Yandex Lockbox 7 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7141 1
Apple iPad 3875 1
Apple - App Store 2918 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Apple Touch ID 284 1
InfoTeCS - ViPNet Client 90 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 312 1
Apple macOS Gatekeeper 33 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
Яндекс.Практикум 58 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Docker - Платформа распределённых приложений 348 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 20 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 225 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SmartCaptcha 7 1
Гусев Дмитрий 71 1
Миртов Алексей 2 1
Хабаров Виталий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147102 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 835 1
Европа 21863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48739 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2355 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13864 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6303 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 3
Аудит - аудиторский услуги 2749 3
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 247 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1098 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4965 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5101 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2114 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6799 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3524 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1262 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 154 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16563 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 513 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 790 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 128 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1105 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 83 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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