Yandex Cloud опубликовала принципы информационной безопасности

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала документ об основных подходах в работе с безопасностью. Он содержит описание мер и инструментов, которые провайдер применяет для защиты собственной инфраструктуры и ИТ-систем компаний-клиентов. В 2023 г. платформа планирует инвестировать в развитие безопасности 820 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В документе компания описала, как помогает обеспечивать клиентам end-to-end защиту на всех уровнях работы в облаке. Yandex Cloud запускает собственные сервисы безопасности, регулярно проходит аудиты на соответствие стандартам индустрии и разрабатывает курсы и рекомендации по безопасной работе в облаке.

Yandex Cloud соответствует требованиям международных и национальных стандартов ISO, GDPR, PCI и ГОСТ Р 57580. Платформа выполняет все требования 152-ФЗ и обеспечивает первый уровень защищенности персональных данных (УЗ-1). В 2023 г. Yandex Cloud прошла 12 аудитов по безопасности и стала первой облачной платформой в России, которая получила наивысшую оценку по «усиленному» уровню защиты информации в рамках национального стандарта безопасности банковских и финансовых операций ГОСТ Р 57580.

Платформа регулярно проводит тестирования на проникновение, а также участвует в программе Яндекса «Охота за ошибками». Это постоянная программа компании по премированию этичных хакеров — тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах и сообщает им об этом за награду. За последний год облачная платформа выплатила охотникам 5,7 млн руб.и за счет их отчетов укрепила защиту своих сервисов.

В 2023 г. Yandex Cloud представила собственный стандарт по защите облачной инфраструктуры. Это рекомендации, которые компании могут использовать для построения защищенных информационных систем в облаке и создания корпоративных политик безопасности. Кроме этого, Yandex Cloud запустила программу обучения по информационной безопасности в облаке. Она помогает пользователям эффективно и безопасно выстраивать работу на облачной платформе.

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В первом полугодии 2023 г. темпы роста потребления сервисов Security в Yandex Cloud выросли в 3,4 раза. Платформа открыла доступ к собственному сервису для хранения секретов Yandex Lockbox. Он помогает защищать конфиденциальную информацию для работы с доступами в облаке, например, пароль от базы данных или ключи сертификата сервера. Кроме этого, Yandex Cloud запустила сервис, который проверяет на наличие уязвимостей образы контейнеров, содержащие компоненты и зависимости, необходимые для корректной работы приложений. С его помощью пользователи выполнили уже более 1,5 млн сканирований своих ИТ-систем. Также в Yandex Cloud доступна SmartCaptcha, которая ежемесячно отражает весь зловредный роботизированный трафик на сайтах компаний-клиентов, который в среднем составляет 50% от общего объема трафика.

«Наша команда — это десятки сильных программистов, инженеров по информационной безопасности, менеджеров по продукту и развитию бизнеса. Мы каждый день улучшаем защиту инфраструктуры платформы и разрабатываем собственные сервисы, чтобы компании и пользователи могли доверять облачным инновациям», — сказал Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности в Yandex Cloud.