Разделы

Безопасность Облака
|

Yandex Cloud подтвердила высокий уровень надежности хранения и обработки персональных данных

Облачная платформа Yandex Cloud получила сертификат соответствия стандарту ISO 27701. Документ подтверждает, что провайдер выполняет международные требования по защите персональных данных. В рамках сертификации проверяется, как компания защищает и передает данные клиентов, использует ли их законно, а также как управляет доступами и рисками утечек.

ISO 27701 – новое расширение международного стандарта по информационной безопасности ISO / IEC 27001. Оно помогает компаниям выстроить систему защиты данных в соответствии как с федеральным законом 152-ФЗ «О персональных данных», так и с другими стандартами. К тому же, это практически единственный сертификат, который разработан с учетом единого европейского регламента по защите данных GDPR. Стандарт позволяет проверить не только технические возможности платформы по защите данных, но и то, как реализованы законодательные принципы обработки данных внутри компании.

По стандарту ISO 27701 сертифицированы самые востребованные облачные сервисы Yandex Cloud: инфраструктурные, платформа данных, контейнеризация приложений, бессерверные вычисления. Помимо этого, сертификация подтвердила надежность и прозрачность взаимодействия с поставщиками и партнерами, с которыми работает облачная платформа.

«Используя сервисы Yandex Cloud, клиенты доверяют нам один из самых критичных активов для своего бизнеса – данные. Мы вкладываем много ресурсов и времени в то, чтобы обеспечить максимально прозрачные механизмы контроля данных и обеспечения безопасности. Аудит соответствия ISO 27701 – очередной важный шаг, подтверждающий наше стремление к соответствию требованиям защиты персональных данных, актуальным во всем мире», – сказал Евгений Сидоров, руководитель направления Security в Yandex Cloud.

Базы данных в облаке: почему бизнес все чаще выбирает DBaaS
Маркет

Согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 84% пользователей Рунета отмечают, что риски утраты контроля над их данными в Сети растут. Более половины признают, что не могут самостоятельно защититься от кражи персональной информации. В ответ на эти вызовы растет рынок Privacy Tech. А для ИТ-компаний и, в частности, облачных провайдеров приватность и конфиденциальность данных стали одной из самых важных частей комплексной безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

За 5 минут: «А101» и Совкомбанк впервые заключили трехстороннюю сделку с недвижимостью в облачном сервисе

Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены

Во французских школах запрещают Microsoft Office

Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины

Cloud и «Технологии доверия» приглашают принять участие в исследовании облачной зрелости российского бизнеса

Не SLA единым: 8 способов самостоятельно повысить надежность облака

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Лучшие подарки для геймеров: готовимся к Новому году

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще