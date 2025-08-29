Разделы

Безопасность
|

Исследование Yandex B2B Tech: чаще всего облачные и гибридные среды пытаются атаковать через учетные записи

За первое полугодие 2025 г. команда безопасности Yandex B2B Tech зафиксировала более 25 тыс. попыток атак на облачные и гибридные инфраструктуры. Аналитики отмечают качественный сдвиг в тактиках киберпреступников: вместо сложных методов обхода систем защиты злоумышленники все чаще используют легитимные учетные данные. В 54% случаев атаки начинались с техники подбора или подстановки уже украденных логинов и паролей. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

По данным нового исследования специалистов Yandex B2B Tech, чаще всего злоумышленники пытались атаковать компании сектора разработки ПО и различных SaaS-сервисов (35%). Эти организации чаще всего интересуют злоумышленников для дальнейшей атаки их клиентов через цепочку поставок. На втором месте — электронная коммерция и ритейл (22%). Этот сектор атакуют из-за обилия персональных данных пользователей, в том числе в программах лояльности и платежной информации. Третье место (по 15%) разделили консалтинговые компании, научно-исследовательские институты и финансовые организации.

В своем отчете эксперты отмечают: основные риски в облаке сегодня связаны с компрометацией учетных данных, злоупотреблением легитимным доступом, мисконфигурациями (ошибки в настройках) или игнорированием функций безопасности, предоставяемых облачным провайдером.

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?
безопасность

«В первом полугодии текущего года мы фиксировали заметный рост количества кибератак, которые начинаются с компрометации учетных записей корпоративных пользователей. Cегодня злоумышленники уже реже пытаются проникнуть в облака с помощью сложных методов взлома, чаще используют украденные логины, пароли и ключи доступа или проникают через слабо защищенных подрядчиков. Поэтому защита учетных данных, внедрение и использование систем многофакторной аутентификации – одно из важных направлений, на которое компаниям важно обращать внимание. И наряду с этим выстраивать систему мониторинга активности пользователей», — сказал Евгений Сидоров, директор по информационной безопасности в Yandex Cloud.

Еще один тренд первого полугодия 2025 г. – увеличение доли финансово мотивированных атак. В этот период менялась мотивация атакующих. Если в 2024 г. главной целью злоумышленников было нанесение репутационного ущерба и уничтожение инфраструктуры компаний, то в первой половине 2025 г. 61% атак были нацелены на шифрование данных с их последующим выкупом или перепродажей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса

Первый троян-шифровальщик на основе ИИ оказался демонстрационным

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Социальный фонд модернизирует систему кибербезопасности почти за миллиард

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: