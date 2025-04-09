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НКК ГКС Стэп лоджик Step Logic Security Data Lake


Программный продукт Security Data Lake является собственной разработкой STEP LOGIC для центров кибербезопасности (SOC) с общим пользовательским интерфейсом, данными и процессами, объединяющей в себе функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), а также автоматизации и оркестрации этих процессов (SOAR).


09.04.2025 Yandex B2B Tech разрабатывает сервис безопасности YCDR для мониторинга и реагирования на инциденты в облачной среде 1
29.03.2024 В Step Security Data Lake появился GPT-ассистент для расследования инцидентов 1
23.01.2024 Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО 1
09.03.2022 Step Logic подключила «Облако.ру» к Smart SOC 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 170 3
Telegram Group 2114 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 202 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 144 1
Парадигма 152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67805 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 790 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2296 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31388 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28404 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13510 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8219 2
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5549 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15990 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11233 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6874 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6749 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10459 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6234 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5200 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4975 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 401 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3961 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4819 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30220 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7486 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 636 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 444 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 281 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12867 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 149 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11296 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6305 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 102 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1151 1
Microsoft Office 3783 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4608 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 999 1
Google Calendar - Google Календарь 81 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
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Рахметов Руслан 56 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
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Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8822 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 790 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8911 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14753 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1262 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 960 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51961 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1690 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 29 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 506 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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