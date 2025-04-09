Программный продукт Security Data Lake является собственной разработкой STEP LOGIC для центров кибербезопасности (SOC) с общим пользовательским интерфейсом, данными и процессами, объединяющей в себе функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), а также автоматизации и оркестрации этих процессов (SOAR).