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НКК ГКС Стэп лоджик Step Logic Security Data Lake
Программный продукт Security Data Lake является собственной разработкой STEP LOGIC для центров кибербезопасности (SOC) с общим пользовательским интерфейсом, данными и процессами, объединяющей в себе функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), а также автоматизации и оркестрации этих процессов (SOAR).
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - РФ - Российская федерация 147104 3
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3039 2
|Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 2
|Армения - Ереван 201 2
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