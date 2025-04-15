Разделы

Безопасность Новости поставщиков
|

Step Logic предложил решение для управления центрами кибербезопасности

Специалисты Step Logic реализовали новый подход к управлению конфигурациями контента в высоконагруженных и мультитенантных SOC. В Step Security Data Lake появился модуль SDL Content Manager, обеспечивающий гибкость, наглядное представление и контролируемое изменение параметров услуг SOC. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Программный продукт Step Security Data Lake является собственной разработкой Step Logic для центров кибербезопасности (SOC). Решение поддерживает мультитенантность на уровне хранения и представления данных, объединяет функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), автоматизации и оркестрации (SOAR).

В качестве контента в Step Security Data Lake выступают правила обнаружения инцидентов, интеграции для новых источников, действия по реагированию, плейбуки, дашборды, визуализации, другие спецификации и алгоритмы. В каждом SOC этот контент уникален и настраивается индивидуально под услуги и объекты мониторинга.

Новый подход заключается в том, что контент теперь представлен в виде настраиваемых шаблонов. Их можно объединять в группы и применять в качестве эталонов для отдельных сетевых сегментов, ролей пользователей, объектов мониторинга, пакетов услуг в SOC. При этом остается возможность индивидуальной настройки каждого параметра для любой группы.

В результате сокращается время на развертывание, внесение изменений и тиражирование, упрощается администрирование контента и услуг SOC. Теперь не важно сколько в инсталляции параметров, управлять ими можно централизовано с помощью одного шаблона.

Сам модуль SDL Content Manager может быть интегрирован с центральным репозиторием, чтобы автоматизировать совместную разработку контента, синхронизацию, управление версиями и контроль изменений сразу в нескольких инсталляциях.

«Теперь управление контентом в SOC на базе Step Security Data Lake стало проще и удобнее. Новый модуль позволяет увидеть все параметры контента системы в одном месте, даже если речь идет об инсталляциях с тысячами правил обнаружения и десятками клиентов. Благодаря новому подходу на базе эталонных шаблонов нам удалось решить задачу тиражирования и контроля конфигурации нашей системы», – отметил руководитель направления систем управления ИБ Step Logic Станислав Прищеп.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Софтлайн» потратил 400 миллионов на покупку контроля в ИБ-компании

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Основатель Group-IB выходит из бизнеса и продает активы

В России создадут медицинскую ERP-систему «Ася»

В российских госорганизациях обнаружено уникальное вредоносное ПО, ворующее конфиденциальные данные

Россиянам предлагают отказаться от Gmail. Пока только на «Госуслугах» и добровольно

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153