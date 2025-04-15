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Прищеп Станислав
Прищеп Станислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
|Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 2
|Казахстан - Алма-Ата - Алматы 605 2
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