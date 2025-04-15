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Прищеп Станислав



15.04.2025 Step Logic предложил решение для управления центрами кибербезопасности 1
29.03.2024 В Step Security Data Lake появился GPT-ассистент для расследования инцидентов 1
23.01.2024 Платформа Step Security Data Lake включена в Реестр российского ПО 1
09.03.2022 Step Logic подключила «Облако.ру» к Smart SOC 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Прищеп Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 172 3
Telegram Group 2128 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 795 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2304 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13546 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8230 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4073 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28486 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4086 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6894 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 417 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10297 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 283 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 44 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2826 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12882 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 1
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 637 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11312 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3972 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5219 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6242 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2059 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 238 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 101 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 6 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1155 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 103 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 16 1
Прищенко Андрей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 2
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 605 2
Аудит - аудиторский услуги 2759 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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