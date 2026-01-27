Разделы

Halyk Bank Москоммерцбанк

Halyk Bank - Москоммерцбанк

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.01.2026 «ДиалогНаука» провела оценку соответствия требованиям SWIFT для КБ «Москоммерцбанк» 6
11.11.2025 Москоммерцбанк подтвердил соответствие требованиям безопасности и сохранил доступ к ГИС МВД России при поддержке «ДиалогНауки» 4
24.10.2025 Новая архитектура банковского сервиса — исследование и рейтинг Naumen 1
29.12.2021 Сергей Тихомиров -

У банков все больше задач, где нужны кастомизированные ИТ-решения на готовых платформах

 1
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab 4
23.01.2014 BSS реализовала более 70 проектов по подключению кредитных и госорганизаций к инфраструктуре электронного правительства в 2013 г. 1
10.12.2010 Опубликован список банков России, безразличных к безопасности ИТ-систем 1
29.11.2010 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России – новые направления» 1
22.04.2010 Как добиться наибольшей отдачи от ЦОД 1
06.04.2010 Круглый стол «ИКТ в финансовом секторе: пути оптимизации инфраструктур» 1
05.04.2010 Круглый стол CNews: «Рынок ЦОД в России: планы развития» 2
24.03.2010 Круглый стол CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1
11.06.2009 Круглый стол CNews: «ИТ-аутсорсинг в России» 1
02.06.2009 Круглый стол CNews: «Сall-центры в России: рецепты антикризисной оптимизации» 1
02.07.2008 Круглый стол CNews: «ИТ-инфраструктура банка: особенности развития» 1
26.04.2007 «Москоммерц-Лизинг» открывает филиалы с «Хомнет:Лизинг» 2
08.11.2006 "1С:Предприятие 8.0" внедряется в "Москоммерц-Лизинг" 3
19.10.2006 "Москоммерцбанк" автоматизирует лизинговую деятельность своей "дочки" 4
05.04.2006 "Москоммерцбанк" внедрит розничный фронт-офис 3
02.06.2004 "Казкоммерцбанк" предоставил кредит "МегаФону" на расширение 1

Публикаций - 20, упоминаний - 40

Halyk Bank и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10028 3
9076 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 3
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 178 3
Midtronics 9 2
HP Inc. 5766 2
Citrix Systems 841 2
Крок - Croc 1816 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 221 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 2
BMC Software 92 2
Паладин ГК - Паладин Инвент - Paladin Invent 16 2
Россервис 53 2
Prime Finance - Прайм Финанс 1 1
UIDG - UIDesign Group 10 1
B-Logic - Би-Лоджик 2 1
Черус 22 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 815 1
SAP SE 5453 1
Microsoft Corporation 25307 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14481 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9226 1
Telegram Group 2620 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1225 1
Diasoft - Диасофт 1047 1
Naumen - Наумен 689 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 683 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4575 1
Lenovo Motorola 3530 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1044 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 523 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
Everest Group 12 1
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 1
Альфа-Банк 1882 6
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3016 4
ГПБ - Газпромбанк 1184 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 4
Москоммерц-Лизинг 4 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8273 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 405 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 269 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 283 3
ФлексБанк - Флексинвест Банк 22 2
Евротраст КБ 10 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 2
ПСБ - Промсвязьбанк 907 2
Абсолют Банк 242 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 224 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 179 2
Русский стандарт Банк 476 2
Citi - Citibank - Ситибанк 320 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 253 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Прио-Внешторгбанк 8 2
Агропромкредит 20 2
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 10 1
Росэнергобанк 34 1
Дил-банк 3 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Приморье АКБ 7 1
Укргазбанк АБ 5 1
Хакасский муниципальный банк - Солбан Коммерческий банк 5 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
Русский Трастовый Банк 9 1
Русский ипотечный банк 5 1
МСКБ Банк - Мурманский социальный коммерческий банк 2 1
УПБ - Укрпрофбанк - Украинский профессиональный банк 2 1
ФорБанк КБ 2 1
Банк Кузнецкий - Кузнецкий мост банк 7 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5300 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13329 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8141 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 505 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 3
Печатная форма 23 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7652 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31918 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 528 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1536 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1351 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1046 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1958 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1038 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 1
Нотификация - Notificare - делать известным 93 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 31 1
ЦОД зеленый - Зеленый центр обработки данных - Green data center 3 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6924 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 336 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1187 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 3
Коммуникационная платформа - MAX - Мессенджер - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 40 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Rakuten Viber 654 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1909 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5891 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 306 1
BSS e-Government Gate 26 1
BSS CORREQTS Corporate 49 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
Астерос Бизнес Контакт 28 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
Diasoft FA# Retail 11 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
Серова Елена 320 5
Попова Мария 141 4
Кадощук Игорь 19 3
Петькова Александра 4 2
Агнцев Роман 3 2
Шевченко Владимир 151 2
Македонский Сергей 47 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Меднов Сергей 124 2
Тукалевский Денис 3 2
Королев Борис 5 2
Вожегова Мария 28 2
Кулигин Михаил 8 2
Мурашко Алексей 3 2
Романов Виктор 2 2
Мищенко Юрий 3 2
Кривоносов Евгений 17 1
Пикалов Евгений 1 1
Шабанов Евгений 2 1
Ануфриев Александр 3 1
Туева Ирина 2 1
Стригин Владимир 1 1
Дуров Илья 2 1
Кашеваров Алексей 1 1
Каримов Ринат 35 1
Смирнов Алексей 256 1
Иванов Антон 90 1
Сачков Илья 125 1
Оганесян Артак 31 1
Попов Андрей 115 1
Фомичев Андрей 73 1
Карпенко Владимир 26 1
Тихомиров Сергей 18 1
Сумманен Карл 4 1
Легезо Денис 40 1
Аншина Марина 79 1
Сивидов Алексей 40 1
Катрич Алексей 43 1
Демидов Алексей 24 1
Горюнов Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46009 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18745 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53538 1
Казахстан - Республика 5829 1
Европа 24665 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 1
Беларусь - Белоруссия 6064 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1325 1
Россия - СФО - Новосибирск 4687 1
Украина 7804 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1078 1
Таджикистан - Республика 917 1
Латвия - Латвийская Республика 827 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
Молдавия - Республика Молдова 729 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6275 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5892 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2555 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Аудит - аудиторский услуги 3113 2
Металлы - Золото - Gold 1204 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 704 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 469 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 492 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 161 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15220 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Аренда 2582 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11432 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 10
Gartner - Гартнер 3616 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 5
