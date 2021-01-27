Спецпроекты

Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab

ИТ в банках

R-Style Softlab автоматизировала в Москоммерцбанке процесс получения выписки по лицевому счету застрахованного лица в Пенсионном фонде России (ПФР) с портала госуслуг через СМЭВ 3. Функциональность входит в состав модуля получения результатов госуслуг из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами.

По итогам проекта Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физических лиц: теперь специалисты банка с разрешения клиента онлайн запрашивают в ПФР данные о пенсионных отчислениях кредитуемого лица, что позволяет быстрее и точнее оценить его платежеспособность.

«Новая функциональность для получения сведений о состоянии индивидуального лицевого счета клиента в ПФР, интегрированная с внутрибанковскими автоматизированными системами, помогает специалистам нашего банка оперативно и эффективно оценивать благонадежность потенциального заемщика, — отметил Александр Горюнов, директор департамента информационных технологий Москоммерцбанка. — Кроме того, благодаря автоматизации получения выписок из ПФР мы повысили качество нашего сервиса для клиентов — ускорили процесс выдачи кредита заемщикам».

«Функциональность модуля RS-Connect в части получения выписки по лицевому счету из ПФР через портал госуслуг позволит банку снизить риски при принятии решения о выдаче кредита, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора, директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Надеемся, что наш первый проект с Москоммерцбанком станет началом плодотворного сотрудничества».

Другие материалы рубрики

CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

Сбербанк регистрирует собственную криптовалюту

«Рокетбанк» умер. На этот раз окончательно

ОНЛАЙН-конференция CNews «HR Tech 2021» состоится 25 февраля

Сбербанк создал «убийцу» Zoom

ОНЛАЙН-конференция CNews «Искусственный интеллект 2021» состоится 11 февраля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен?

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом