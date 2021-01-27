Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab

R-Style Softlab автоматизировала в Москоммерцбанке процесс получения выписки по лицевому счету застрахованного лица в Пенсионном фонде России (ПФР) с портала госуслуг через СМЭВ 3. Функциональность входит в состав модуля получения результатов госуслуг из линейки программных продуктов RS-Connect, предназначенной для онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами.

По итогам проекта Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физических лиц: теперь специалисты банка с разрешения клиента онлайн запрашивают в ПФР данные о пенсионных отчислениях кредитуемого лица, что позволяет быстрее и точнее оценить его платежеспособность.

«Новая функциональность для получения сведений о состоянии индивидуального лицевого счета клиента в ПФР, интегрированная с внутрибанковскими автоматизированными системами, помогает специалистам нашего банка оперативно и эффективно оценивать благонадежность потенциального заемщика, — отметил Александр Горюнов, директор департамента информационных технологий Москоммерцбанка. — Кроме того, благодаря автоматизации получения выписок из ПФР мы повысили качество нашего сервиса для клиентов — ускорили процесс выдачи кредита заемщикам».

«Функциональность модуля RS-Connect в части получения выписки по лицевому счету из ПФР через портал госуслуг позволит банку снизить риски при принятии решения о выдаче кредита, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора, директор департамента банковского ПО RS-Bank, R-Style Softlab. — Надеемся, что наш первый проект с Москоммерцбанком станет началом плодотворного сотрудничества».